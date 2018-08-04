Кол-во осужденных военными трибуналами СССР 1940-1955
11:42. 4 августа 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сводная статистика по лицам осужденным военными трибуналами с 1940 по 1955-й года.
Основной пик, как не трудно заметить, пришелся на годы Великой Отечественной Войны с пиком в 1943 году, причем большую часть из осужденных составили залетевшие по уголовным статьям.
Плюс сводная статистика по осужденным за антисоветскую агитацию в армии с 1934 по 1955 года.
Документы взяты с Истмата http://istmat.info/, так как раз выложили много оцифрованных документов посвященных репрессиям.
Источник: colonelcassad.livejournal.com