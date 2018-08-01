Главная » Мировоззрение, Политика

Генерал контрразведки против мировых банкиров

20:09. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Беседа с Валентином Катасоновым

Русский генерал Александр Нечволодов противодействовал порабощению России мировыми банкирами. В его небольшой книге “От разорения к достатку” описывается, что введение золотого рубля сильно навредило России и загнало нашу страну в зависимость к мировому капиталу. 

=======================================================================

Рекомендуем:

От разорения к достатку, Нечволодов Александр Дмитриевич

=======================================================================


Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Генерал контрразведки против мировых банкиров
Русский генерал Александр Нечволодов противодействовал порабощению России мировыми банкирами. В его небольшой книге "От... деятельностью внутри России, и деятельностью мировых банкиров... Источник: www.kramola.info
Золотая удавка [Кредиты мировых банкиров]
... брать золотые кредиты у мировых банкиров. Артём Войтенков: Конечно,... из рассказа Валентина Катасонова «Генерал контрразведки против мировых банкиров». Подробнее: http://poznavatelnoe.tv...Ведь золото – это ось мировой финансовой системы. Продавцов золота...
Масонская закулиса США и Британии против России
... хитросплетениях тайной борьбы германский генерал-полковник Эрих Людендорф в... банкира Дмитрия Рубинштейна, разоблачённого русской военной контрразведкой в период Первой мировой... и английские участники заговора против русского императора объединились… со...
К 150-летию со дня рождения А.Д. Нечволодова, русского генерала, историка, экономиста (Часть 1)
... первой мировой войны, закончил военную службу в звании генерал-майора,... связана с военной контрразведкой. Социально-политическая обстановка... капиталом, прежде всего банкирами. В это время... организации экономических санкций против России (денонсация российско...
Разгром «лесных братьев». Как ЦРУ использовало латвийских эсэсовцев против СССР
... накануне Второй мировой войны организовали в...Заняв особняк еврейского банкира Шмуляна, Арайс ... Сам же генерал Курелис преспокойно ... 585 человек — против 350 диверсантов, окопавшихся...начальник главного управления контрразведки Смерш Народного комиссариата...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... совместному предприятию крупнейшего мирового нефтетрейдера Vitol и ...по полной». Обвинения против генерала Очоа, как утверждается... Владикавказа Виталий Караев, банкиры, следователи, другие ...начальника отдела экономической контрразведки, Борис Гутин ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>