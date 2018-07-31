Во что русскому народу обходился Николай II

Расточительство царской семьи или во что российскому народу обходилось «счастье» иметь царя-батюшку



В наше время, когда победила буржуазная контрреволюция и мы лишились всего, что имели, идет масштабное, беспардонное оболгание и искажение истории.



Вчерашние палачи, тираны, тунеядцы и предатели становятся героями и даже святыми. Их мерзкие, бесчеловечные поступки либо замалчиваются, либо выворачиваются наизнанку так, чтобы это выглядело как добродетель, подвиг или даже жертва.



Почему это делается, понятно. Российская буржуазия возводит в герои своих представителей, своих собратьев по классу – класс дореволюционных аристократов, помещиков и капиталистов.

До революции эти паразиты жили припеваючи на горбу трудового народа, кутили и пировали за счет людоедской эксплуатации российских трудящихся. Они свирепо давили любую попытку рабочих и крестьян облегчить свое положение; нагайками, пулями и штыками пресекали всякое стремление к свободе.



Во время революции трудовой народ сбросил паразитов со своей шеи и вернул себе все, что паразиты награбили, высосали из него за века своего господства. Он вернул себе то, что он на протяжении веков сам создавал своим потом и кровью – заводы и фабрики, особняки и дворцы богачей.



Все это стало общенародной собственностью. Но свергнутый класс помещиков и капиталистов не смирился с тем, что потерял власть, богатства и возможность жить за счет других.





То, что вчерашние рабы отказались гнуть на них спину, стали свободными и взяли в свои руки судьбу страны – это вызывало бешеную злобу у прежних хозяев жизни. Вчерашние «хамы», которых господа аристократы и богачи считали за скотов – теперь распоряжались государством, устраивали жизнь в стране так, как нужно трудовому народу, а не паразитам.



С этим свергнутые эксплуататоры не могли примириться. Они развязали войну против новой власти, власти рабочих и крестьян. Все эти Родзянки и Пуришкевичи, все эти Красновы и Корниловы, Врангели и Колчаки, корнеты Оболенские и поручики Голицыны боролись только за одно – за то, чтобы вернуть себе положение господствующего класса и возможность паразитировать.



За свои земли, дворцы, фабрики, заводы, титулы, эполеты, за свои «балы, красавицы и хруст французской булки» — вот за что они пошли с оружием в руках против власти трудового народа. Снова сесть на шею народу и привольно жить за его счет, похрустывая булкой – вот о чем они мечтали.



Но свои подлые намерения они прикрывали громкими фразами – они говорили, что воюют за «Святую Русь», за «веру православную», за «духовность», и т.п.



Ни перед какими зверствами не останавливались контрреволюционеры. Они свирепо мстили рабочим за то, что те посмели стать свободными.



Они хотели любой ценой снова стать господами над рабочим классом, снова загнать его под ярмо. Но трудовой народ не захотел под ярмо, не позволил Корниловым и Голицыным снова себя оседлать. Он дал отпор и белогвардейщине, и помогающим ей иностранным интервентам, сломал хребет контрреволюции и стал управлять страной во благо большинству.



И вот теперь наша буржуазная пропаганда все это извращает, все выворачивает наизнанку. Паразитов и эксплуататоров, которые пили кровь трудового народа, она объявляет благодетелями трудящихся. А революционеров, лучших представителей трудящихся, которые отдали всю свою жизнь нам, рабочему классу – их буржуазная пропаганда изображает преступниками и злодеями.



Социалистическую революцию, освободившую трудовой народ от эксплуататоров и отдавшую ему все богатства страны – буржуазия теперь называет «трагедией», «катастрофой», «бедой». А контрреволюционеров, которые хотели снова сесть на шею рабочим и грабить их – она изображает героями и мучениками.



Понятно, зачем она это делает — чтобы обезопасить себя и свое награбленное. Она хочет оправдать контрреволюцию и капитализм. Она хочет, чтобы мы смирились со своим рабским положением, забыли о своем великом прошлом и чтобы наши потомки даже не знали о великом советском государстве.



Не знали о том, что человек был там хозяином своей страны и управлял ей тоже сам, В СВОЮ ПОЛЬЗУ, а не в пользу дармоедов, владельцев фабрик, заводов, газет, пароходов и прочего награбленного.



