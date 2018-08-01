Новости Украины и Новороссии 01 августа 2018
- 08:57 Под Киевом банда подростков остановила и разгромила электричку, а пассажиров травили слезоточивым газом (ФОТО).
- 08:48 Киев семимильными шагами идет к “демонтажу” Украины.
- 05:45 “Герой АТО” убил “Героя АТО”.
- 02:35 Адвокаты Украины: “Фейкин это цирк”.
- 02:34 “Так он защищает сепаров!”.
- 01:00 Зачем на украинских блокпостах забирают телефоны: какая опасность грозит тем, кто хоть раз пересекал линию разграничения.
- 31.07 23:50 В ДНР разослали фейковые указы Захарченко.
- 31.07 23:28 «Враг» обнаружен: на Украине 84-летнего учёного приговорили к 12-ти годам тюрьмы за госизмену.
- 31.07 22:41 Украина в опасности: под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину.
Под Киевом банда подростков остановила и разгромила электричку, а пассажиров травили слезоточивым газом (ФОТО)
Жители Киева рассказали о кошмарном случае, произошедшем в окрестностях украинской столицы. Шокирующими подробностями поделилась на своей страничке в социальной сети Дарья Супрун — Булдыркаева, снабдив свой рассказ фотографиями происшедшего.
«Сегодня около 21–00 мы с дочкой возвращались с Борщаги, где живёт бабушка, домой. Между остановками Сирец и Вышгородская, на половине пути, банда ублюдков остановила поезд, по всей вероятности, перегородив путь.
Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать баллоном „Терен“ (слезоточивый газ, продающийся на Украине — прим. “Русской Весны”) в вагоны.
Началась паника, люди начали задыхаться, бегать по вагонам. Можете представить, как испугался мой ребёнок. Евуля начала плакать и кашлять, пришлось перемотать ей лицо футболкой. В то же время истерика людей продолжается, кто-то выбивает двери, через которые эти уроды ещё больше забрызгивали ядовитый газ, кому-то стало плохо, люди ложились прямо на пол.
Это всё длилось минут 5–10, мне показалось, целая вечность. Всё это настоящий кошмар, я по-настоящему испугалась от безвыходности ситуации, за ребёнка и за себя. Самочувствие ужаснейшее после этого, тошнит, болит голова, состояние злости и подавленности.
Хорошо, что это все закончилось, малая перепугалась не на шутку, вспоминает и хнычет. Для здорового человека это большой вред, а что говорить про астматиков, например, для них это чревато самыми плохими последствиями», — рассказала она.
В комментариях украинцы хотя и возмущены происходящим, но выхода из ситуации, увы, не видят.
«Это уголовная статья… причём в составе организованной группы, это уже серьезное преступление. А где транспортная полиция, где вообще все правоохранители? Такими темпами скоро партизаны из леса выйдут, будут поезда под откос пускать… Киев, что с тобой случилось? Ау, очнитесь!»
«А в это время аваковское МВД и нацгвардия охраняют очередной гей-парад».
«Активисты. Сначала власть дала им свободу действий, теперь „птенцам власти“ скучно, порезвиться хочется. Скучают по 2014 году, когда они нужны были, их поддерживали, автобусами возили по нужным городам».
После широкого общественного резонанса, вызванного публикацией в социальных сетях данной информации, киевская полиция завела дело о хулиганстве.
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Киев семимильными шагами идет к “демонтажу” Украины
Суд Николаевской области признал недействительным решение областного совета от 2012 года о региональном статусе русского языка, сообщила во вторник прокуратура региона на своем сайте.
По данным прокуратуры, решение о региональном статусе русского языка областной совет принял в 2012 году в рамках реализации закона Украины “Об основах государственной языковой политики” в Николаевской области. Согласно решению, в Николаевской области, наряду с украинским языком как государственным, русский язык действует как региональный.
КС Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С того же дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. Позднее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Николаевский областной совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik не исключила, что решение Николаевского суда вызовет недовольство русскоязычного населения.
При этом она отметила, что в подобной ситуации оказались не только русскоговорящие граждане Украины.
На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.
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“Герой АТО” убил “Героя АТО”
История с убийством главного "ветерана АТО" Бердянска https://colonelcassad.livejournal.com/4355304.html, получила забавное разрешение. "Героя АТО" из батальона Донбасс убил "герой АТО" из батальона "Торнадо", который самовольно покинул расположение батальона (где служил под руководством небезызвестного Онищенко, который насиловал мужчин) и с оружием уехал в "геройский" полк Азов, где его футболка со Свастоном https://colonelcassad.livejournal.com/4355984.html смотрелась бы очень органично.
Бывший командир Матюшина так изложил его историю.
Это Артём Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении Торнадо. Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием.
В 2015 году были задержаны семь бойцов Торнадо и командир Онищенко Руслан. Я как первый заместитель командира Торнадо возглавил батальон. С личным составом был выведен из зоны АТО в город Боярка, Киевской обл.
