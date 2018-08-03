Как избежать неприятностей? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Как избежать неприятностей? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Многие события в жизни происходят из-за воздействия эгрегоров на человека. Однако эгрегору сначала нужно за что-то вас зацепить. Как понять, находитесь ли вы под чужим воздействием и каким образом от него отключиться – и уклониться от неприятностей.

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Источник: www.youtube.com