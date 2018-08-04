Евровалюте 20 лет: от ликования к похмелью

Первое десятилетие после введения в обращение евро было праздником для Южной Европы, но во втором — наступило «похмелье», считает немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн. Как пишет он в статье для Handelsblatt, сегодня ясно, что евро не стал историей успеха, и Европа надорвалась, но только в ближайшие десять лет можно будет понять, что произойдёт с европейской экономикой.

Если рассматривать момент установления обменных курсов в мае 1998 года как точку отсчёта, то евро в этом году исполнилось 20 лет. Как пишет немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн, если первое десятилетие стало праздником для Южной Европы, во втором десятилетии было «похмелье», а третье проходит под знаком растущей политической радикализации.

В статье для издания Handelsblatt эксперт отмечает, что праздник начался благодаря дешёвым кредитам, которые рынки капиталов предоставили странам Южной Европы. Внезапно стало достаточно денег для повышения зарплат госслужащих и пенсий, увеличения финансирования частных потребительских расходов и инвестиций.

Денежный поток повлёк за собой инфляционные экономические пузыри, которые лопнули, когда Европу охватил кризис, вызванный крахом Lehman Brothers.

Упали в цене сверхдорогие бумаги более-менее конкурентноспособных экономик, которые столкнулись с трудностями, поскольку рынки капиталов отказались продолжать финансирование.

Страны Южной Европы начали печатать деньги, которые они больше не могли взять в кредит.

Затем с 2010 года были запущены финансовые программы спасения. Но новые средства, которые выдавались и центробанками стран Южной Европы, не пошли на развитие экономик стран, а переводились в первую очередь в Германию для приобретения там товаров, услуг, акций, недвижимости или пополнения банковских счетов, которые перед возможным падением валюты можно быстро перевести в немецкие активы.

К середине 2018 года объём переведённых в Германию чистых средств вырос почти до 976 млрд. Деньги были своего рода вечным овердрафтовым кредитом федерального банка, который схож со специальными правами заимствования МВФ. Но только он был намного больше, чем все кредиты, которые в рамках ВМФ страны готовы предоставить друг другу. Одни лишь Испания и Италия воспользовались €400 млрд и €500 млрд соответственно.

Вопреки такой «денежной благодати» или же из-за неё обрабатывающая промышленность южноевропейских стран абсолютно неконкурентноспособна.

Так, промышленное производство Португалии на 14%, Италии — на 1%, Греции — на 19%, а Испании на 21% ниже уровня начала финансового кризиса.

Безработица среди молодёжи в Греции составляет порядка 45%, в Испании и Италии — свыше 30%, а в Португалии — более 20%.

Как заключает Ханс-Вернер Зинн, сегодня понятно, что евро не стал историей успеха, и Европа надорвалась.

«Трудно сказать, как будет дальше. Больше долговой социализации и объединения рисков, говорят одни. Другие предостерегают, что Европа ещё больше скатится в безответственность и продолжит портить экономику посредством искажения рынка капитала, что из-за конкуренции с Китаем, а также с США она позволить себе не может. Третье десятилетие принесёт решение», — подводит итог эксперт.

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