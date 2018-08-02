Адаптация к полиполярному миру
19:52. 2 августа 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересный материл на тему грядущего ВЭФ-2018. Отдельно стоит выделить оценки аналитиков RAND Corp о характере процессов протекающих в азиатско-тихооеканском регионе.
Американские аналитики исходят из того, что затеянный США пересмотр отношений с союзниками носит характер долгосрочной тенденции, а формируемый Китаем и Россией "полиполярный мир" уже является фактом реальности даже при том, что США еще пока сохраняют статус мирового гегемона.
Сегодня в рамках действительных динамик геополитических и геоэкономических процессов происходит актуализация Азиатско-Тихоокеанского региона, развитие которого через кроссрегиональное сотрудничество рассматривается в качестве перспективной конкурентной среды всеми акторами международной политики. При этом существующие транзитные и транспортно-логистические коридоры, а также возникшее технотронное измерение геополитики во многом определяют ресурсные потенциалы смежных региональных групп и государств. Однако развитие данного региона, в том числе и через евроазиатские интеграционные проекты, сопряжено с эволюцией различных военно-политических кризисных систем, также определяющих объемы сотрудничества в гуманитарных сферах. Взаимодействие же в экономической, технологической и научной отраслях с учетом объёмов военно-технического сотрудничества де-факто выступает процессом формирования ресурсных баз, ориентированных на ведущие акторные системы. При этом указанные процессы становятся основой для всестороннего анализа экспертами, аналитическими центрами и политиками на различных международных площадках, одной из которых выступает «Восточный экономический форум 2018» (ВЭФ). Предстоящий в первой декаде сентября 2018 года, ВЭФ становится продолжением геоэкономического и геополитического евразийского диалога, определяющего вектор на консолидацию ресурсных потенциалов развивающихся экономик. Старт подобному диалогу был дан с саммита Евразийского экономического союза, Петербургского экономического форума и Саммита БРИКС, прошедшего с 25 по 27 июля – событий, определяющих динамики до 2035 года.
Одной из ключевых повесток указанных мероприятий, по мнению многих экспертов, становится вовлечение в стратегическое партнёрство с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой государств Юго-Восточной и Центральной Азии, а также расширение участия в совместных проектах на данных территориях ведущих иностранных партнеров. Таким образом происходит необходимая интенсификация сотрудничества с региональными партнерами, сопровождающаяся экономической кооперацией в реализации проектов Шанхайской Организации Сотрудничества и ЕАЭС. При этом консолидация региональных проектов выступает координирующей основой в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В частности планируется, что одним из региональных партнеров выступит Республика Казахстан. Так в ходе ПМЭФ 2018 республика, в рамках демонстрации Astana Hub, финансового центра «Астана», а также ряда других проектов, продемонстрировала достаточный технологический и экономический потенциал в сфере IT, статистического анализа, моделирования и прогнозирования. Продемонстрированные наработки планируются к внедрению в перспективную систему цифрового мониторинга и анализа в вышеупомянутых интеграционных проектах и корректировки процессов цифровизации экономик, базовой «внешней» структурой для которых с 2017 года выступают БРИКС и ШОС.
Также Республика Казахстан остается одним из ведущих экономических партнёров на постсоветском пространстве – её товарооборот с Россией в декабре 2017 года составил 12 312 318 183 долларов, что на 37% больше данных предшествующего периода. Интерес российской стороны к увеличению объемов импортируемых металлов и металлсодержащих изделий, минералов и продукции химической промышленности обусловлен перекрытием внутренних коммерческих потребностей на фоне реализации инфраструктурных проектов по обеспечению транзита на фоне загрузки и снабжения производственных мощностей, в числе которых и возводимые предприятия в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Таким образом, привлечение партнеров из Центрально-Азиатского региона позволяет обеспечивать необходимый уровень экономической кооперации на фоне реализации других крупных проектов.
Кроме того, как отмечают эксперты и аналитики в области безопасности, подобный механизм «консолидации» ключевых акторов с опорой на развитые системы региональных партнерств также является следствием наблюдаемого геополитического противостояния. По мнению специалистов RAND Corp. по политике в Азиатско-тихоокеанском регионе (CAPP) Тимоти Р. Хита, Майкла Дж. Мазарра, Рафика Доссани и Джеймса Доббинса это вызвано поляризацией стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. «Сегодня мы отмечаем рост влияния альтернативных акторных систем и их интеграционных объединений. Интеграции возникают в качестве форм своеобразного «территориального» или геополитического контроля. В современной глобальной политике гуманитарная сфера стала таким же средством военно-политической борьбы как поддержка или координация и военно-техническое сотрудничество. Сегодня АТР де-факто разделен на две противостоящие стороны: условный альянс России и Китая с их региональными партнерами с одной, США и союзными демократиями с другой» — отметил Джеймс Доббинс.
При этом американские аналитики отмечают, что подобное разделение также обуславливается возникшими «глобальными динамиками» в рамках пересмотра отношений США и НАТО с региональными альянсами. Специалисты отмечают, что на смену территориальному контролю приходит оказание влияния на системообразующие процессы, позволяющие перейти к балансу «сдерживания и вовлечения» как контрагентов, так и союзников, одновременно уходя от классического понимания блока и переходя к внеиституциональному уровню. В свою очередь это приводит к трансформации и экономического сотрудничества.
По мнению Тимоти Р. Хита, в Азиатско-тихоокеанском регионе конкурируют 2 глобальные модели: во-первых, представленная США и их союзниками консолидированная ресурсная база, превосходящая развивающиеся страны-контрагенты, но вынужденная пересматривать внутрисистемные связи и адаптироваться к «полиполярному миру»; во-вторых, сложноорганизованная система региональных партнёрств контрагентов – КНР и РФ, возникшая в результате дефицита ресурсной базы, представленной сочетанием демографических, экономических и технологических ресурсов, и занимающаяся организацией собственной «глобальной системы». «Как показывают последние события, обе эти модели ситуационно обладают преимуществом над конкурентом в различных аспектах. Именно эта конкуренция и взаимовоздействия определят геополитику региона на ближайшие годы» — подчеркнул Т. Р. Хит.
Таким образом в геополитическом контексте «Восточный экономический форум 2018» выступает этапом в процессах консолидации позиций приведенных блоковых структур, но при этом остается формой регионального партнерства в рамках АТР как индикация физических экономических величин. В ходе подготовки к форуму многими отечественными экспертами отмечается ряд предстоящих ключевых событий: во-первых, развитие инвестиционных проектов в приморской зоне дальнего востока на фоне ростов объемов торговли со странами АТР (в мае 2018 года страны АТЭС занимали в структуре внешней торговли России почти 30%, в июне за 5 месячный период российская сторона увеличила экспорт СПГ в страны региона на 41,2%). Во-вторых, российско-китайские переговоры по проблематикам в энергетической, экологической и технологических сферах, в том числе с опорой на региональные проекты в Центрально-Азиатском регионе. При этом стоит отметить, что наряду с заявленными тематиками в инвестиционной сфере, в отраслевых приоритетах Дальнего Востока и международных проектах стоит ожидать и элементов регионального сотрудничества по линии ВТС и отечественных оборонных заказов. Косвенно это связано с презентацией холдингом «Вертолеты России» Ка-62 «Катран», уточнением программных моментов развития крупнотоннажной верфи «Звезда» и презентацией новейших систем навигации и телеметрии в контексте принятия и реализации новой Государственной программы вооружения. Также ожидается информация по ВТС с Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией, Бангладеш, Мьянмой, Таиландом и Малайзией.
https://maksalexandrov.livejournal.com/2316.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com