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ВЕЧЕ – народное собрание в древней и средневековой Руси.

14:13. 2 августа 2018 Просмотров - 108 4 коммент. Опубликовал:
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Елена Рохлина -   " Не сформировалось у нас гражданское общество, не выходит выходить массово за общие интересы. Активисты не могут выйти массово вместе, потому как лидеры практически всех партий и движений - подконтрольны и согласовывают такие акции с Кремлём, если пока не подконтрольны - то зачастую эгоцентричны.
Выходить нужно с одним лишь требованием: в отставку президента, в отставку правительство, за смену системы. 
Думаю, выход для простых активистов - это давить на своих лидеров, чтобы объединялись на протестные мероприятия с другими лидерами. Давить надо, чтобы в резолюции стоял один и тот же лозунг, что сейчас озвучила и требовать от лидеров этот лозунг всячески доносить до власти, хотя бы так - поэтапно действовать и отчёт от лидеров должен быть перед активистами. И формат акций должен черпаться из системы народовластия. Иначе как бараны во имя выхлопа пара выходить время от времени будем - безрезультатно. Кстати и митинги на не очень нужны, марш, а потом длительное стояние народа и скандирование одного и того же требования, с общением и со своими собственными репортажами.
Смотрите, что происходит: лидеры повыступали, сами приняли резолюцию какую им удобно и чаще всего - какая удобна и администрации, нет связи между вышедшими активистами и лидерами, никак активисты не влияют на тех, кто стоят на трибунах. Схема такая выходит, что никакого народовластия, а сплошная имитация протеста, слитая продажными или хитрожопыми или трусливыми - лидерами и никакого волеизъявления не происходит. И чем тогда такая вот верхушка оппозиции отличается от самой власти - если на эту верхушку никак не повлиять? Сход народный, вече, народное собрание, советы митингов - это вот похоже на народные акции, тогда и будут народные требования. На такие вот мероприятия может побольше людей станет приходить, в любом случае - пора развиваться, а не топтаться в умышленно-очерченном для нас кругу. "

Источник: pdsnpsr.ru

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4 коммент.»

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    ipat 2 августа 2018 в 15:44 Ссылка Пометить
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    Правильно говорит!Пора начинать исполнять.Кошерные сами с наших шей не слезут.

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    nikolay 2 августа 2018 в 15:58 Ссылка Пометить
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    Началось! В Иркутской области Русский Мужик взялся за топор.
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  • 106 98
    Хан Уман 2 августа 2018 в 16:32 Ссылка Пометить
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