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Главный спонсор войны в Донбассе: США выделит Украине 250 млн долларов

20:43. 2 августа 2018 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:

Сегодня стало известно, что Сенат США вновь одобрил выделение средств Украине на военные цели. Так, власти Киева от своих заокеанских партнеров получат 250 миллионов долларов  якобы на укрепление обороноспособности страны.

Также в документе, опубликованном в Фэйсбуке посольства Незалежной в Штатах, говорится о том, что полученный бюджет пойдет и на усиление защиты против кибератак, обеспечение безопасности компьютерных сетей и, конечно, не обошлось и без пунктика про Россию – снижение зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий.

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Однако так ли все прозрачно на самом деле, и действительно ли денежные средства пойдут по целевому назначению?

Будет совсем неудивительно, если значительная часть выделенных средств от западных кукловодов, тупо пойдет на распил, либо на погашение внешних долгов, как минимум.

Дело в том, что это далеко не первый случай, когда Киев получает от США многомиллионные подачки, которые идут, как правило, на продвижение глупейших реформ или вооружение, толку от которого тоже никакого.

Так, например, в этом году Киев осыпали вниманием со стороны США, Канады, Британии и Литвы, которые отправили на Украину кучу летальной техники и других военных средств на сумму в 40 млн долларов. Чуть позже из-за океана прилетели новые противотанковые комплексы (ПТРК) Javelin, которые так и не продемонстрировали свою заявленную эффективность.

Если суммировать все вложения за 4 года, которые сделали США в Незалежную, то сумма переваливает за 1 млрд долларов. И это именно с того момента, как в Донбассе начался вооруженный конфликт. Очевидно, что значительная часть шла на подготовку военных, пытающихся бороться с ополченцами ЛДНР.

Но и у США, разумеется, есть причина делать такие подарки Киеву, поскольку главная цель Вашингтона – обвинить в кровопролитии Россию, однако все это остается лишь безуспешными попытками. Москва заявляет и будет заявлять, что не является стороной конфликта и никаких военных действий в регионе не осуществляет.

 

Метки: война в донбассе, сенат сша, Украина
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Один комментарий»

  • 111 103
    Хан Уман 2 августа 2018 в 22:10 Ссылка Пометить
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    США в очередной раз проспосировали нападение на ДНР!
    Хорошо что жидо хохлы большую часть спи….ят.

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