Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2018

Прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, повреждена подстанция в Еленовке.

Каратели ВСУ продолжают вести артобстрелы территории ДНР, разрушая энергетическую инфраструктуру Республики.

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР, в 22:36 30 июля прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, была повреждена подстанция «Еленовка тяговая — 110 кВ» и обесточены три населенных пункта: поселки Сигнальное, Луганское и частично Еленовка.

Ремонтные бригады энергетиков Республики проводят обследование оборудования подстанции. Электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, обещают в ведомстве.

Читайте также: Жителей оккупированного Киевом города заставляют сидеть по домам двое суток