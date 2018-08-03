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«Нужны неординарные шаги»: Стариков предложил свой план по Донбассу

15:43. 3 августа 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: newinform.com
Российский эксперт оценил ситуацию в Донбассе и предложил России пойти на новые меры, которые приблизят регион к долгожданному миру.

Известный российский политолог Николай Стариков побывал в Донбассе и оценил ситуацию в ЛНР и ДНР. По словам эксперта, сейчас Донбасс находится в крайне непростой ситуации, как с военной точки зрения, так и с экономической.

В своей авторской колонке в издании ФАН Стариков подчеркнул, что вопрос окончания войны для жителей Донбасса является самым главным. Уже после него можно будет говорить о полноценном восстановлении региона, хоть сейчас его жители активно работают над этим – не только на фронте, но и в постоянно обстреливаемых ВСУ городах и поселках. Активной войны там нет, но жертвы и разрушения стали ежедневной реальностью для жителей ЛДНР.

При этом эксперт констатировал, что в настоящее время так называемый минский процесс, который оценивается как единственный способ разрешить ситуацию, забуксовал и даже зашел в тупик. Исходя из этой оценки Стариков предложил свои варианты развития событий, которые могли бы подтолкнуть ситуацию к долгожданному мирному урегулированию.

«Думаю, что для выхода из сложившейся ситуации необходимы новые неординарные шаги со стороны российской дипломатии и донбассцев», — заключил Стариков.

Прежде всего, по словам политолога, важной мерой и первым этапом этого пути могла бы стать раздача паспортов РФ жителям ЛНР и ДНР.

Второй этап – заявление РФ о готовности выдать российские паспорта гражданам Украины, не запятнавшим себя военными преступлениями в Донбассе. Это, по слвоам Старикова, в очередной раз подчеркнет тот факт, что русские и украинцы – один народ, который должен жить в одном государстве.

Далее, по плану эксперта, на всем периметре российско-украинской границы можно открыть массу дипломатических учреждений – консульских пунктов, где украинские граждане, решившиеся на важный для себя шаг, смогли бы после соответствующей но короткой проверки быстро получить гражданство РФ.

«Выход из кровавого тупика, куда сознательно завели ситуацию управляемые из Вашингтона киевские сепаратисты, должен быть найден», — заметил Стариков.

При этом он подчеркнул, что обнаружение этого выхода сможет эффективно прекратить кровопролитие в Донбассе, которое, фактически, является гражданской войной «внутри одного великого славянского народа».

Валентин Гуляев

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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