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Утечка “гиперзвука ” .. Работа западных спецслужб ?

14:14. 2 августа 2018 Просмотров - 235 4 коммент. Опубликовал:

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В марте 2018 года россияне узнали от президента Путина, что в России ведутся разработки гиперзвукового оружия.

Стали известны названия комплексов «Авангард», «Кинжал», межконтинентальной ракеты «Сармат» и других перспективных образцов вооружений. Гиперзвуковое оружие грозит стать настоящим вундерваффе: оно практически недоступно современным системам ПРО, скрытно перемещаясь в плазменном облаке с колоссальной скоростью.

Но, как выяснилось, американские «партнеры» давно держат руку на пульсе российских передовых исследований и не гнушаются промышленным шпионажем. Уровень осведомленности Запада о делах в российском гиперзвуке продемонстрировал телеканал CNBC. Вскоре после Послания Владимира Путина Федеральному собранию американское СМИ поделилось со своими зрителями секретной информацией о степени готовности и ходе испытаний комплекса «Авангард», в том числе о некоторых неудачах, а также об установке боевых блоков этого комплекса на МБР УР-100Н УТТХ (SS-19).

 

 

Что же в действительности могло произойти ? Предательство ? Филигранная работа западных спецслужб ?

Как "элита" РФ будет сдавать страну.

 

 

 

 

Источник: maxpark.com

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4 коммент.»

  • 106 98
    Хан Уман 2 августа 2018 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Продавать секреты Родины-предательство!
    Продавать военные разработки потенциальному врагу-растрел!
    А исполнять рекомендации мвф в ущерб своему народу что ЭТО?

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  • 19336 12247
    Ликвидатор 2 августа 2018 в 16:10 Ссылка Пометить
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    Ну распилить РФ ещё в начале нулевых планировали. но пришёл Путя и эти планы слил в урну. Однако это не значит, что Виндзоры от них откажутся. тем более что есть инфа, что путина давно Костей зовут, а полковника ещё в нулевых не стало.

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  • 19336 12247
    Ликвидатор 2 августа 2018 в 16:11 Ссылка Пометить
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    а чем продажа Су-35 лучше продажи секретов?? Я не вижу разницы-то.

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    • 106 98
      Хан Уман Ликвидатор 2 августа 2018 в 16:28 Ссылка Пометить
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      Подделать некоторые детали без обладания технологией производства
      просто невозможно.
      А вот 57 продавать точно нельзя, там даже сам планер…
      Непонимаю,зачем Индию припахивать, денег в закромах Родины нет читоль?

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