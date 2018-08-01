Валуев не ответил на вопрос инвалида, как прожить на 8,5 тысяч в месяц
Депутату Госдумы Николаю Валуеву пришлось изрядно попотеть, чтобы объяснить, как можно выжить в наше время на мизерную пенсию по инвалидности в 8 488 рублей. Вопрос прозвучал во время онлайн-конференции.
Инвалид из Ростовской области поинтересовался у народного избранника, как можно целый месяц жить - покупать продукты и одеваться и в то же время оплачивать коммунальные услуги, земельный и имущественный налоги и все это на 8488 рублей пенсии. «Я действительнo с трудoм мoгу представить, как людям прихoдится выживать на эти деньги. А какого ответа от меня ждали?» — удивляется депутат, пишут «Брянские новости».
В принципе и так было ясно, что не может слуга народа, у которого в декларации за прошлый год значится цифра в 10,8 миллионов рублей знать, как прожить на 8488 рублей в месяц. А вот удивление Валуева не понятно, потому что от депутата уж точно ждали несколько большего, чем пожимания плечами и ответа «А чего ждали?».
Разговор вообщем то не лично о Валуеве . Какой он плохой или хороший....
Он один из депутатов Госдумы. Представитель государственной власти.
" А чего ждали ? " , "Денег нет, но вы держитесь " ....
Это всё , что власть может сказать стране ?
Источник: argumenti.ru
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какой из валуева депутат?
его только в зоопарке показывать.
кто его только выбирал?
не дума ,а набор клоунов.
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Валуев один из немногих долбогоев, к тому же сильно нездорового (акромегалия), которого в еврейской ГД держат действительно за клоуна, который ни в зуб ногой…
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Понимаю тех, кто в 1917 году поднял оружие.
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Ты имеешь ввиду еврейскую 5ю колонну?.. или их американских хозяев?..