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«Умелое управление великой державы»: европейские политики оценили успехи России на Ближнем Востоке

11:12. 2 августа 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Ни для кого не секрет, что к достижениям российских военных на Ближнем Востоке западный истеблишмент всегда относился со скептицизмом и, более того, старался выставить успехи Москвы в борьбе с террористическими группировками в неприглядном свете. Очевидно, что все едкие высказывания были сделаны от понимания своей собственной несостоятельности, но в конечном итоге признать профессионализм России и отличные дипломатические навыки все же пришлось.

Так, накануне представители Европейского союза назвали политику Москвы в ближневосточном регионе умелой и сбалансированной, чем Вашингтон похвастаться не может. В аналитическом докладе Института изучения проблем безопасности ЕС говорится, что на фоне необдуманных действий США, Россия демонстрирует рациональный и уверенный подход, чем и обеспечивает себе уважение на геополитическом уровне.

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По словам экспертов, возвращение нашей страны в регион является неоспоримой необходимостью, поскольку без ее помощи справиться с конфликтом между Ираном и Израилем, Саудовской Аравией и Ираном, Турцией и курдскими вооруженными формированиями, которые оккупировали территорию незаконно, не представилось бы возможным.

Кроме того, отмечается, что умелое управление великой державы совместно с нестабильным внешним курсом США помогло обеспечить тесное взаимодействие между всеми геополитическими участниками на Ближнем Востоке.  

Еще одним заявлением стало то, что России удалось наладить сотрудничество со странами ОПЕК по вопросу управления ценами на нефть, при этом Москва выступает в качестве наиболее заинтересованной странной, которая помогает партнерам в регулировании нефтяными рынками.

Говоря об операциях Москвы в Сирийской республике, американцы подчеркивают их уникальность ввиду наличия военных средств, которые позволили сделать то, чего ранее не удавалось осуществить.

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Подытоживая, специалисты заявили, что Россия является более легким собеседником в процессе урегулирования конфликтных ситуаций в ближневосточных странах, нежели Евросоюз или США. 

Метки: ближний восток, евросоюз, россия / сша
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