Первый “Батя” в десанте
18:21. 2 августа 2018 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Первый "Батя" в десанте
В 2014 году Омский кадетский корпус стал Воздушно – десантным. Но не всем известно что в этих старых стенах и ранее готовили будущих прославленных генералов и офицеров – десантников. Об одном из них, в предверии Дня Воздушно-десантных войск, повествуется в этой статье.
Казанкин Александр Федорович – пятый Командующий воздушно-десантными войсками.
Человек он был сложный, нелегкий, но хороший, добрый и чуткий к подчиненным, добродушный «батя», как его называли солдаты, мастер спорта, совершивший к началу войны свыше 200 прыжков.
Особенно ярко раскрылись командирские способности А. Ф. Казанкина в годы войны.
Он успешно командовал воздушно-десантным корпусом, который в первой половине 1942 года в исключительно трудных погодных условиях и сложной оперативной обстановке вел боевые действия в тылу врага и оказал немалое содействие войскам Западного и Калининского фронтов в их борьбе с ржевско-вяземской группировкой противника. Затем воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в освобождении Правобережной Украины в составе 37-й армии… На заключительном этапе войны генерал-лейтенант Казанкин командовал 12-м гвардейским стрелковым корпусом, части которого отличились в битве за Берлин.
Он трижды представлялся к званию Героя Советского Союза:
1. За Вяземскую операцию.
2. За штурм Берлина 3.
В 1965 году к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Александр Федорович Казанкин родился 9 (22) апреля 1900 г. в г. Буинск; скончался 20 марта 1955 г. в Москве. Русский. Генерал-лейтенант (1944).
В Красной Армии с июня 1919 г.
В Гражданскую войну с июня 1919 г. А. Ф. Казанкин проходил службу красноармейцем в 3-м Приволжском полку.
С февраля 1920 г. учился на Ульяновских пехотных курсах, затем в январе 1921 г. был направлен на Туркестанский фронт, где проходил службу в составе 5-го и 28-го стрелковых полков, красноармеец, ВрИД помощника начальника хозяйственной команды.
Участвовал в боях с басмачами.
С марта 1923 г. А. Ф. Казанкин находился в долгосрочном отпуске, затем в октябре месяце был направлен на Петроградские командные курсы. По их окончании с апреля 1924 г. исполнял дела помощника командира и командира взвода 78-го стрелкового полка.
Здание Омской пехотной школы, где учился Казанкин.
С августа 1925 г. – слушатель Омской пехотной школы.
Курсанты Омской пехотной школы. Казанкин в нижем ряду, второй слева.
В сентябре 1927 г. был назначен командиром
взвода 53-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии.
С апреля 1930 г. А. Ф. Казанкин был начальником боепитания 23-го отдельного стрелкового батальона.
С апреля 1931 г. по июнь 1934 г. учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.
Казанкин А.Ф. во время обучения в Академии им. Фрунзе.
В июне 1934 г. назначен помощником начальника 5-го отдела штаба 16-го стрелкового корпуса в БВО.
С сентября 1935 г. – помощник начальника курсов младших лейтенантов при этом же корпусе, с февраля 1936 г. – И.Д. помощника начальника 1-го отдела штаба корпуса. В апреле того же года А. Ф. Казанкин был переведен в штаб 23-го стрелкового корпуса на должность начальника 5-го отдела.
Казанкин А.Ф. 1930-е.
С сентября того же года проходил службу в штабе 47-й авиадесантной бригады ОН в БВО, где был ВрИД начальника 1-го отделения, ВрИД начальника 1-го отдела, И.Д. начальника штаба бригады.
С февраля 1939 г. – начальник штаба 214-й воздушно-десантной бригады.
В период с марта по май 1940 г. находился на учебе на КУВНАС ВВС РККА, затем продолжал исполнять дела начальника штаба 214-й воздушно-десантной бригады, с октября 1940 г. – уже исполнял дела командира этой бригады.
Всего за пять лет Казанкин продвинулся по службе до начальника штаба корпуса и вырос в звании от капитана до полковника.
Кроме того, он стал мастером спорта, за плечами которого было свыше 200 прыжков с парашютом.
Как вспоминает десантник Иван Громов, командир имел добродушную привычку молодых солдат называть сынками. Часто во время учений он подходил к десантникам и спрашивал:
- Ну что, сынки, страшно?
