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Репрессии КГБ против “гендерно-небинарной поэтки”.

13:55. 1 августа 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение истории о лекциях "гендерно-небинарной поэтки" в Минске https://colonelcassad.livejournal.com/4302276.html.
Белорусские пограничники скорее всего ознакомились с творчеством "творца", поэтому когда "перфомерка" прилетела в Минск, это не пустили в страну, а отправили гражданино США обратным рейсом в Амстердам, сославшись на то, что визиты таких граждан противоречат законодательству Белоруссии и могут представлять угрозу обществу.
Вот так "Кровавый режим Лукашенко давит свободу творчества и самовыражения!" Осталось не выясненным. занималось ли КГБ теми, кто с белорусской стороны готовил творческий перфоманс в Минске, ведь как белоруссы раньше то жили без лекций об "экстремальной феминности".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: белоруссия, кгб, Минск, творцы, юмор
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