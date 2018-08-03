Сергей Шаргунов: 282 — цифры устрашения

Сообщают: с 2011 года число уголовок за экстремизм выросло в 4 раза.

282 — это в принципе зло.

Где критерии запретного? Кто эксперты, обвинители, судьи?..

И всё же надо делать всё возможное, чтобы зло минимизировать.

Пока дубина нависает над каждой размышляющей головой. Онлайн и офлайн. Любой, кто дерзит, язвит, ругает, спорит, лайкает, репостит, собирается в кружок больше трёх — подопытный. В любой момент выдернуть можно любого. Большинство обвиняемых — молодые.

Подумалось: часто им просто мстят за молодость. Хотят, чтобы страна всегда жила в страхе и косности. Хотели бы вырубить на фиг интернет. Стоят на пути у потока слов, картинок, роликов, песен, и ловят кого попало… Дабы проучить остальных.

И законы против интернета — это месть молодым.

При этом молодых поощрительно натравливают на молодых.

Так произошло на Алтае, где практикантки, прошерстив во Вконтакте страничку своего ровесника, привязались к неподобающим картинкам и сварганили уголовное дело. Теперь на Алтае возбуждено дело против 23-летней девушки тоже из-за картинок, которые были на её старой странице в ВК. Рано утром ворвались силовики с обыском, обвиняемую включили в список террористов и экстремистов, будут судить. Мне написала письмо её мать, между прочим, набожная церковная женщина, которая плачет в ужасе от того, как легко дочка превратилась в потенциальную зэчку (грозит 5 лет заключения).

Неподобающее суждение, хохма, резкий выпад (то, что легко проходит по разряду экстремизма) ставится в один ряд с терроризмом (убийством людей). Это единый список огнеопасных граждан — врагов общества и государства. И такое уподобление как бы в порядке вещей…

В топку летит всё подряд — скриншот из сериала «Игра престолов», майка «Православие или смерть», китчевая песня коммуниста Харчикова, фотография Парада Победы, где на поверженных знамёнах запрещённая символика.

Ценители экстрима маниакально обнаруживают его везде и во всём и охотно возбуждаются.

Вдобавок в большинстве случаев «состав преступлений» засекречен — слишком страшно и трепетно воспроизвести этот состав.

Районные суды в разных регионах со звериной серьёзностью принимают решения о запрете того или иного мема, слогана, демотиватора, а потом какой-нибудь имярек из тысяч «блогеров», по неведению разместивших запретное, становится фигурантом очередного процесса.

Вот недавнее письмо мне с изложением будничного сюжета от парня из города Хабаровска.

Почитайте, не поленитесь, грозит такое каждому. Если не вам, то вашим детям.

«В отношении меня возбуждено уголовное дело по факту случайного сохранения на моей личной странице социальной сети «Вконтакте» в папке «Аудиозаписи» одной песни, которую сотрудники правоохранительных органов сочли экстремистской и которая находится по-прежнему в интернете и в плейлистах у большого количества пользователей. Данная композиция никак мною не выделялась и не комментировалась, и находилась в общей папке со множеством других композиций разных стилей и направлений. Уже на стадии предварительного следствия я был включён в «Список террористов и экстремистов».

Включение в данный список обернулось для меня закрытием всех зарегистрированных на моё имя банковских счетов, в т. ч. зарплатных. Не имея возможности открыть новый зарплатный счет, я потерял работу, т. к. работодатель поставил ультимативные условия и я был лишен источника заработка и средств к существованию в целом. Поиски работы растянулись на долгие месяцы — работодатели не желали брать меня на работу по той причине, что я не мог открыть на себя зарплатный счет в банке. Чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию и вовремя оплачивать коммунальные платежи, а также чтобы хоть частично отдать накопленные за это время долги, я был вынужден временно устроиться на низкоквалифицированную работу. Зарегистрировать на свое имя новую сим-карту любого оператора сотовой связи на территории РФ я также не могу…"

И это последствия только на время предварительного следствия! А сколькие расплатились не только судимостью, но и годами заключения!..

Круто, да?

По сути — война против молодёжи.

Такие законы, такая практика, такие взаимозаменямые законодатели и исполнители с каменными лицами и стеклянными глазами.

Пройдёт немного времени, и связанное с 282 статьёй — её существованием и применением — войдёт в историю как абсурд. Который был изжит.

Надеюсь, что так. Очень надеюсь.

А молодёжь умна и талантлива.

Только что российские школьники завоевали на Международной физической олимпиаде в Португалии четыре золотые и одну серебряную медаль. В состязании приняли участие команды школьников из 90 стран. Эти результаты наших ребят не просто соревновательный успех, но и шанс на развитие отечественной науки — силами талантливых специалистов, которых подготовила ещё школьная пора.

Ну давайте и к ним заглянем в соцсети, поищем тщательно, найдём, дождёмся, когда стукнет 18, и обвиним в экстремизме.

Ведь у любого, кто есть в соцсетях, можно что-нибудь такое вынюхать… Чтобы прессануть.

За что и зачем пугают молодых, непуганых? Мстят за молодость, яркость, смелость, необузданность? За то, что они по-хозяйски разбираются в том, в чём не смыслят те, кто их старше, те, кто ещё имеют силу пугать?

Пошло всё это, конечно, но похоже на правду.