Одной из фигур, с которой наша буржуазия носится, как с писаной торбой, является «всеми обожаемый» царь Николай II, прозванный в народе Кровавым. С нарушением канонов церкви этот персонаж со своим семейством был сделан святым.



А сколько по нему вылито крокодиловых слез нашими властями, сколько его восхваляют, приписывают ему добродетели и подвиги… Ползают демонстративно на карачках и просят прощения, к тому же и нас призывают покаяться (правда непонятно за что).



По телевизору днем и ночью рассказывают о святости жизни царя и его семьи; о том, сколько полезного он сделал для России (поправочка — для буржуазии и помещиков), как при нем процветал народ, развивалось хозяйство, и как злые, безбожные большевики-палачи уничтожили этот «рай на земле», и прочая ложь.



Давайте же разберем «святость царя и его семьи», а именно «скоромность их жития». Также разберем, как жил народ в этом земном раю под названием Российская Империя.



Часто можно услышать, мол, Николай II и его семейство жили очень скромно, проводя дни свои в добродетели, труде и молитве. Посмотрим лишь на исторические факты, показывающие «скромность и святость» царя и его семейства.



Вот, например, чем владели царь Николай II и его семья:

— 8,6 млн. гектаров земли, в том числе 2,6 млн. гектаров леса.

— Нерчинские, Алтайские, Ленские золотые копи (точнее сказать, предприятия по добыче полиметаллических руд, дававших не только золото, но и серебро, медь, свинец)

— Кузнецкий железно-угольный бассейн (Кузбасс изначально принадлежал царю)

— Чайные, свеклосахарные и виноградные плантации (на основе царских виноградников в Крыму работал знаменитый Массандровский винзавод, обладавший уникальным винным подвалом)

— 860 торговых заведений, сеть ритейла, по-современному,

— 100 фабрик и заводов, среди которых, например, Петергофская алмазогранильная фабрика и Межигорский фаянсовый завод (теперь на территории Межигорья находится дворцовый комплекс, приписываемый лично президенту Украины Виктору Януковичу).

Все эти аграрные и промышленные активы были объединены в так называемое Главное управление Уделов, руководил которым граф В.Б. Фредерикс.



Оборотный капитал Уделов составлял 60 млн. золотых рублей (примерно 1.5 миллиарда современных долларов США!).



Доходы от Уделов распределялись между всеми членами династии Романовых согласно Указу от 5 апреля 1797 года, изданного императором Павлом І, и называвшегося «Учреждение об Императорской фамилии».



По нему, в среднем, семья каждого Великого князя получала из общего царского «котла» около 500 тысяч современных долларов США в месяц.



Члены династии имели также личное имущество, обособленное от Уделов.



Личное имущество царя Николая Второго было сосредоточено в отдельном учреждении, которое именовалось Кабинетом Его Величества.



Законами Империи предусматривалось также прямое финансирование из государственного бюджета России расходов на содержание царской семьи (семьи действующего императора, а не династии в целом).



Накануне краха Российской империи эта сумма устанавливалась парламентом (Думой), и составляла 16 миллионов имперских рублей в год (около 200 миллионов долларов США в современном эквиваленте).



Теперь взглянем, чем владел царь-дармоед лично.



К собственности царя относились, в частности, так называемые «кабинетские земли» в Польше, Сибири, Алтае и Забайкалье общей площадью 68 млн. гектаров.



Другими словами, царь Николай Второй (Кровавый) лично владел землями, бОльшими по площади, чем территория современной Украины! Неслабо, согласитесь.



Кроме земель, Кабинет владел следующими промышленными «императорскими предприятиями» (кроме тех ста предприятий, которыми владело Управление Уделов, входившее в состав Министерства Двора вместе с Кабинетом):



Заводы – фарфоровый и стекольный в Санкт-Петербурге, Горношитский мраморный, Выборгский зеркальный.



Фабрики – Петергофская и Екатеринбургская гранильная фабрики, Царскосельская обойная, Петербургская Императорская шпалерная мануфактура, Киево- Межигорская фаянсовая фабрика, Тивдийские мраморные ломки, а также 3 бумажные фабрики: Петергофская, Ропшинская, и Царскосельская.



