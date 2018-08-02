Утечка “гиперзвука ” .. Работа западных спецслужб ?
В марте 2018 года россияне узнали от президента Путина, что в России ведутся разработки гиперзвукового оружия.
Стали известны названия комплексов «Авангард», «Кинжал», межконтинентальной ракеты «Сармат» и других перспективных образцов вооружений. Гиперзвуковое оружие грозит стать настоящим вундерваффе: оно практически недоступно современным системам ПРО, скрытно перемещаясь в плазменном облаке с колоссальной скоростью.
Что же в действительности могло произойти ? Предательство ? Филигранная работа западных спецслужб ?
Как "элита" РФ будет сдавать страну.
Источник: maxpark.com
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Продавать секреты Родины-предательство!
Продавать военные разработки потенциальному врагу-растрел!
А исполнять рекомендации мвф в ущерб своему народу что ЭТО?
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Ну распилить РФ ещё в начале нулевых планировали. но пришёл Путя и эти планы слил в урну. Однако это не значит, что Виндзоры от них откажутся. тем более что есть инфа, что путина давно Костей зовут, а полковника ещё в нулевых не стало.
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а чем продажа Су-35 лучше продажи секретов?? Я не вижу разницы-то.
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Подделать некоторые детали без обладания технологией производства
просто невозможно.
А вот 57 продавать точно нельзя, там даже сам планер…
Непонимаю,зачем Индию припахивать, денег в закромах Родины нет читоль?