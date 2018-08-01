Кого предпочтет Кремль — персов или евреев?

Как сообщает телеканал ABC, австралийские правительственные источники считают, что США готовы нанести удар по ядерному потенциалу Исламской Республики Иран (ИРИ). Такую информацию, дескать, огласили представители малоизвестного шпионского агентства Australian Geospatial-Intelligence Organisation, которое специализируется на аналитике разведданных.

Причем, бомбардировка планируется уже в следующем месяце. То есть — до сентября. И австралийская разведка, которая входит в подконтрольную Америке организацию спецслужб «5 глаз», якобы будет играть в этом нападении «важную роль в определении целей»

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, как водится в таких случаях, опроверг новость ABC, заявив, что у него нет оснований полагать, будто США готовятся к конфронтации с Персией.

С другой стороны, высокопоставленный источник в службе безопасности Австралии подчеркнул, что существует большая разница между предоставлением точных разведданных, анализом ядерных объектов Ирана и участием в «кинетической» миссии. Мол, американцы готовятся к удару, но все будет зависеть от развития ситуация на Ближнем Востоке.

Судя по всему, утечка информации через телеканал ABC произошла не случайно и является предупреждающим сигналом для Ирана. Более того. Как на уже сообщила «Свободная пресса», Пентагон завершил планирование авиационной кампании высокой интенсивности против Ирана. Участвовать в ней, возможно примут Израиль и Саудовская Аравия.

Масла в огонь подлил сам президент Ирана Хасан Рухани, который недавно заявил, что атомная промышленность его страны развивается быстрыми темпами.

Так, в июне в ИРИ открыт новый объект по обогащению расщепляющих веществ, который по формальным признакам соответствует совместному всеобъемлющему плану действий (JCPOA — англ. аббревиатура), подписанному в 2015 году группой государств, известных как «5+1».

Вот и получается, что в Иране на самом деле нет атомных бомб. Более — того Тегеран в строгом соответствии с JCPOA выполняет условия ядерной сделки. Но в этой стране строится мощный потенциал для быстрого создания современного оружия массового уничтожения. Кстати, к опыту иранцев присматриваются саудиты и египтяне, которые тоже мечтают о атомном оружии.

Вследствие этого Вашингтон, как стратегический союзник Тель-Авива, настаивает на пересмотре «неэффективного» договора JCPOA, чтобы запретить ИРИ любые исследования или работы в области двойных технологий. Америка и Израиль с одной стороны, и Иран — с другой, заявили, что будут настаивать на своих интересах, несмотря на потенциально опасные последствия.

В частности, в апреле этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сославшись на доктрину еврейского государства «Begin», фактически выдвинул Тегерану ультиматум: любые страны, враждебные Израилю, не должны иметь ядерного оружия! Иначе, их ожидает уничтожение национальной атомной инфраструктуры. Нечто подобное уже было с Ираком, когда в июне 1981 года ВВС Израиля уничтожили там ядерный реактор «Осирак».

Однако чтобы в наши дни бомбардировка атомных объектов ИРИ состоялась, Соединенным Штатам необходимо прежде максимально обезопасить Израиль от возмездия иранцев. А здесь, оказывается, им потребуется помощь России. И вот почему!

ИРИ, как известно, во время гражданской войны и вторжения ИГИЛ * встала на защиту Сирии. О том, насколько важным было участие иранцев в спасении Асада, пояснил министр обороны США Джеймс Мэттис на форуме AUSMIN (австралийско-американская правительственная встреча 23−24 июля 2018 года — авт.) в Сан-Франциско: «Единственная причина, по которой злодей Асад все еще находится у власти — это Иран».

Иначе говоря, в США уверены, что если бы не поддержка Тегерана, нынешний режим в Дамаске давно бы пал под натиском боевиков из так называемой проамериканской «Сирийской свободной армии».

