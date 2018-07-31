Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2018
- 13:22 ДНР. Жительница Куйбышевского района об обстрелах ВСУ.
- 12:10 Обстрелы ВСУ обесточили населённые пункты ДНР.
- 12:08 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 31 июля 2018.
- 10:20 Военнослужащий “Пятнашки” “Ардон”: воспоминания о комбате “Мамае”.
ДНР. Жительница Куйбышевского района об обстрелах ВСУ
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Обстрелы ВСУ обесточили населённые пункты ДНР
Прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, повреждена подстанция в Еленовке.
Каратели ВСУ продолжают вести артобстрелы территории ДНР, разрушая энергетическую инфраструктуру Республики.
Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР, в 22:36 30 июля прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, была повреждена подстанция «Еленовка тяговая — 110 кВ» и обесточены три населенных пункта: поселки Сигнальное, Луганское и частично Еленовка.
Ремонтные бригады энергетиков Республики проводят обследование оборудования подстанции. Электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, обещают в ведомстве.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 31 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий “Пятнашки” “Ардон”: воспоминания о комбате “Мамае”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com