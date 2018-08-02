Люди черного солнца. Александр Дугин

Концептуал СМИ Философ Александр Дугин об уникальности и богатстве африканской культуры

В чём отличия между макрорегионами “чёрного” континента, почему философские системы Африки сравнимы с древнегреческими.

=======================================================================

Рекомендуем:

Книги Александра Дугина



=======================================================================