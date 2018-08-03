Сводки от ополчения Новороссии 03 августа 2018

Строить «витрину» на линии разграничения, демонстрируя жителям ЛНР и ДНР, как хорошо живётся при Украине, не имеет смысла, так как все инфраструктурные достижения погибнут под гусеницами военной техники.

Об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший боевик батальона «Айдар», Игорь Лапин.

Для Игоря Лапина участие в карбате послужило социальным лифтом: сейчас он депутат от партии Яценюка «Народный фронт».

«К плану развития территорий Донбасса, прилегающих к оккупированным, отношусь достаточно критически, потому что нужно равномерно развивать всю страну. А то завтра на западе скажут: „Мы тут воюем, а вы им дороги строите!”

Второй момент — а если обострится ситуация, танки по какой будут дороге ехать, по отремонтированной? То есть должно учитываться, где находятся наши позиции, где отведённая техника», — заявил Лапин.

«Люди с неподконтрольных территорий неплохо себя чувствуют, приезжая в Киев, и там они могут смотреть, как живёт Украина там, где есть украинская власть. То есть, чтобы как-то повлиять на них, необязательно строить витрину на линии разграничения», — цинично заявляет Лапин.

«Территории, прилегающие к оккупированным» — это ни много ни мало весь оставшийся под майданными властями Донбасс. Это оставленные ополчением Славянск и Краматорск, это Константиновка, где пьяные украинские оккупанты убивают детей, гоняя на БТРах по городу. Это Северодонецк и Мариуполь, сожжённый 9 мая 2014 года. Во всех этих и в сотнях других городов и посёлков — наши люди, оставленные один на один с оккупантами. Для Украины они по-прежнему никто.

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