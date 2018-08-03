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Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2018

12:22. 3 августа 2018 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Число раненых «всушников» растёт, — в штабе оккупантов рассказали о боестолкновениях на Донбассе

Число раненых «всушников» растёт, — в штабе оккупантов рассказали о боестолкновениях на Донбассе | Русская весна

За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ получили ранения у линии разграничения на Донбассе. 

Такие цифры утром 3 августа приводит штаб оккупационных сил.

В украинском командовании утверждают, что бойцы Армий Народных Республик вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, что в предыдущие сутки (по официальным данным Киева) были ранены три украинских «захисника».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Зачем дороги там, где скоро пойдут танки?» — боевик «Айдара» о Донбассе (ВИДЕО)

«Зачем дороги там, где скоро пойдут танки?» — боевик «Айдара» о Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Строить «витрину» на линии разграничения, демонстрируя жителям ЛНР и ДНР, как хорошо живётся при Украине, не имеет смысла, так как все инфраструктурные достижения погибнут под гусеницами военной техники.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший боевик батальона «Айдар», Игорь Лапин.

Для Игоря Лапина участие в карбате послужило социальным лифтом: сейчас он депутат от партии Яценюка «Народный фронт».

«К плану развития территорий Донбасса, прилегающих к оккупированным, отношусь достаточно критически, потому что нужно равномерно развивать всю страну. А то завтра на западе скажут: „Мы тут воюем, а вы им дороги строите!”

Второй момент — а если обострится ситуация, танки по какой будут дороге ехать, по отремонтированной? То есть должно учитываться, где находятся наши позиции, где отведённая техника», — заявил Лапин.

«Люди с неподконтрольных территорий неплохо себя чувствуют, приезжая в Киев, и там они могут смотреть, как живёт Украина там, где есть украинская власть. То есть, чтобы как-то повлиять на них, необязательно строить витрину на линии разграничения», — цинично заявляет Лапин.

«Территории, прилегающие к оккупированным» — это ни много ни мало весь оставшийся под майданными властями Донбасс. Это оставленные ополчением Славянск и Краматорск, это Константиновка, где пьяные украинские оккупанты убивают детей, гоняя на БТРах по городу. Это Северодонецк и Мариуполь, сожжённый 9 мая 2014 года. Во всех этих и в сотнях других городов и посёлков — наши люди, оставленные один на один с оккупантами. Для Украины они по-прежнему никто.

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