Александру Федоровичу тогда уже было под сорок. И сынки признавались: страшновато. А «батя» утешал их:
- Да я и сам побаиваюсь…
А.Ф.Казанкин, командир 214 ВДБ в нижнем ряду, третий слева. Специальный сбор командного состава 214 Воздушно-десантной бригады. 1940 г.
С началом Великой Отечественной войны до 28 июня А. Ф. Казанкин продолжал исполнял дела командира 4-го воздушно-десантного корпуса на Западном фронте, затем был начальником штаба этого корпуса.
Первый ряд в центре генерал А. Ф. Казанкин. Вяземская воздушно-десантная операция, февраль 1942 г.
Части корпуса вели тяжелые бои на рубежах рек Березина и Сож. Как было отмечено в характеристике на него, «в боях на р. Березина и под Кричевом своим непосредственным участием в частях на поле боя обеспечивал управление частями корпуса в бою, проявил исключительную энергию и силу для обеспечения выполнения задач, поставленных командованием».
Казанкин А.Ф. Командир 4 ВДК, июль 1942 г.
Указом от 10 августа 1941 г. полковник А. Ф. Казанкин был награжден орденом Красного Знамени.
Инструктаж советских парашютистов-десантников перед погрузкой в бомбардировщик ТБ-3.
После этих боев в конце августа корпус был выведен в резерв Ставки ВГК на переформирование в Саратовскую область.
А.Ф. Казанкин, командир 4-го Воздушно-десантного корпуса, ставит боевую задачу бойцам во время Вяземской воздушно-десантной операции. Газета «Комсомольская правда», февраль 1942 г.
С 28 августа по 19 ноября 1941 г. исполнял дела командира этого корпуса, затем вновь начальник штаба корпуса.
Подразделение советских десантников на заснеженном летном поле аэродрома. На аэродроме расположены тяжелые бомбардировщики ТБ-3.
В январе – феврале 1942 г. 4-й воздушно-десантный корпус принимал участие в Вяземской воздушно-десантной операции.
Март 1942 года. Казанкин в центре.
В период с 27 января по 2 февраля часть сил корпуса (три батальона 8-й воздушно-десантной бригады), вслед за 201-й воздушно-десантной бригадой 5-го воздушно-десантного корпуса и 250-м отдельным стрелковым полком, десантировались в тыл противника в районе дер.Озеречня (юго-западнее г. Вязьма), в дальнейшем эта бригада действовала самостоятельно на направлении действий 1-го гв. кавалерийского корпуса Западного фронта.
А. Ф. Казанкин в центре. Отдых после боя. Вяземская воздушно-десантная операция. 1942 г.
Основная же часть корпуса (9-я и 214-я воздушно-десантные бригады) была выброшена лишь через три недели, с 18 по 24 февраля, с задачей десантироваться в район западнее Юхнова, прорвать оборону противника с тыла, перерезать Варшавское шоссе и соединиться с частями 50-й армии.
А.Ф. Казанкин (сидит) Вяземская воздушно-десантная операция. Февраль 1942 г.
Во время выброски десанта 23 февраля 1942 г. погиб командир корпуса генерал-майор А. Ф. Левашев, после чего А. Ф. Казанкин принял командование корпусом.
Советские десантники на зимнем аэродроме у самолета ТБ-3.
Однако из-за разновременности применения и распыления сил, отсутствия четкого управления в ходе высадки десанта, недостатка авиационных средств десантирования операция не достигла полностью своей цели.
25 июня 1942 г. при прорыве обороны противника А. Ф. Казанкин был ранен и госпитализирован, по излечении продолжал командовать этим корпусом.
А.Ф. Казанкин вручает орден герою десантнику. Вяземская воздушно-десантная операция. Газета «Комсомольская правда», 1942 г.
В августе месяце 4-й воздушно-десантный корпус был переформирован в 38-ю гв. стрелковую дивизию, а генерал-майор А. Ф. Казанкин в этом же месяце сформировал 4-й воздушно-десантный корпус 2-го формирования.
А.Ф. Казанкин с супругой. 1942 год.
Формирование корпуса проходило в МВО в Ивановской области. Соединения и части корпуса в боевых действиях не участвовали, занимались боевой подготовкой, готовились к десантированию в тыл противника.
Советские парашютисты-десантники грузятся в бомбардировщик ТБ-3.
В декабре 1942 г. корпус был расформирован, личный состав пошел на формирование 1-й гв. воздушно-десантной дивизии, а генерал-майор А. Ф. Казанкин был назначен ее командиром. Дивизия находилась в резерве Ставки ВГК, а с конца февраля 1943 г. – в составе 68-й армии Северо-Западного фронта.
