Утечка “гиперзвука ” .. Работа западных спецслужб ?

Стали известны названия комплексов «Авангард», «Кинжал», межконтинентальной ракеты «Сармат» и других перспективных образцов вооружений. Гиперзвуковое оружие грозит стать настоящим вундерваффе: оно практически недоступно современным системам ПРО, скрытно перемещаясь в плазменном облаке с колоссальной скоростью.

Но, как выяснилось, американские «партнеры» давно держат руку на пульсе российских передовых исследований и не гнушаются промышленным шпионажем. Уровень осведомленности Запада о делах в российском гиперзвуке продемонстрировал телеканал CNBC. Вскоре после Послания Владимира Путина Федеральному собранию американское СМИ поделилось со своими зрителями секретной информацией о степени готовности и ходе испытаний комплекса «Авангард», в том числе о некоторых неудачах, а также об установке боевых блоков этого комплекса на МБР УР-100Н УТТХ (SS-19).

Что же в действительности могло произойти ? Предательство ? Филигранная работа западных спецслужб ?

Как "элита" РФ будет сдавать страну.