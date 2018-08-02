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Благородный партнер 2018

12:15. 2 августа 2018 Просмотров - 81 Один комментарий Опубликовал:


В Грузии начались учения НАТО Noble Partner 2018, где помимо стран НАТО, участвуют Грузия, Украина и Армения.
В отношение последней, достаточно странно, но конечно не неожиданно, что после государственного переворота, Армения состоящая в ОДКБ направляет своих офицеров на учения, проводимое США и НАТО. Как уже не раз говорилось на этот счет, после захвата власти, новые власти Армении будет постепенно, но последовательно реализовывать курс на разворот политического вектора Армении, под соусом "успокаивающих заявлений", хотя дела уже сейчас говорят куда как больше всяких слов. Причем стоит отметить, что в этом направлении определенные шаги предпринимались еще при Саргсяне.
Сами учения уже являются традиционными и связаны с отработкой совместных действий в обороне и наступлении войсковых и специальных подразделений, а также направлены на поддержку "евроатлантического курса Грузии".















































Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, грузия, кавказ, нато, США, учения
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Один комментарий»

  • 5363 1200
    nikolay 2 августа 2018 в 16:15 Ссылка Пометить
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    Что и следовало ожидать! Об этом сценарии политологи писали с самого начала развала СССР.

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