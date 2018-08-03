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На поруках у Запада: выяснилось, что британские спецслужбы «кормят» издание Bellingcat

21:54. 3 августа 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Накануне стало известно, что организация Bellingcat, занимающаяся якобы независимыми расследованиями, напрямую финансируется британскими спецслужбами.

Так, несколько дней назад журналистка Эмма Бест разместила в Сети Интернет переписку Wikileaks, в которой черным по белому написано, что издание получает приличные денежные средства от Минобороны Великобритании. В сообщении с датой от 22 октября 2016 г. говорится о том, что Bellingcat выполняет задания спецслужб США и Британии в рамках соглашения UKUSA, предусматривающего сотрудничество в области радиотехнической разведывательной деятельности. Помимо выше перечисленных стран, в коалицию входят Канада, Япония, Новая Зеландия, Корея и страны НАТО.

 

Выходит, что организация, позиционирующая себя как «независимый центр расследований» стоит на балансе у британского истеблишмента, а заказчиком материалов, выпускаемых изданием, выступает непосредственно военное ведомство Ми-6.

Важно сказать, что называет себя «независимым» Bellingcat совершенно не оправданно, поскольку журналисты организации не раз были уличены в создании фейков, нацеленных на дискредитацию России. Примечательно, что все материалы создавались буквально на коленке, а в качестве инструмента использовались лишь фотографии из различных соцсетей.

Самым известным вбросом организации стало расследование о крушении Boeing-777 в 2014 году над Украиной. А позже, в мае этого года, горе-журналисты разместили очередной доклад, в котором называют виновных в крушении боинга, а именно некоего Олега Иванникова. Однако и этот материал не выдержал никакой критики. Кучка псевдо расследователей не удосужилась привести никаких доказательств, что подтверждает несостоятельность организации. Словом, полная несуразица.

Впрочем, совершенно неудивительно, что подобная контора кормится за счет британских покровителей, а именно спецслужб и разведывательного сообщества стран UKUSA.

Изначально Bellingcat предоставлял аудитории лишь фейковые расследования, в которых пытались очернить Россию в мировых масштабах. Однако все попытки оказались тщетны, никаких вразумительных фактов и подтверждений западные марионетки так и не сумели привести.

Метки: запад и россия
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