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Алфавит центра силы

11:28. 4 августа 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: vpk-news.ru

БРИКС следует воспринимать как центр силы в возрождающемся многополярном мире. Но до сих пор этот альянс не начал играть ту роль, которую может и должен. А потенциал у него огромный, о чем свидетельствует хотя бы высказанное Эрдоганом желание Турции присоединиться к этой организации вслед за похожими планами Пакистана.

Возможности БРИКС отлично осознают не только сторонники многополярного мира, но и считающие, что центр силы должен быть только один. После государственного переворота в Бразилии посредством импичмента хорошо заметно, насколько менее активным стало участие этой страны в работе организации, так что попытки как-то воздействовать на нее изнутри налицо.

На прошедшей в Йоханнесбурге встрече руководителей стран БРИКС обсуждались те вопросы, которые, если смотреть на ранее обнародованные графики работы, должны были быть уже решены. В частности, давно ведется речь о создании собственного рейтингового агентства, а в целом отставание реального развития взаимодействия стран от программы составляет фактически два года. Это никак не назовешь положительным явлением, но давайте спишем задержку на большие сложности в организации такого проекта. Очень важно, чтобы рейтинговое агентство БРИКС заработало в ближайшее время. Таким образом у политического строительства многополярного мира появится и эффективный экономический инструмент, что на самом деле очень важно для достижения главных целей организации.

Слова Эрдогана о том, что неплохо было бы приписать к аббревиатуре BRICS ещё и буковку «Т» наводят на размышления – а нет ли смысла как-то переименовать сложившуюся организацию. В противном случае с каждым присоединением она должна будет менять название. Либо надо отказаться от каких-либо планов на расширение, оставаясь «пятеркой». На мой взгляд, наилучшим вариантом было бы нахождение новой расшифровки имеющегося названия, не связанной с конкретными названиями стран-участниц. Да, название она получила по именам государств-основоположников, но если аббревиатуре не найдется в будущем приемлемой расшифровки, можно просто объявить, что название никак не расшифровывается. Говоря языком маркетинга, BRICS уже стал весьма узнаваемым и раскрученным брендом. Но в любом случае пока рано говорить о каких-то других кандидатах на вступление в эту организацию, даже прозвучавшее от Турции предложение для многих стало неожиданность.

Главное не это. БРИКС до сих пор не заработал в полную силу. К сожалению, в этой очень важной составляющей многополярного мира куда больше разговоров, нежели конкретных действий.

Источник: nstarikov.ru

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