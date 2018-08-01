Николай Стариков: Америка пытается раздавить Китай, претендующий на звание промышленной державы

Источник: politros.com

США и Китай пытаются возобновить переговоры, направленные на предотвращение полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Пишет Bloomberg.



Министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Китая Лю Яньдун ищут способы возобновить переговоры, чтобы разрешить торговый спор между странами, который грозится достичь мировых масштабов и негативно повлиять на мировую экономику в целом. Возможен ли компромисс?

На этот вопрос в интервью журналистам «ПолитРоссии» ответил общественный деятель и политический эксперт Николай Стариков.

«Я убежден, что переговоры между США и Китаем не принесут никаких существенных результатов. Потому что торговую войну США начали сознательно, они к ней хорошо подготовились и преследуют определенные цели. И пока эти цели не будут достигнуты, ни к каким договоренностям прийти невозможно», — отметил эксперт.

Политолог рассказал, что Вашингтон хочет вернуть себе то, что утратил за последние десять лет.

«Цель Соединенных Штатов Америки вернуть себе ту промышленность, которая за последнее десятилетие перекочевала в Азию и большей частью в Китай. Сегодня в Китае расположены очень серьезные предприятия, работающие по новейшим технологиям, которые размещены там западными корпорациями, объем производства такой, что Китай заваливает своей продукцией весь мир. В перспективе это приведет к тому, что КНР будет становиться все более промышленной державой, а Запад будет становиться все менее промышленно развитым государством», — отметил Стариков.

По мнению политолога, именно эту ситуацию стараются переломить американцы, развязывая пошлинную войну.

«Наблюдая эту ситуацию, не нужно быть великими аналитиком для того, чтобы понять, что переговоры между делегациями США и Китая не приведут ни к каким результатам», — подытожил эксперт.

По прогнозам аналитиков агентства Moody`s, торговая война будет только усиливаться, однако сами Соединенные Штаты не особо пострадают в результате пошлин, введенных Китаем. КНР, в свою очередь, также удастся преодолеть трудности в экономике. А вот мировой экономический рост замедлится.

Трамп не раз заявлял, что США не могут проиграть в торговой войне, а могут только выиграть. Ранее политолог Александр Асафов прогнозировал, что президент Америки доведет войну с Китаем до определенной точки кипения, после чего остановится. Дональд Трамп имеет огромный опыт ведения бизнеса и был не единожды банкротом, поэтому, скорее всего, полагается на «чутье» опытного бизнесмена и знает, что делает.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru