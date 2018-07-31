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США против мирового тренда на грудное молоко – а как же бизнес на заменителях?

15:03. 31 июля 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Ожидалось, что принятие резолюции в поддержку грудного вскармливания делегатами 71 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (World Health Assembly) пройдёт быстро и легко, ведь польза материнского молока подтверждена десятилетиями научных исследований. Однако делегаты Соединённых Штатов Америки попытались внести изменения в текст документа — в той его части, которая призывала ограничить «некорректное или дезинформирующее продвижение на рынке продуктов-заменителей грудного молока».

Предположительно, делегация США таким образом рассчитывала защитить интересы производителей смесей для искусственного вскармливания. Также американские представители предложили убрать из текста документа призывы «защищать, популяризовать и поддерживать грудное вскармливание» и «ограничить продвижение продуктов питания, которые, по мнению экспертов, могут оказать пагубное влияние на маленьких детей».

Когда попытка внести изменения в документ провалилась, американские делегаты перешли к угрозам. Так как резолюцию о грудном вскармливании выдвинул Эквадор, представители США начали оказывать давление именно на это государство. Либо Эквадор отзывает документ, либо Вашингтон вводит экономические санкции и отзовёт критически значимую для Эквадора военную помощь. Вскоре резолюция была отозвана.

Многие делегаты не согласились с этим решением, но предпочли хранить молчание, опасаясь ответных мер со стороны США.

Защитники грудного вскармливания попытались найти другую делегацию, готовую выдвинуть на рассмотрение резолюцию, однако столкнулась с предсказуемыми проблемами. Делегаты из бедных стран Африки и Латинской Америки отказывались представлять документ, опасаясь ответных мер со стороны США.

Однако в конечном счёте усилия американской делегации, направленные на отзыв резолюции, оказались напрасными. С документом выступила делегация Российской Федерации — и на этот раз угроз со стороны США не воспоследовало.

Государственный департамент США от комментариев отказался, ссылаясь на невозможность обсуждать «частные дипломатические переговоры». Департамент здравоохранения и социального обеспечения США (Department of Health and Human Services), игравший ключевую роль в процессе внесения поправок в резолюцию, объяснил своё решение, но подчеркнул, что не участвовал в запугивании Эквадора.

«Резолюция в её исходном виде создавала ненужные препятствия для матерей, которые хотят обеспечить своих детей питанием, — на условиях анонимности рассказал в письме корреспонденту The New York Times представитель Департамента здравоохранения. — Мы понимаем, что не все женщины — по совершенно разным причинам — могут кормить ребёнка грудью. И у этих женщин должен быть выбор и доступ к другим вариантам, ради здоровья их детей. Кроме того, они не должны быть порицаемы за те способы, которыми они решают эту задачу».

Хотя лоббисты из индустрии детского питания присутствовали на встрече в Женеве, сторонники естественного вскармливания утверждают, что прямых доказательств влияния лоббистов на стратегию запугивания, избранную Вашингтоном, у них нет. В последние годы в развитых странах продажи детского питания несколько снизились, поскольку женщины всё чаще выбирают грудное вскармливание. Однако считается, что в 2018 г. рынок детского питания вырастет на 4%, в основном, за счёт развивающихся стран.

Ситуация с принятием резолюции стала настолько острой, что некоторые американские делегаты даже предположили, будто бы США может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), руководящим органом которой Всемирная ассамблея здравоохранения и является. Конфронтация, спровоцированная представителями США на ассамблее, стала новым примером стратегии администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), ставящей корпоративные интересы выше интересов здравоохранения и охраны окружающей среды.

В ходе той же встречи, на которой обсуждалась резолюция в поддержку грудного вскармливания, делегация США успешно убрала из другого документа часть, поддерживающую введение «налога на газировку» как меры по борьбе с набирающей обороты эпидемией ожирения. Кроме того, американские представители попытались (правда, безуспешно) помешать ВОЗ в работе по обеспечению беднейших стран жизненно необходимыми лекарствами.

Представитель России признался, что внесение резолюции на рассмотрение было «делом принципа».

«Мы не пытаемся быть героями, но мы чувствуем, что это неправильно — когда большая страна пытается помыкать маленькими государствами, особенно в вопросе, действительно важном для всего мира», — говорит делегат, который попросил не указывать своё имя, так как он не уполномочен общаться со СМИ.

В итоге резолюция о грудном вскармливании была принята практически в том виде, в каком она была подготовлена изначально. Представителям США удалось только удалить из документа фрагмент, призывающий ВОЗ обеспечивать технической поддержкой те страны-участницы, которые хотят остановить «неприемлемое продвижение продуктов для младенцев и детей младшего возраста».

Представительница правительства Эквадора, решившая не раскрывать своё имя из страха потерять работу, прокомментировала ситуацию следующим образом: «Мы были шокированы, поскольку мы не понимали, как мелкий вопрос вроде грудного вскармливания может спровоцировать такой радикальный ответ».

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Источник: www.kramola.info

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