Игры королей: Воздаяние

Развалины древнего Херсонеса омывались беспокойными волнами Чёрного моря. Тяжёлые серые тучи принесли южные ветры со стороны моря, и ясный летний полдень омрачился лёгким полумраком. Запах дождя уже витал в воздухе, а далёкие раскаты грома, словно сквозь серую вату облаков, доносились до берега глухими едва заметными звуками. На побережье за столом, щедро уставленном фруктами, сидели четверо: король телевидения Иван Иванович, алкогольный магнат Василий Васильевич, повелитель секс-индустрии Пётр Петрович и пищевой король Дядя Миша.

– Вы знаете, господа, в общем-то, не так уж сложно управлять обществом. Ведь становление человека – длительный и сложный процесс, в котором личность должна по мере взросления научиться контролировать свои эмоции и инстинкты, да ещё и развить разум. А если в детском и подростковом возрасте всячески поощрять распущенность и всевозможные хотелки, раздувая эгоизм и пагубные страсти, то человек, даже став взрослым, так и остаётся на уровне животного, которым руководят его инстинкты. А для управления стадом у пастухов всегда есть тысячи вариантов, – поделился своим профессиональным опытом Иван Иванович.

– Особенно приятно, что сама молодёжь этому только рада – ведь мы ей в завуалированной форме говорим то, что она хочет услышать: «надо жить в своё удовольствие», «каждый отвечает только сам за себя», «твоё тело – твоё дело» и так далее, – добавил Пётр Петрович, поглаживая воротник своей белоснежной рубашки.

– Вы знаете, я пришёл к выводу, что наши подопечные, после нашей качественной работы над ними, имеют уровень развития собаки. Посмотрите сами – собаку ничего не волнует, кроме миски с едой, особей противоположного пола и палки, которую, играя с ней, бросает её хозяин. Так же и наши телезрители: все их действия мотивированы тремя этими инстинктами – едой, спариванием и развлечениями, – лениво растягивая слова, цинично продолжал рассуждать Иван Иванович.

– Да, это вы снова-таки верно заметили. А самое главное – у них, как у собаки Павлова, легко сформировать практически любой условный рефлекс. К примеру, Иван Петрович Павлов приучил свою подопытную вырабатывать слюну в ответ на включение лампочки. А затем даже заставил собаку радоваться тому, что её бьют током. Для этого он каждый раз после этой жестокой процедуры совал ей под нос кусок мяса. Спустя несколько таких «обедов», электрический разряд начал вызывать у собаки радостные эмоции и виляние хвостом, уже даже без какого-либо поощрения. Так и людей мы смогли убедить в том, что это именно алкоголь их веселит. И никто даже не задумывается о противоречии, каким образом одна и та же ядовитая жидкость может в одной ситуации вызывать радостные эмоции – как на свадьбе, а в другой – грустные, как например на похоронах. Запрограммированные собачки… – рассмеялся Василий Васильевич.

– Где же наши Нобелевские премии за эти выдающиеся достижения? – спросил, улыбаясь, Дядя Миша, до этого молча наблюдавший за приятной беседой.

– Имейте совесть, Дядя Миша. Вы на своих счетах в банке уже нули посчитать не можете, какая вам ещё премия! – ответил Пётр Петрович.

– Не накаркайте, уважаемый. Фермеру, который нещадно доит корову, совесть ни к чему. Потому что корова рождается для того, чтобы её доили, а фермер рождается для того, чтобы делать на этом бизнес, и его не должно волновать, что там при этом чувствует и думает корова. Её судьба и предназначение – стоять в стойле и не мычать. Для пастуха совесть – это балласт. Потому что скот всё равно кто-то должен стричь, доить и резать. – изложил свою незатейливую философию Дядя Миша.

– Тоже верно. Тем более, что их всё устраивает. Им не нужна ни свобода, ни полноценная жизнь. Мы им, как голубям, сыпем какие-то крошки, а они их клюют потихоньку и считают, что это предел мечтаний, – добавил Пётр Петрович.

– Надо нам ещё законодательство поправить. Как-то обсуждали уже, что следует отказ от различных деградационных развлечений признать заболеванием. Так вот думаю, надо теперь со стороны уголовного кодекса тоже подойти к этому вопросу. К примеру, пропаганду трезвого образа жизни обозначить в УК как экстремизм. Как вам идея? – предложил Василий Васильевич.