Поражает, как скромно жил-то царь-батюшка! Вообще шикарно! Еще современным олигархам фору даст.



Кроме того, царь имел огромный парк яхт, на обслуживание которого уходило 350 тысяч царских рублей – около 10 миллионов долларов США (с учетом военной инфляции рубля)!



Ещё у «скромного» царя-батюшки имелся автомобильный парк, большой гараж с 22 автомобилями французской марки «Делонэ Бельвилль». Не стоит лишний раз тратить время на описание уникальности этих автомобилей — у русского кровопийцы всегда было всё самое роскошное и лучшее.



Расходы на содержание царского гаража накануне крушения монархии составляли 350 тысяч царских рублей – около 10 миллионов долларов США (с учетом военной инфляции рубля).



Жена Николая ІІ, императрица Александра Федоровна, к моменту отречения своего мужа от престола накопила личных драгоценностей на сумму, оцениваемую в 50 миллионов «тех» рублей, что по нынешним временам составляет 1.5 миллиарда долларов США (вот святая — так святая… Видать, в раю купить место себе хотела).



Пока царь-кровопийца развлекался со своей семейкой, народ, рабочие и крестьяне Российской Империи, стонал от голода, беспросветной жизни и угнетения. Российская империя страшно голодала с конца 19 века, за вторую половину XIX века было свыше двадцати голодных годов.



1891 год — голодает 25,7% населения,

1892 – 9,1 %,

1893 – 0,1 %,

1894 – 0,5 %,

1895 – 1,1 %,

1896 – 2,2 %,

1897 – 3,8 %,

1898 – 9,7 %,

1899 – 3,2 %,

1900 – 1,5 %.

В начале ХХ века в России голодными были годы: 1901-1902, 1905-1908 и 1911 – 1912 годы.

В 1901 – 1902 голодали 49 губерний: в 1901 – 6,6%, 1902 – 1%, 1903 – 0,6%, 1904 – 1,6% населения.

В 1905 – 1908 голодало от 19 до 29 губерний: в 1905 – 7,7 %, 1906 – 17,3% населения.

В 1911 – 1912 за 2 года голод охватил 60 губерний: в 1911 – 14,9 % населения.

На грани смерти находилось 30 млн. человек!



Вы думаете, царь как-то пытался помочь своему голодному и измученному народу? Да как бы не так! Царское правительство в первую очередь было озабочено тем, как скрыть масштабы своего преступления; в печати цензурой запрещалось употреблять слово «голод», заменяя его абстрактным словом «недород».



Взглянем еще раз на отчеты.



Данные на конец XIX — нач. XX вв.:



Из доклада царю за 1892 (особенно неблагоприятный и неурожайный) год: «Только от недорода смертей до двух миллионов православных душ».



По законам того времени в статистику попадали только те, кого отпевали в православных церквах, свидетельств о количестве умерших «инородцев», старообрядцев, «безбожников» нет вообще. Но ведь хоть в той же Вятской губернии бок о бок с русскими мужиками жили и работали староверы (раскольники), «инородцы» (некрещеная мордва и вотяки).



Католики вели свой счет умершим, но эти данные в общий доклад не подавались.



Доклад Николаю II за январь 1902 года: «В зиму 1900-01 года голодало 12 губерний с общим народонаселением до 42 миллионов человек. От того смертность 2 миллиона 813 тысяч православных душ».



№10 «Российского еженедельника» за 1903 год смотрим: «На подавление бунта крестьян и работников Полтавской и Харьковской губернии отправлено до двухсот тысяч солдат регулярной армии, а также все наличные местные казачьи и жандармские силы».



Газета «Киевский вестник» от 9 марта того же года в разделе происшествий сообщает: «Вчера трое жандармов изрубили саблями слепого певца за песни возмутительного содержания: «Ой, настанет доброе время, станет труженик есть досыта, а панов — на одну ракиту».



В 1911 году (уже после столь расхваленных «столыпинских реформ»,по которым разорили крестьянскую общину, дали кулакам фактически за бесценок скупить общинные земли и превратиться в настоящих помещиков ): «Голодало 9 губерний с общим народонаселением до 32 миллионов человек. От того смертность 1 миллион 613 тысяч православных душ».



