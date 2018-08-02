Люди черного солнца. Александр Дугин
16:55. 2 августа 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Философ Александр Дугин об уникальности и богатстве африканской культуры
В чём отличия между макрорегионами “чёрного” континента, почему философские системы Африки сравнимы с древнегреческими.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai