Ни для кого не секрет, что Украина переживает далеко не лучшие времена, при этом со сложившейся ситуацией правительство Незалежной разбираться не торопится, все больше загоняя страну в критическое состояние.

Так, например, экономика Украины переживает кризис на протяжении уже нескольких лет, и многие специалисты не раз уже предрекали ее дефолт. Однако самой шокирующей новостью стало то, что бюджет страны просто-напросто пуст. На сегодняшний день в казне числится всего лишь чуть меньше 2 млрд. гривен, учитывая, какой у Незалежной внешний долг, эта сумма превращается в ноль. Причем, о существующем кризисе уже знают все: и трудящиеся на государственных предприятиях, которые месяцами не получают зарплату, и пенсионеры, лишившиеся своих законных выплат.

Самое смешное, что на фоне тотальной жести, украинский истеблишмент придумывает себе какие-то несуразные задачи, вместо того, чтобы наводить порядок в стране. Речь идет о выдуманной войне с Россией, причем цепляется команда Порошенко абсолютно за каждый повод.

К примеру, недавно в Киеве воспротивились тому, что украинцы в честь Дня Воздушно-десантных войск массово размещали поздравительные посты, кроме того, на опубликованных фотографиях ветераны ВДВ позировали в беретах голубого цвета, в том время как цвет головного убора солдат Десантно-штурмовых войск ВСУ — бордовый. Стоит напомнить, что ранее Верховная Рада приняла закон о переименовании десантных войск в в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Также в 2014 году на Украине отменили и праздник День защитника отечества, а празднование Дня победы над фашистскими захватчиками перенесли на 8 мая. Решились Киевские власти отыграться и на женщинах. Так, 8 марта станет теперь Днем борьбы за права женщин без статуса выходного.

Как видно, власти Киева нашли себе действительно «важные» занятия. Вместо того чтобы решать серьезные проблемы и хоть как-то улучшить жизнь украинцев, Петр Порошенко и его приближенные ведут бессмысленную идеологическую борьбу с Россией.