Так или иначе, но Асад фактически восстановил свою власть над значительной частью страны. То есть, после падения «халифата 2.0» возникла новая реальность. И в Израиле на передний план сегодня вышли другие задачи, в первую очередь — по вытеснению боевых баз ИРИ и движения «Хезббола» с территории Сирии. Важную роль в этом, с точки зрения израильтян, должна играть имеющая влияние на Дамаск Россия, сообщает немецкая газета Der Freitag.

В ноябре 2017 года между Москвой и Тель-Авивом якобы достигнута договоренность о послевоенном порядке, согласно которому Россия обязуется, что все несирийские боевики, включая «Хезболла», должны будут оставить юг Сирии. Речь идет — ни много, ни мало! — о шиитской группировке численностью примерно в 70−80 тысяч штыков. Имеющей боевой опыт, хорошо знающей местность, в том числе — в районе Голанских высот. И главное — мотивированной на новую войну.

Поскольку официальных сообщений о таких договоренностях нет, возможно, что Москва действительно обещала Израилю посодействовать в этих вопросах.

Если уж выбирать между Москвой или Тегераном, то для Израиля, да и для США тоже, в качестве приемлемого и во многом вынужденного варианта был бы полный контроль России над Сирией. Хотя бы потому, что россияне, в отличие от носителей воинствующего ислама, не несут смертельную угрозу еврейскому государству.

Однако Иран, который положил огромное число своих граждан в войне с «Исламским государством», тоже не хочет терять позиции в этой стране. Напомним, генерал Хамид Абатери, вице-президент военного университета Имама Хуссейна, входящего в состав Иранского корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил, что 25−30% военнослужащих иранских войск, отправленных в Сирию, уже ранены или убиты. Точных сведений о потерях КСИР и добровольцев, само собой, источники в армии ИРИ не предоставили. Но известно, что только в прошлом году в Сирии находилось 60 тысяч солдат и офицеров Ирана, из которых 9 тысяч убиты. Такая же невеселая картина наблюдается в ливанской «Хезболле». А это огромные жертвы.

Похоже, что Тегеран считает разгром ИГИЛ исключительно своей победой. Тогда как Москва, по мнению руководства ИРИ, оказывала частям Асада и гвардейцам КСИР лишь «посильную помощь» авиацией. Дескать, Путин, хоть и дал обещание Нетаньяху и Трампу по послевоенному устройству Сирии, ничего требовать у Рухани не может. В свою очередь, Россия уверена, что без ВКС РФ иранцы и сирийцы не справились бы с «халифатом 2.0».

В то же время и в Иране отлично понимают, что с вынужденным уходом КСИР, «Хезболлы» и других шиитских военных формирований из Сирии, если предположить, что такой уход состоится, для США и Израиля тут же появятся реальные возможности для бомбардировки атомных объектов в ИРИ. И только при нынешнем положении вещей на Ближнем Востоке возможно немедленно возмездие со стороны персов.

Впрочем, даже если Москва не сможет выполнить якобы взятых на себя обязательств по демилитаризации 30-километровой зоны на юге Сирии, Тель-Авив и Вашингтон все равно, скорее всего, скоро ударят по атомным объектам ИРИ. Израильские спецслужбы уже предоставили 1500-страничный доклад, в котором говорится о разработках в ИРИ технологий двойного назначения и наработке расщепляющих веществ, необходимых для создания атомной бомбы. Фактически это означает, что Вашингтон и Тель-Авив уже приняли решение нанести удар по ядерным объектам Тегерана.

Следовательно, в случае бомбардировки объектов ИРИ, Москве придется сделать очень трудный выбор. Особенно, если шиитские формирования после ожидаемой бомбардировки их страны ворвутся на территорию Израиля.

С другой стороны, от Дамаска, который более зависим от ИРИ, чем от РФ, логично ожидать любых проиранских шагов. Вплоть до требований о выводе наших войск из Сирии.

И тогда нынешний ход военных событий на Ближнем Востоке неизбежно будет перевернут с ног на голову.