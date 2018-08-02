Без страха… и аккредитации… Дмитрий Таран
23:56. 2 августа 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Всегда ли риск благородное дело?
Публицист, телеведущий Дмитрий Таран комментирует сообщение об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai