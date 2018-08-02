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Без страха… и аккредитации… Дмитрий Таран

23:56. 2 августа 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Всегда ли риск благородное дело?

Публицист, телеведущий Дмитрий Таран комментирует сообщение об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике.

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Рекомендуем:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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