ПФР: 80% досрочников остаются на работе после достижения возраста выхода на пенсию

Большая часть педагогов, медицинских и творческих работников, которые могут выйти на пенсию досрочно, не делают этого.

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили, что они продолжают свою трудовую деятельность в первые годы после достижения пенсионного возраста.

«Наибольшее число работающих пенсионеров — это категории работников, которые имеют право досрочного выхода на пенсию (педагогические, медицинские и творческие работники). Стоит отметить, что в первые годы после достижения пенсионного возраста 80% граждан, занятых в перечисленных сферах, остаются работать», — сообщили в фонде.

По более расширенной статистике, только 30% из 43,6 млн пенсионеров, не считая военных и силовиков, продолжают работать, а в первые 3-5 лет после достижения необходимого возраста этот показатель находится около 50%.

После повышения пенсионного возраста он будет повышен и для и льготных категорий граждан, которые имеют право досрочного выхода на пенсию.

Необходимый стаж для медицинских, педагогических и творческих работников, у которых он составляет от 15 до 30 лет, будет сохранен, но возможность получения досрочной пенсии будет откладываться пошагово на восемь лет.

Повышение пенсионного возраста не затронет только 46,5 млн нынешних пенсионеров. Также не будет повышен возраст для женщин, которые родили и воспитали более пяти детей, одного из родителей или опекуна ребенка-инвалида с детства, женщин, которые работают в текстильной промышленности, на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, «чернобыльцев», некоторых категорий инвалидов.

Также повышение пенсионного возраста не коснется граждан, работающих на опасных и вредных производствах, специалистов, которые участвуют в экспедициях, на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографогеодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах, работников, которые задействованы в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, а также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле.

Читайте также: Савченко написала Трампу письмо про Путина и Порошенко (ФОТО)