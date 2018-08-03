Последняя надежда Америки. Игорь Солонько
22:10. 3 августа 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кто одержит верх в схватке изоляционистов и глобалистов?
Доктор философских наук Игорь Солонько о перспективах США как глобального гегемона.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai