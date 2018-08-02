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Люди черного солнца. Александр Дугин

16:55. 2 августа 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Философ Александр Дугин об уникальности и богатстве африканской культуры

В чём отличия между макрорегионами “чёрного” континента, почему философские системы Африки сравнимы с древнегреческими.

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Рекомендуем:

Книги Александра Дугина

Тайные общества Чёрной Африки, Непомнящий Николай Николаевич

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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