– Тоже хорошая мысль, – согласился Пётр Петрович, – надо по всем фронтам наступать. Хотя тут может быть опасно, так как прямая конфронтация наверняка вызовет подозрения о том, что отравление русского народа алкоголем кому-то выгодно.

– Да бросьте, мы уже давно обеспечили тем же трезвенникам репутацию «больных» и «сектантов». Вот недавний рассказ Василия Васильевича – яркий тому пример. Любой, кто не соответствует навязанным нами концепциям, объявляется ненормальным. Ведь что такое «общественное мнение»? Обыватель уверен, что это некий срез взглядов общества, а на самом деле это просто нужная нам точка зрения, которую транслируют центральные СМИ. Взять, к примеру, последние события. Сейчас собираемся по плану МВФ отсрочить сроки выхода на пенсию на 5-10 лет, и под это дело по ТВ во всех телешоу с утра до вечера транслируем бабушек, радостно рассказывающих о том, что теперь, наконец-то, никто не будет ущемлять их права и позволит им трудиться. Вот умора, людей грабят, а они радуются, – рассмеялся Иван Иванович.

– А мне особенно выступление Киселёва понравилось, в котором он в новостной передаче нахваливал реформу, называя её очень справедливой, и рассказывал про то, что нельзя этот вопрос на референдум выносить. Конечно, нельзя, у стада, что ли, интересоваться, как его правильнее стричь? – с улыбкой произнёс Василий Васильевич и, повернувшись к Ивану Ивановичу, спросил: – кстати, а что там с вашей дочерью? Почему вы её держите взаперти последние несколько недель?

– Вы знаете, господа, пришлось принять такие радикальные меры после одного случая. Как вы понимаете, я её всячески ограждал от растлевающего влияния современной массовой культуры, воспитывал скромной и порядочной девушкой, очень тщательно выбирал фильмы, мультфильмы и музыку, которые были доступны в нашем доме. Но, в конце концов, она связалась не с той компанией. Пришла как-то и стала мне озвучивать весь этот бред про права детей, свободные отношения, сексуальную революцию, новое время и так далее. Даже эвфемизмы именно те в её речи звучали, которые мы с вами и придумали: «гендер», «сексизм», «толерантность». Я уж было подумал, что она телевизор смотреть начала, а оказалось, нет – подруги научили! И где только находят таких подруг? – искренне поделился горем телевизионной король.

– Иван Иванович, а почему вообще ваша дочь общалась с такими подругами? Вы что, хотите, чтобы она превратилась в то, что представляют собой современные подростки? И почему вы её, как все нормальные люди, не отправили на обучение в Лондон в элитную закрытую школу? – спросил Василий Васильевич.

– Хотел сам воспитать свою кровинушку, не отдавая в руки зарубежным специалистам. Как-никак, свои семейные традиции есть, которые хотелось передать. Но сейчас понимаю, что это плохая была идея, – задумчиво произнёс Иван Иванович. – Ничего, всё наладится: посидит взаперти месяцок и одумается.

– Что поделать? Уж лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало, – процитировал Омара Хайяма Пётр Петрович.

– Пётр Петрович, я вас прошу. Больше никогда при мне этого не говорите, – с насмешкой произнес Дядя Миша, – если потребители перестанут есть «что попало», они умрут с голоду, потому что многие на это «что попало» так подсажены, что ничего другого уже есть не могут, да в моих сетевых супермаркетах ничего другого уже почти и не продаётся. А Вы, Иван Иванович, интернет своей дочери не забудьте отключить, а то она, не дай бог, и на информацию этих сектантов «осознанных» выйдет, пока скучать взаперти будет. Не дай Бог, заразится от них «совестливостью» или ещё чем похуже.

– Интернет я ей уже давно отключил, сейчас это небезопасная для нас среда. А Хайям, конечно, хорош, но, боюсь, в моём случае уместна другая поговорка: «что посеешь, то и пожнёшь», – закончил Иван Иванович и, встав из-за стола, отправился в сторону причала к ожидавшей Королей яхте.

В сером небе, расколов тучи надвое, зловеще сверкнула молния. Раздался гром и потоки воды обрушились на колонны Херсонеса.

Слава Ветер

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Источник: whatisgood.ru