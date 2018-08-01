Первобытные росписи 19 века (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Первобытные росписи 19 века. Рисунки первобытного человека впервые были найдены в пещере Альтамира только в 19 столетии.

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



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