Генерал контрразведки против мировых банкиров

Концептуал СМИ Беседа с Валентином Катасоновым

Русский генерал Александр Нечволодов противодействовал порабощению России мировыми банкирами. В его небольшой книге “От разорения к достатку” описывается, что введение золотого рубля сильно навредило России и загнало нашу страну в зависимость к мировому капиталу.

=======================================================================

Рекомендуем:

=======================================================================