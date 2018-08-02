Советский опыт голодных походов. Две недели без еды

Представьте: вы оказались в глухом лесу, а в ранце — ни крошки. Сперва попытаетесь отыскать себе еду — грибы, ягоды… И напрасно, считает мастер спорта по туризму Г.Рыжавский (беседа состоялась в 1986 году – прим. ред. Крамолы). Он, устроитель 2-ух необыкновенных походов, убежден, что человек может обойтись без пищи достаточно долгое время без мельчайшего вреда здоровью.

1-ый поход состоялся в 1981 году. В нем участвовали девять парней и две дамы — различные по возрасту и физическим данным. По Валдайской возвышенности они шли 14 дней на полном голодании, потребляя только воду, За этот период времени путники утратили от 13 до 18 процентов собственного начального веса, но были активны и могли бы продолжать собственный путь. Психофизические проверки, проведенные в процессе опыта его научными руководителями, кандидатами мед наук Г.Бобенковым и В.Гурвичем, заверили не только лишь сохранение обычного состояния участников, но даже его улучшение.

2-ой «голодный» поход провела новенькая группа из 7 энтузиастов — на байдарках по уральской реке Белоснежной. 15 суток без еды. Итог тот же. Путешествие ни одному из участников не пошло в ущерб.

— Итак, две недели на одной воде? — уточняем у Г.Рыжавского.

— Да, — подтверждает тот. — Но для контраста — во всех видах: сырой, кипяченой, прохладной, жаркой. Правда, во 2-м походе сделали одно исключение. Самому младшему из участников, студенту Саше Бомбину, исполнилось 18 лет. Соорудили «стол», разложили салфетки произнесли здравицу и распили бутылку нарзана. Одну на семерых.

— Как же несчастные истощение, упадок сил, голодная погибель?

— Большинству из нас приходилось слышать о трагедиях узнаваемых путников, людей, случаем попавших в экстремальную ситуацию и погибших от голода. Самому пришлось столкнуться с схожим. Пару лет вспять шел я с группой по Северному Уралу. В верховьях маленький речки внезапно натолкнулись на 2-ух юношей, сидевших под елкой и смотревших на нас безразличными очами. Они даже не сходу сообразили, что спасены. У ребят были ружья, они рассчитывали на охоту и поэтому не взяли продовольствия. Охота не удалась, ребята ничего не ели некоторое количество дней и в прямом смысле погибали от голода. Все это и дало подсказку мне идею «голодных» походов. Ведь на месте тех юношей мог оказаться хоть какой. Случай, прямо скажем, не очень редчайший. Вот и захотелось испытать на для себя, чтоб отыскать верную линию поведения, поведать о ней другим.

— Ну, вы-то после 2-ух недель голодания совершенно не походили на умирающих…

— Даже игрались в футбол… Дело в том, что здоровый человек может обходиться без еды 30-40 дней. Механизм голода в сути прост. 1-ые два-три денька человек, переставший принимать еду, мучительно желает поесть, чувствует некую слабость. Но после того, как последние остатки еды переварены и выведены, организм перестраивается, открываются внутренние резервы. Чувство голода появляется от недочета углеводов. Многие, наверняка, замечали: довольно съесть кусочек-другой сахара — незапятнанного углевода — голод вроде бы отступает. Итак вот, при полном отказе от еды, на четвертый-пятый денек жиры и белки, припасы которых в организме довольно значительны, начинают отчасти перерабатываться в углеводы. Настает отменно новое состояние: организм перешел на настоящее внутреннее питание, и человек не испытывает голод.

— Была ли у вашей группы какая-то особая подготовка?

— Да, но только не физическая. Основным условием опыта было роль в нем самых обычных городских жителей, при этом не все из их даже туристы. К походу готовились психологически. Знали, что двухнедельное голодание не принесет никакого вреда. После известного путешествия на малеханькой лодочке по океану Ален Бомбар сделал принципиальный вывод: не природа, а ужас убивает человека. И мы решили не страшиться. В большинстве случаев людей в схожей экспериментальной ситуации обхватывает паника. Они пробуют хоть чего-нибудть отыскать и съесть: ягоды, птичьи яичка, грибы, орешки, корешки и плоды различных растений. При таком «питании» происходит недоедание и, естественно, истощение организма. Перейти . же на внутренние резервы не получится, так как нет полного голодания. Вот и наступают дистрофия, нарушение обмена веществ.

— Каковы же практические результаты опыта, и что можно порекомендовать тем, кто вдруг невольно окажется на вашем месте?

— Два похода позволили создать методику спасительного голодания, которую мы предложили спецам для занятий с инструкторами по туризму. Очевидно, при далеких походах нужно заблаговременно предугадать все меры предосторожности. Но, если человек все таки заплутался, потерялся, главное — не поддаваться панике. Зависимо от событий, следует рассудить: ожидать помощи на месте либо попытаться выйти к людям, к наиблежайшему жилью. Если решено идти, то не запамятовывайте оставлять по пути заметки-зарубки. Если у вас с собой есть съестные припасы, не нужно их дробить на толики, растягивать. Продолжайте питаться, как обычно, а потом перебегайте на полное голодание. Преодолейте чувство голода и ужас первых дней, апатию, которая может перейти в ужас. Маленькая слабость скоро пройдет сама. Ни при каких обстоятельствах не разыскивайте подмену настоящему питанию — она, как уже сказано, только усугубит состояние организма. Не растрачивайте на это силы и время, а уверьтесь, что внутренних ресурсов полностью довольно на четыре и даже 5 недель. Времени довольно, чтоб отыскать дорогу к жилью либо к большой судоходной реке. Не забудьте и известное правило: после голодания нельзя сходу наедаться. К еде привыкать нужно медлительно, начиная с соков и каши.

Из беседы мастера спорта по туризму Г. Рыжавского с И. Некрасовым и В. Страховым. — «Советская Россия», 14 февраля 1986 г. )