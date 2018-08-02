Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2018

Более 160 человек стали жертвами войны на Донбассе с начала 2018 года.

Об этом рассказал сегодня на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Только за июль нами подтверждена информация о семи жертвах среди мирного населения. За этот год общее количество жертв составляет более 160 человек — это как раненые, так и погибшие», — сказал он.

Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как и до начала «хлебного перемирия», вступившего в силу 1 июля.

«После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (СММ — прим. РВ) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля», — сказал он.

Ситуацию на Донбассе Хуг назвал «нестабильной и непрогнозируемой».

«Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие — близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено», — отметил он.

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