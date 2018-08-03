Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2018
- 10:53 Число раненых «всушников» растёт, — в штабе оккупантов рассказали о боестолкновениях на Донбассе.
- 00:46 «Зачем дороги там, где скоро пойдут танки?» — боевик «Айдара» о Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 23:29 Дети прифронтового села Веселая Гора получили подарки от Народной милиции.
- Вчера 20:55 Безсонов: Огнем ВСУ за сутки убит один военнослужащий ДНР.
Число раненых «всушников» растёт, — в штабе оккупантов рассказали о боестолкновениях на Донбассе
За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ получили ранения у линии разграничения на Донбассе.
Такие цифры утром 3 августа приводит штаб оккупационных сил.
В украинском командовании утверждают, что бойцы Армий Народных Республик вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
«За прошедшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении штаба.
Напомним, что в предыдущие сутки (по официальным данным Киева) были ранены три украинских «захисника».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Зачем дороги там, где скоро пойдут танки?» — боевик «Айдара» о Донбассе (ВИДЕО)
Строить «витрину» на линии разграничения, демонстрируя жителям ЛНР и ДНР, как хорошо живётся при Украине, не имеет смысла, так как все инфраструктурные достижения погибнут под гусеницами военной техники.
Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший боевик батальона «Айдар», Игорь Лапин.
Для Игоря Лапина участие в карбате послужило социальным лифтом: сейчас он депутат от партии Яценюка «Народный фронт».
«К плану развития территорий Донбасса, прилегающих к оккупированным, отношусь достаточно критически, потому что нужно равномерно развивать всю страну. А то завтра на западе скажут: „Мы тут воюем, а вы им дороги строите!”
Второй момент — а если обострится ситуация, танки по какой будут дороге ехать, по отремонтированной? То есть должно учитываться, где находятся наши позиции, где отведённая техника», — заявил Лапин.
«Люди с неподконтрольных территорий неплохо себя чувствуют, приезжая в Киев, и там они могут смотреть, как живёт Украина там, где есть украинская власть. То есть, чтобы как-то повлиять на них, необязательно строить витрину на линии разграничения», — цинично заявляет Лапин.
«Территории, прилегающие к оккупированным» — это ни много ни мало весь оставшийся под майданными властями Донбасс. Это оставленные ополчением Славянск и Краматорск, это Константиновка, где пьяные украинские оккупанты убивают детей, гоняя на БТРах по городу. Это Северодонецк и Мариуполь, сожжённый 9 мая 2014 года. Во всех этих и в сотнях других городов и посёлков — наши люди, оставленные один на один с оккупантами. Для Украины они по-прежнему никто.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дети прифронтового села Веселая Гора получили подарки от Народной милиции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Безсонов: Огнем ВСУ за сутки убит один военнослужащий ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com