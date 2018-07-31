Скажите мне, какие в этой стране праздники …

Честно говоря, я раньше как-то не сильно задумывался — ну есть в России всякие дебильные дни, типа там «День работника министерства внутренних дел» — не помню как он правильно называется. Ну и ладно. А тут бац, не успел отгреметь у меня в телевизоре концерт ко дню МВД, как раз — и концерт на «День следака». Че за на? Уже-ж был типа их день, теперь опять? Стал разбираться. И вот что оказалось. Мама дорогая! Перечисляю (в календарной последовательности):

1.»День работников прокуратуры».

2.»День образования Следственного комитета».

3.»День транспортной полиции».

4.»День сил специальных операций в России».

5.»День эксперта-криминалиста МВД России».

6.»День работников органов наркоконтроля Россиии».

7.»День работников уголовно-исполнительной системы».

8.»День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел».

9.»День войск национальной гвардии России».

10.»День работников следственных органов МВД России» (второй раз что ли?!)

11.»День ветеранов (сука, ветеранам у них отдельный день. Хули тогда их на все концерты приглашают?) органов внутренних дел и внутренних войск МВД России».

12.»День образования спец частей Внутренних войск МВД России».

13.»День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России».

14.»День охранно-конвойной службы России».

15.»Всероссийский день посадки… леса». (А, это не то).

16.»День пограничника».

17.»День ветеранов таможенной службы России».

18.»День образования полиции России». (Ах вы ж хитрожопые…)

19.»День работника миграционной службы России».

20.»День кинологических подразделений МВД России».

21.»День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России».

22.»День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)» (Почему совместили? Надо было отдельно день образования ГАИ, образования ДПС, образования ГИБДД. а потом день ветеранов всего этого, но по отдельности).

24.»День сотрудника органов следствия РФ». (Это уже кажется третий).

25.»День речной полиции». (Ааааааа… А морской? Будет день морской полиции? Ну пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет…)

26.»День Службы специальной связи и информации ФСО России».

27.»День патрульно-постовой службы полиции МВД России».

28.»День ОМОН в России».

29.»День работников уголовного розыска России».

30.»День образования штабных подразделений МВД Россиии». (Бляааа. Пожалейте).

31.»День таможенника Российской Федерации». (А я уже начал беспокоиться — день ветеранов таможни то уже был. Будет ли день «образования штаба таможенников»? Я волнуюсь).

32.»День работника вневедомственной охраны Росгвардии». (Кстати, день работника частных охранных предприятий тоже был. Но я его не упомянул — постеснялся).

33.»День работников СИЗО и тюрем в России». (Плачу от умиления).

34.»День судебного пристава в России».

35.»День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России». (Странно, почему решили совместить?)

36.»День сотрудника органов внутренних дел РФ». (АДАЭЕТАГА БЫЛИ ХТОООО???!!!)

37.»День специалиста по безопасности в России» (Цитата: «День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией». Вы поняли? Еще один день, когда они все вместе могут полирнуть!)

38.»День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России».

39.»День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России».

40.»День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России». (Пусть будет).

41.»День создания службы связи МВД России». (Логично).

42.»День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России».

43.»День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)». (Это святое).

Ну и всё — Новый год! (Кстати, есть отдельный «день рождения Деда Мороза России»).

п.с.: А вот день учителя в России один. Ни тебе дня учителя математики, ни дня учителя русской литературы. День медицинского работника тоже один. Нет, вру. Есть отдельный «день отоларинголога». Не знаю, может отоларингологи как то связаны с МВД?

п.п.с. Если кто думает я всё это придумал, вот вам ссылка http://www.calend.ru/holidays/russtate/



Источник: maxpark.com