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Кусая локти: почему Дания пожалеет о том, что не дала добро на «Северный поток-2»

21:47. 3 августа 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

К великому сожалению Копенгагена, который ни в какую не соглашался давать разрешение на строительство российского газопровода «Северный поток-2» через свою территорию, Россия нашла выход из ситуации, поэтому проект будет реализована на все 100%.

Стало известно, что оператор Nord Stream 2 AG  разработал альтернативный маршрут строительства газопровода, который не только не потребует разрешение Дании, но и не повлечет за собой вложение дополнительных средств.

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Еще в июне текущего года датский премьер-министр Ларс Люкке Расмуссен говорил, что страна намерена задержать строительство, объяснив свое решение тем, что «у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может».

Стоит отметить, что данная страна стала единственной, кто не дал добро газопроводу. И произошло это все, разумеется, не без подачи Вашингтона, который активно пытался продвигать продажи своего  сниженного природного газа (СПГ) по немыслимым ценам. Также оказывалось давление и со стороны Украины, поскольку Киев не желает терять деньги с транзита российского газа в Европу, однако транзит топлива через эту страну является небезопасным.

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Что касается позиции России на отказ Дании, то у нас заявили, что решение Копенгагена не повлияет на исход ситуации, поскольку строительство «Северного потока -2» по территориальным водам Дании составляет воющей сложности лишь  10% от всего маршрута.

Всего лишь за месяц российской стороне удалось выработать новый план, и уже сейчас ведутся работы по укладке труб на мелководье вблизи Любмина — коммуны в Германии и в Грайфсвальдском заливе.

Нет сомнений, что свою роковую ошибку Дания вскоре осознает и будет кусать локти, ведь «Северный поток-2» значительно преобладает над конкурентами. В попытках заблокировать строительство страна лишилась качественного и сравнительно недорогого топлива.

 

Метки: газопровод "северный поток-2"
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