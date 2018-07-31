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В ЦАР погибли 3 журналиста из РФ

19:29. 31 июля 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


В Центрально-Африканской Республике, где с февраля этого года действуют российские военные советники (о чем в блоге уже не раз писал), погибли 3 российских журналиста:

1. Орхан Джемаль – журналист
2. Кирилл Радченко – оператор
3. Александр Расторгуев – режиссер



Как утверждалось, при себе у них были пресс-карты издания "Известия", но сама газета опровергла эти заявления, указав на то, что никого в ЦАР не посылала.
"Новая Газета" утверждает, что они поехали в ЦАР снимать фильм про ЧВК "Вагнер" по заказу "Центра управления расследованиями" отсидевшего олигарха Ходорковского.
Что забавно, украинская пропаганда не разобралась в вопросе и объявила погибших "пропагандистами Кремля".

Ходорковский надо понимать, тоже агент.



Машину с ними остановили на одном из блокпостов по пути из столицы страны Банги в Бамбари, но обстоятельства гибели до сих пор не уточняются. Заявляется, что они были расстреляны неизвестными. Поздее, тела были вывезены на базу миротворцев ООН.
Не трудно предположить основные версии, которые будут муссироваться в СМИ:

1. Нападение местных боевиков из "Анти-балака" или иных джихадистских группировок, периодически нападающих на европейцев и сотрудников ООН в ЦАР.
2. Обычный криминал (в ЦАР большое кол-во стрелкового оружия на руках и один из самых высоких уровней преступности в центральной Африке).
3. ЧВК "Вагнер" избавилось от журналистов, чтобы что-то скрыть.
4. Провокация спецслужб одного из государств конкурирующих с РФ в центральной Африке.

Пока фактуры слишком мало, неизвестны даже обстоятельства гибели, не говоря уже о причинах. Но вполне вероятно, что эта история будет развиваться.
Примечательно, что пока не было известно, что погибли журналисты, в соц.сетях пытались разгонять версию, что "наемники ЧВК "Вагнер" убили мирных жителей и те в ответ убили трех россиян". После того, как стало известно, что погибли журналисты, версия поменялась на "наемники ЧВК Вагнер убили журналистов".

Материалы на тему ЦАР:


По разным оценкам на территории Судана и ЦАР уже развернут приличный контингент российских военных советников и инструкторов взаимодействующих с правительствами этих африканских государств.

https://colonelcassad.livejournal.com/4146981.html – О российском влиянии в ЦАР
https://colonelcassad.livejournal.com/4104787.html – О ситуации в Центральной Африканской Республике
https://colonelcassad.livejournal.com/4068571.html – Африканские дела

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африка, Вагнер, Джемаль, Россия, СМИ, ходорковский, царь, ЧВК
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