Со всем личным составом проводили беседы руководство МВД и лично Вадим Троян. Часть бойцов перешли в полк Миротворец. Артём Матюшин, Денис Зеленкин и Тарас Мовчан перешли в полк Азов. И не просто перешли, а ночью загрузили спортинвентарь в машину и с личным оружием покинули базу Торнадо.
Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал, что оружие у него, а бойцов он перевёл в подразделение Азов. На сегодняшний день их судьба неизвестна. Артём у себя на странице в ФБ о Торнадо не вспоминает, а постит НацДружины.
Выводы делайте сами. Что знал, изложил в посте.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2125398971117583&id=100009425029238 – цинк
То есть, главного "ветерана АТО" Бердянска завалил сотрудник структур, подчиняющихся Авакову. Где-то здесь должен быть российский след…
По факту, имеем спортсмена, любителя арийских футболок, который служил в уголовно-карательном батальоне "Торнадо", а не так давно решил отвалить в фашистский полк "Азов". Стоит понимать, что подобные персонажи вполне спокойно существуют в рамках структур контролируемых государством, что является одним из главных достижений евромайдана.
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Адвокаты Украины: “Фейкин это цирк”
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“Так он защищает сепаров!”
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Зачем на украинских блокпостах забирают телефоны: какая опасность грозит тем, кто хоть раз пересекал линию разграничения
СБУ начала формировать базы данных, содержащие информацию об абонентах мобильных сетей, для тотальной слежки и контроля за их перемещением.
Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, поступающие в Министерство госбезопасности ЛНР от граждан, пересекающих линию разграничения.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ Луганской Народной республики.
Так, на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» по заданию украинских спецслужб работники государственной пограничной службы Украины при проведении фильтрационно-проверочных мероприятий начали вносить в базу абонентские номера и IMEI телефонов граждан с их полными установочными данными (ФИО, паспортные данные, адрес проживания, номер телефона).
Полученные сведения позволяют установить контроль за перемещением интересующих СБУ лиц, а также проводить дистанционные вербовочные мероприятия.
В Министерстве напомнили, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Луганской Народной Республики и карается уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, МГБ просит сообщать о случаях противоправных действий со стороны ВСУ, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины по телефонам: +38 (0642) 34–51–64, +38 (099) 562–89–02, +38 (072) 100–36–57 или на электронный почтовый адрес: [email protected]
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В ДНР разослали фейковые указы Захарченко
Предприятия агропромышленного комплекса и администрации сельскохозяйственных районов Республики подверглись информационной атаке со стороны неизвестных злоумышленников. Об этом сообщили сегодня в администрации Главы Республики.
«В адрес субъектов хозяйственной деятельности были направлены копии фейкового указа Главы ДНР, касательно якобы установления минимальных закупочных цен на зерновую продукцию. Администрация Главы Донецкой Народной Республики сообщает, что подобного указа № 218 от 27 июля текущего года не существует. Документ, распространенный мошенниками, не имеет отношения к действующим в Республике нормам госрегулирования агропромышленного комплекса», — сообщили в администрации.
Там обратили внимание, что подлинные нормативные акты Донецкой Народной Республики, вступившие в силу, распространяются с электронных адресов органов власти и публикуются только на официальных ресурсах: официальном сайте ДНР, сайте Главы ДНР и сайтах министерств и ведомств республики.
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«Враг» обнаружен: на Украине 84-летнего учёного приговорили к 12-ти годам тюрьмы за госизмену
В Харькове суд приговорил к 12-ти годам лишения свободы 84-летнего местного ученого Мехти Логунова, которого признали виновным в государственной измене за сбор информации об оборонных заказах Минобороны в интересах России.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
В сообщении говорится, что Орджоникидзевский районный суд признал ученого виновным в том, что он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.
«По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд города признал виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины.
Действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины он собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины», — рассказали в ведомстве.
«Серьёзную» опасность обнаружили сегодня и в Одесской области: там, как оказалось, притаились памятники Ленину, Марксу, а также изображения серпа и молота.
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Украина в опасности: под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину
Тревожные новости приходят из Украины: в семи населённых пунктах Одесской области не были демонтированы памятники Ленину и Марксу, а также изображения серпа и молота.
Над Украиной нависла почти смертельная опасность, но тревогу вовремя забил так называемый Институт национальной памяти.
Так, памятники Ильичу сохранились в сёлах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное обнаружен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица — серп и молот.
Так называемый УИНП обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение закона о декоммунизации, согласно которому всё вышеперечисленное подлежит уничтожению и демонтажу. Ну и разумеется, в лучших традициях дедов-полицаев, неополицаи из так называемого института памяти обратились в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.
Как сообщала «Русская Весна», в Черниговской области от декоммунизации защитили мозаичные портреты Ленина и Сталина.
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