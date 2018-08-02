Сводки от ополчения Новороссии 02 августа 2018
- 20:45 Кровавая статистика: ОБСЕ назвало число жертв войны на Донбассе с начала года.
- 17:21 Жители ДНР готовы стать на защиту республики.
- 16:39 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 2 августа 2018.
- 10:31 “Воха” идет на поправку.
Кровавая статистика: ОБСЕ назвало число жертв войны на Донбассе с начала года
Более 160 человек стали жертвами войны на Донбассе с начала 2018 года.
Об этом рассказал сегодня на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
«Только за июль нами подтверждена информация о семи жертвах среди мирного населения. За этот год общее количество жертв составляет более 160 человек — это как раненые, так и погибшие», — сказал он.
Хуг отметил, что СММ ОБСЕ фиксирует такое же количество нарушений режима прекращения огня, как и до начала «хлебного перемирия», вступившего в силу 1 июля.
«После подтверждения приверженности режиму прекращения огня с 1 июля миссия (СММ — прим. РВ) зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня. Но затем за весь месяц миссия зафиксировала 15 тыс. нарушений режима прекращения огня. И мы снова сейчас фиксируем тот уровень нарушений, который был до 1 июля», — сказал он.
Ситуацию на Донбассе Хуг назвал «нестабильной и непрогнозируемой».
«Причины, по которым до сих пор не прекращается насилие — близкое соотношение позиций и наличие тяжелого вооружения, которое давным-давно должно было быть отведено», — отметил он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жители ДНР готовы стать на защиту республики
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 2 августа 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Воха” идет на поправку
Командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной "Воха"), который попал в июне в тяжелейшую аварию https://colonelcassad.livejournal.com/4236869.html идет на поправку.
Фото появилось в сети в контексте разоблачения мошенников, которые взломали его страницу в ВК и пытались собирать деньги на лечение.
Позднее официальный аккаунт ОРБ "Спарта" подтвердил, что комбат выздоравливает, а деньги на лечение слать не надо, у "Вохи" есть все что нужно.
Вот и хорошо.
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“Население готово встать на защиту!”
ДНР и ЛНР не обьединены в Новороссию. У Порошенко есть авиация, которая уничтожит всю инфраструктуру, на примере Югославии, дальнейшее сопротивление бесполезно. Кто не знает как это делается, обратитесь к полковнику Стрелкову за разъяснением.