Генерал – майор Казанкин А.Ф.
В марте части дивизии участвовали в прорыве обороны противника на р. Ловать, в июле – августе – в составе 34-й армии того же фронта вели наступательные бои в районе г. Старая Русса. В сентябре 1943 г. дивизия была переброшена на Степной фронт (с 20 октября – 2-й Украинский), где вошла в состав 37-й армии и участвовала в битве за Днепр, в наступательных операцияхна криворожском направлении.
С командирами полков. Казанкин в центре. 1943 г.
С 23 декабря 1943 г. генерал-майор А. Ф. Казанкин командовал 16-й гв. воздушно-десантной дивизией. В боевой характеристике отмечалось: «Казанкин энергичный, волевой, решительный командир. В тактическом отношении подготовлен. Умеет организовать взаимодействие. Решения принимает правильные и своевременные. В сложных условиях боевой обстановки не теряется… оказывает командирам частей конкретную помощь, передает свой боевой опыт…»
С ноября 1944 г. – начальник Управления боевой подготовки Отдельной гв. воздушно-десантной армии, затем после ее расформирования с конца декабря состоял в распоряжении ГУК НКО.
С февраля 1945 г. генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин командовал 12-м гв. стрелковым корпусом, который в составе 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта успешно действовал в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.
28 апреля 1945 г. в уличных боях за г. Берлин генерал-лейтенант А. Ф. Казанкин был тяжело ранен и до конца войны находился на излечении в госпитале.
После войны с июня 1946 г. А. Ф. Казанкин командовал 39-м гв. стрелковым корпусом.
С октября 1947 г. был командующим ВДВ ВС СССР, с декабря 1948 г.– 1-й заместитель командующего воздушно-десантной армией.
С января по март 1950 года – вновь командующий ВДВ ВС СССР.
С июня 1950 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. В орошилова, которые окончил с отличием в июле 1951 г .,
после чего был назначен генерал-инспектором Инспекции ВДВ Главной инспекции Советской Армии.
С мая 1953 г. – заместитель генерал-инспектора Инспекции стрелковых и воздушно-десантных войск по ВДВ Главной инспекции МО СССР.
20 марта 1955 года умер на служебном посту. Похоронен на Ново-Девичьем кладбище в г. Москва.
Награждён: двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1 -ой степени, орденом Богдана Хмельницкого 1-ой степени, орденом Суворова 2-ой степени.
Медалями: 20 лет РККА, За оборону Москвы. За освобождение Варшавы. За взятие Вены. За взятие Берлина. За Победу над Германией. Партизан Великой Отечественной войны 1-ой степени, 800-летие Москвы.
Песня посвящённая Казанкину.
С течением времени яснее и масштабнее вырисовываются героические страницы Великой Отечественной войны. Замечательному массовому подвигу воинов 4-го воздушно-десантного корпуса посвятили диораму «Бой воздушного десанта под Вязьмой зимой 1942 года» народный художник России П.Т. Мальцев и Н.С. Присекин, удостоенные золотых медалей им. Грекова.
Диорама, установленная в 1973 году в музее воздушно-десантных войск в Рязани, возвращает нас к тому раннему февральскому утру 1942 года, когда воины десантного корпуса внезапно обрушились на врага. Несокрушим стремительный натиск наших бойцов освобождающих родные просторы от фашистских захватчиков. Некоторые из участников операции показаны с портретной достоверностью. Это руководивший боем А. Казанкин, десантник В.Улитчев, заплативший жизнью за уничтожение вражеского танка, и другие герои, вечно живые в памяти благодарных потомков. Как пример целесообразно привести следующие высказывания об Александре Федоровиче Казанкине. В них высокий смысл и главное определение тому, «кто служил великим целям века»…
Бывший военный комиссар отдельного партизанского отряда «Жабо» Л. Муханов написал: «Александр Федорович был близок каждому солдату, его отцовская забота о них снискала ему всеобщее уважение». А бывший адъютант, подполковник Василий Чернецов так сказал: «в дни тяжелой болезни я был спасен лишь благодаря отеческой заботе Александра Фёдоровича. Он Человек с большой буквы». Выше этого звания ничего нет. И только такие люди переживут себя, переживут столетия.
Доклад окончен.
https://stariy-voin.livejournal.com/19020.html – цинк
Плюс материал о документах из ЦАМО посвященных созданию ВДВ https://colonelcassad.livejournal.com/4359062.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com