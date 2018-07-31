Зачем БРИКС свое рейтинговое агентство

Помните у Маяковского? Кроха-сын приходил к отцу и спрашивал, «что такое хорошо и что такое плохо». Малышу нужно разобраться, и он обращается к авторитетному специалисту, мнение которого для него весомо. При этом возразить что-то отцу кроха-сын явно не сможет: ни по возрасту, ни по опыту. Это значит, что мнение взрослого станет априори единственно верным.

Вот точно такая же система построена в мировой экономике. Только «отца» там целых три. В мире есть три крупных серьезных рейтинговых агентства: это Standard & Poor's (S&P), Fitch и Moody’s. Все англосаксонские, все глобализированные. Все работают в интересах США.

Тут впору задать себе вопрос: в чем проблема? Работают себе и работают. Вы — тоже работайте. Но не все так просто. Дело в том, что в мировой экономике Запад, играющий — а по некоторым оценкам, игравший, — в ней ведущую роль, сделал так, чтобы мерило всего в экономике удержать в своих руках. Это значит, что три работающие на США рейтинговых агентства определяют, что такое хорошо и что такое плохо в экономике. И больше никто.

Как они оценят компанию, какой рейтинг надежности присвоят ценным бумагам, так и будет. Дело ведь в том, что оценки и рейтинги сегодня это не просто «медали» и грамоты за хорошую работу. Это важнейший инструмент конкурентной борьбы. Всё в экономическом мире происходит по определенным правилам.

В законах написано, какой надежности какие ценные бумаги могут покупать Центральные банки и пенсионные фонды. Другие инвесторы ведь тоже своими деньгами рисковать не хотят, а потому приобретать будут инструменты, которые получили высокий рейтинг надежности.

Вот и выходит, что оценки и рейтинги играют подчас ключевую роль в судьбе не только компаний, но и целых государств. Решат «аналитики» Fitch или Moody’s, что компания (страна) ненадежна в финансовом смысле, и сразу по мановению волшебной палочки положение такой компании (страны) резко ухудшилось. Ей теперь кредиты будут давать по более высоким ставкам, а потом могут и вовсе отказать. И все это только на основе оценки рейтинговых агентств.

Известно, что одновременный приход в банк всех вкладчиков фактически означает его крах. Точно так же публикация снижающихся рейтингов сразу может привести к распродаже акций и ценных бумаг и в перспективе к весьма печальному итогу. А есть ли причина для снижения рейтинга, нет её и так ли она серьезна, знают только совестливые и неподкупные эксперты трех мировых рейтинговых агентств.

Создание монополии на оценку привело к ситуации, когда Запад стал использовать рейтинги как оружие. Иногда это приводило к забавным ситуациям. Вот, к примеру, сообщение с новостной ленты 2012 года. Стоит его прочитать, и все сразу понятно:

«Сотрудники финансовой полиции Италии обыскали офис рейтингового агентства Fitch Ratings в Милане. Проверку инициировала прокуратура города Трани (Апулия), которая также причастна к обыску подразделения другого рейтингового агентства — Standard & Poor's, который прошел на прошлой неделе.

Следствие подозревает агентства в распространении недостоверной информации об экономике Италии. По мнению прокуроров, данные были основаны на непроверенных фактах, а сама информация впоследствии оказала негативное влияние на биржевые котировки. Обыск в Standard & Poor's прошел через неделю после того, как агентство на две ступени понизило рейтинги девяти стран еврозоны, в том числе и Италии».

Понижение рейтинга страны сразу приводит к двум одинаково печальным итогам: продаже долговых бумаг Италии частью кредиторов и необходимостью для страны брать в долг по более высокой ставке. Бороться с этой напастью итальянское руководство решило «внеэкономическими» мерами: обысками и угрозой ареста наиболее «талантливых» работников рейтинговых агентств. И это помогло. Сразу как-то наладились дела в экономике Италии. Инвесторы в нее поверили, а оценщики улучшили свои прогнозы.

Теперь, думаю, всем понятно, почему БРИКС обязательно нужно свое рейтинговое агентство. Начнем с названия: аббревиатура БРИКС (BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa) появилась в 2001 году с легкой руки экономического аналитика Джима О’Нила из американского банка Goldman Saches. БРИКС — это блок стран с большим экономическим потенциалом.

Запад проигрывает в честной борьбе: сейчас БРИКС по размеру ВВП уже опередил страны G7 примерно на 10% — 44 триллиона долларов против 40 триллионов. Занижение и завышение рейтингов тому, кому «надо», давно стало одним из инструментов конкурентной борьбы. Ну, это как если бы итоги социалистического соревнования в сталинском СССР подводила бы и оценивала партийная комиссия. Только не ВКП(б), а НСДАП, и не в Москве, а в Берлине.

Неудобно. Причем во всех смыслах.

Вот и в организации БРИКС решили создать такое агентство. Идея принадлежала России, другие члены организации её поддержали. Смысл прост: страны — участницы БРИКС и их союзники доверяют не «буржуйским» Standard & Poor's, Fitch и Moody’s, а своему независимому оценщику.

Вот и на очередной встрече стран — участниц организации в ЮАР опять обсуждался этот вопрос. Несмотря на понимание и необходимость создания своего независимого от США инструмента оценки, дело двигается крайне медленно.

«Согласно изначальному графику создания агентства, идет отставание примерно на два года. Предполагалось, что все будет положено на бумагу и зафиксировано в межправительственных соглашениях ещё в 2016 году, но этого не случилось. Уверенности, что в ЮАР будут приняты окончательные решения, нет, но дискуссия хотя бы вошла в практическое русло».

По самым оптимистичным прогнозам, система независимой оценки начнет работу не раньше 2020-х годов. Особое наднациональное лицо, возможно, будет руководствоваться особыми межгосударственными соглашениями. Это сложные документы, а работа над ними ещё не начиналась. Потом надо создать методику оценки, свою, уникальную. Набрать людей.

Но дело это, как сказал бы Ленин, архиважное. Без него сложно двигаться вперед. Как и без активной работы Нового банка развития (НБР) БРИКС, увеличения платежей и выпуска ценных бумаг в валютах стран организации. Главное, чтобы без доллара, чтобы минуя его шла мировая торговля. Штаты всё прекрасно понимают и потому борются, как могут. И вот уже в Бразилии, члене БРИКС, вынесен импичмент президенту. Все это больше похоже на госпереворот.

Закончим мы небольшой цитатой свергнутого президента Бразилии Дилмы Русеф. Она теперь имеет привилегию говорить правду.

«Посмотрите, какая выстраивается цепочка: мы прекратили плыть по течению, мы прекратили слушать наших очень развитых соседей в Северной Америке, мы начали масштабные изменения по всей Латинской Америке, и начался кризис, — говорит она. — В одних странах случились госперевороты, как в Бразилии и в Парагвае, в других — к власти привели тех, кто ориентируется на американцев. Хуже всех Венесуэле — там нагнетается кризис и там любое вмешательство погрузит всю страну в гражданскую войну. И когда [президент США Дональд] Трамп предлагает устроить интервенцию в Венесуэлу, это чудовищно».

По словам Русеф, свергнувшее её правительство — незаконное, и именно оно разрешило американским военным дислоцироваться на границе с Венесуэлой.

Экономика неотделима от политики.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru