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Как избежать неприятностей? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

23:16. 3 августа 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Как избежать неприятностей? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
Многие события в жизни происходят из-за воздействия эгрегоров на человека. Однако эгрегору сначала нужно за что-то вас зацепить. Как понять, находитесь ли вы под чужим воздействием и каким образом от него отключиться – и уклониться от неприятностей.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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