По докладу на ежегодной сессии Министерства здравоохранения Российской империи: «Из 6-7 миллионов ежегодно рождаемых детей, до 43% не доживает до 5 лет. 31% в той или иной форме обнаруживают признаки питательной недостаточности: рахита, цинги, пеллагры и проч.» Уже тогда ставился вопрос о том, что «повальное пьянство беднейшего населения нарушает здоровье ребенка еще до рождения его». В отдельном параграфе перечисляются наиболее крупные эпидемии и число их жертв: взрослых и детей старше 1 года.



Из отчета за 1912 год против слов: «Почти каждый десятый крестьянский ребенок из числа осмотренных являет собой различные признаки умственной недостаточности. Но недостаточность эта не есть только прирожденная.



Значительная доля ее проистекает от того, что родители, занятые трудом, не имеют времени хотя бы как-то развивать его, умственно и двигательно, соответственно возрасту.



А также даже с ним достаточно разговаривать и поощрять ласками, дабы ребенок в положенные сроки обучался говорить, ходить и проч.» — рукой царя написано: «Не важно» и проставлена высочайшая подпись. Вот как любил царь свой народ! Чихать он хотел, что крестьяне живут практически как животные, не могут нормально питаться и растить своих детей.



Та же пометка — против строк, что «средняя длительность жизни народонаселения России 30,8 года». По законам того времени в статистику, кроме «неотпетых» в церквах, не входила также смертность детей до 1 года.



С 1880 по 1916 год можно подвести ужасающий итог: от «неестественных причин» (голода, эпидемий, детской смертности, криминальных причин, при подавлении крестьянских бунтов, а также в «мелких войнах» не считая Первой мировой) преждевременно погибло до 20 миллионов «православных душ».



И вот для сравнения. Номер от 2 января 1910 года «Петербургские ведомости» сообщали: «…состоялся малый новогодний прием, на коем присутствовали Его Величество Император Всероссийский с семьей. А также приглашены были 20 богатейших людей России, причем номера приглашений их были соответственны капиталу их на 1 января минувшего года».



Ниже был опубликован список этих приглашенных, в порядке номеров их пригласительных билетов. Открывали этот список: А.Нобель (хозяин множества нефтепромыслов), банкир Хаим Ротшильд и фабрикант Зингер.



За ними следовали Р.Чандлер (автомобильный магнат), П.Шметсхен (пароходные компании) и т.п. Притом гражданами России (не говоря уже о национальности, вероисповедании и т.п.) в этом списке были только трое: фабрикант Путилов (12-е место), хозяин крупнейших нефтеприисков Манташев (13-е место) и грузинский князь, генерал Чиковани (20-е место).



Всего же, по статистике «Русского Экономического общества», публиковавшейся в начале каждого года в газете «Биржевые новости», к началу 1913 года 62% крупной отечественной промышленности находились в руках иностранцев (не имевших гражданства России), еще 19% — в паевой или иной совместной собственности (акционерной и т.п.).



Как-то после всего этого не жалко становится царя с его семейством. Большевики справедливо поступили с тираном и его семейкой — расстреляли и дело с концом. По заслугам «царь-святой мученик» получил пулю в лоб.



Что делать сейчас рабочему классу, чтобы не поддаться на буржуазную ложь? Выход здесь только один. И сказал о нем величайший теоретик, продолжатель дела Маркса и Энгельса В. И. Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться коммунизму».



Эти слова для нас особенно важны, сейчас произведения классиков важны как воздух. По стране шагает фашизм, буржуазная пропаганда вещает днем и ночью, власть развязывает руки силовикам, полицейщине и прочей нечисти, чтобы держать нас и наших детей в рабстве.



Религия тоже делает свое черное дело, пытаясь усыпить рабочих своим духовным ядом, внушая им идеи и незыблемости буржуазного порядка, о святости собственности, о смирении и покорности власти капиталистов.



Будем усердно учиться и работать — тогда только победим власть капитала. Только тогда скинем рабское ярмо с плеч, выгоним всех кровопийц и дармоедов из нашей страны и построим социализм, где каждому по – труду.



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Источник: ss69100.livejournal.com