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Кстати, о танках в Праге

23:56. 2 августа 2018 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:
Есть ли в России хоть один либерал, который не лил крокодиловых слёз по этому поводу?

Сколько программ сняли на эту тему, сколько ахов и вздохов.

Между тем, в том же 1968 году (16 марта) США проводили рядовую военную операцию и сожгли напалмом 173 ребёнка, 183 женщины (всего 504 мирных жителя деревни Сонгми).

Документы случайно вскрылись позже. А так бы никто и не знал.

Как мы и весь мир представляет себе вьетнамские события? Как-как – через фильм "Взвод" и прочую мощную кинопродукцию: Уильям Дефо, Чарли Шин и прочие против косоглазых – а косоглазые они одинаковые, кто там разберёт: женщина, ребёнок…
Вот это я понимаю: пропаганда.

В том же 1968 году (в апреле) 46 человек убито и две с половиной тысячи ранено при подавлении беспорядков после убийства защитника прав чернокожих Мартина Лютера Кинга. Американские полицейские знают свою работу.

В том же году около 300 бастующих студентов в результате американской провокации были убиты в Мехико (ситуация в целом аналогичная нашему вводу войск в Чехословакию – мексиканцы пошли "налево", янки их быстро проучили; весьма жестоким образом – напомним, что в Праге погибло 72 человека).

Внимание, вопрос, когда в 2018 году будут справлять "юбилей" ввода в войск в Прагу – кто из наших златоустов, Витя там Ерофеев, Людмила Евгеньевна, ну и прочие – итак, кто заодно вспомнит деревню Сонгми, Мехико и Мемфис?

Отвечаю: никто.

А если их спросят: а чего ж у вас такая память избирательная – они ответят, как отвечают всегда: нас интересует то, что творила наша страна, а делами американцев пусть интересуются американцы.

Помните, как они повторяли, причмокивая от сердечного страдания: 1968-й дал понять всему миру: СССР обречён.

А чего 68-й не дал понять миру, что обречены США? Они убивали и в открытую, и тайно, и чужими руками, и своими, и чужих, и своих, и кого попало – и как с гуся вода. Непонятно.

А потом нас наши пастыри спрашивают: а почему вы не любите правду?

Как не любим? Очень любим, даже стихи Евтушенко помним: "Танки идут по Праге, танки идут по правде…"

А вот почему вы любите только часть правды, и не самую большую, это куда более важный вопрос. И ответ известен.

Чистопородное, бесконечное, непрестанное, неостановимое, бесстыдное фарисейство демонстрировала и демонстрирует наша буржуазная интеллигенция.

З. Прилепин
***

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, история, либералы, советский, ссср, статистика, США, чехия
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