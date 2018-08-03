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Украинская истерия: Киев продолжает борьбу с российскими праздниками на фоне всеобъемлющей бедности в стране

21:16. 3 августа 2018 Просмотров - 73 2 коммент. Опубликовал:

Ни для кого не секрет, что Украина переживает далеко не лучшие времена, при этом со сложившейся ситуацией правительство Незалежной разбираться не торопится, все больше загоняя страну в критическое состояние.

Так, например, экономика Украины переживает кризис на протяжении уже нескольких лет, и многие специалисты не раз уже предрекали ее дефолт. Однако самой шокирующей новостью стало то, что бюджет страны просто-напросто пуст. На сегодняшний день в казне числится всего лишь чуть меньше 2 млрд. гривен, учитывая, какой у Незалежной внешний долг, эта сумма превращается в ноль. Причем, о существующем кризисе уже знают все: и трудящиеся на государственных предприятиях, которые месяцами не получают зарплату, и пенсионеры, лишившиеся своих законных выплат.

Самое смешное, что на фоне тотальной жести, украинский истеблишмент придумывает себе какие-то несуразные задачи, вместо того, чтобы наводить порядок  в стране. Речь идет о выдуманной войне с Россией, причем цепляется команда Порошенко абсолютно за каждый повод.

К примеру, недавно в Киеве воспротивились тому, что украинцы в честь Дня Воздушно-десантных войск массово размещали поздравительные посты, кроме того, на опубликованных фотографиях ветераны ВДВ позировали в беретах голубого цвета, в том время как цвет головного убора солдат Десантно-штурмовых войск ВСУ — бордовый. Стоит напомнить, что ранее Верховная Рада приняла закон о переименовании десантных войск в в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

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Также в 2014 году на Украине отменили и праздник День защитника отечества, а празднование Дня победы над фашистскими захватчиками перенесли на 8 мая. Решились Киевские власти отыграться и на женщинах. Так, 8 марта станет теперь Днем борьбы за права женщин без статуса выходного.

Как видно, власти Киева нашли себе действительно «важные» занятия. Вместо того чтобы решать серьезные проблемы и хоть как-то улучшить жизнь украинцев, Петр Порошенко и его приближенные ведут бессмысленную идеологическую борьбу с Россией. 

Метки: новости / украина
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2 коммент.»

  • 5395 1196
    nikolay 3 августа 2018 в 21:17 Ссылка Пометить
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    Вы почему не воевали за Крым?
    https://www.youtube.com/watch?v=9aV5O8wSuls

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    жора шапов 3 августа 2018 в 21:32 Ссылка Пометить
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    Все соседи могут наочно наблюдать , как оккупанты (часть”божьего народа”) строят своё государство в чужой стране. В 21 веке! С другой стороны,- если украинцы на это равнодушно взирают , предпочитая сдохнуть, смыться,терпеть это на своей земле -значит они не хотят этой земли , этой страны, этого государства ,и это не их Родина. А фейк.

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