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Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2018

21:02. 2 августа 2018 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:

Кровавая статистика: ОБСЕ назвало число жертв войны на Донбассе с начала года

Кровавая статистика: ОБСЕ назвало число жертв войны на Донбассе с начала года | Русская весна

Более 160 человек стали жертвами войны на Донбассе с начала 2018 года.

Об этом рассказал сегодня на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Только за июль нами подтверждена информация о семи жертвах среди мирного населения. За этот год общее количество жертв составляет более 160 человек — это как раненые, так и погибшие», — сказал он.

Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как и до начала «хлебного перемирия», вступившего в силу 1 июля.

«После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (СММ — прим. РВ) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля», — сказал он.

Ситуацию на Донбассе Хуг назвал «нестабильной и непрогнозируемой».

«Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие — близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено», — отметил он.

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Жители ДНР готовы стать на защиту республики

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 2 августа 2018

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“Воха” идет на поправку



Командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной "Воха"), который попал в июне в тяжелейшую аварию https://colonelcassad.livejournal.com/4236869.html идет на поправку.
Фото появилось в сети в контексте разоблачения мошенников, которые взломали его страницу в ВК и пытались собирать деньги на лечение.
Позднее официальный аккаунт ОРБ "Спарта" подтвердил, что комбат выздоравливает, а деньги на лечение слать не надо, у "Вохи" есть все что нужно.
Вот и хорошо.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
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Один комментарий»

  • 5364 1201
    nikolay 2 августа 2018 в 21:49 Ссылка Пометить
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    “Население готово встать на защиту!”
    ДНР и ЛНР не обьединены в Новороссию. У Порошенко есть авиация, которая уничтожит всю инфраструктуру, на примере Югославии, дальнейшее сопротивление бесполезно. Кто не знает как это делается, обратитесь к полковнику Стрелкову за разъяснением.

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