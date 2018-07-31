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Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2018

15:05. 31 июля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР. Жительница Куйбышевского района об обстрелах ВСУ

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Обстрелы ВСУ обесточили населённые пункты ДНР

Обстрелы ВСУ обесточили населённые пункты ДНР | Русская весна

Прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, повреждена подстанция в Еленовке.

Каратели ВСУ продолжают вести артобстрелы территории ДНР, разрушая энергетическую инфраструктуру Республики.

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР, в 22:36 30 июля прямым попаданием снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, была повреждена подстанция «Еленовка тяговая — 110 кВ» и обесточены три населенных пункта: поселки Сигнальное, Луганское и частично Еленовка.

Ремонтные бригады энергетиков Республики проводят обследование оборудования подстанции. Электроснабжение населённых пунктов будет восстановлено в кратчайшие сроки, обещают в ведомстве.

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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. Карта обстрелов 31 июля 2018

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