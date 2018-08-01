Генерал контрразведки против мировых банкиров
20:09. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Беседа с Валентином Катасоновым
Русский генерал Александр Нечволодов противодействовал порабощению России мировыми банкирами. В его небольшой книге “От разорения к достатку” описывается, что введение золотого рубля сильно навредило России и загнало нашу страну в зависимость к мировому капиталу.
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