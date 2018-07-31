Главная » Творчество

Скажите мне, какие в этой стране праздники …

14:34. 31 июля 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

pppolice-pic905-895x505-27572.jpg

Честно говоря, я раньше как-то не сильно задумывался — ну есть в России всякие дебильные дни, типа там  «День работника министерства внутренних дел» — не помню как он правильно называется. Ну и ладно. А тут бац, не успел отгреметь у меня в телевизоре концерт ко дню МВД, как раз — и концерт на «День следака». Че за на? Уже-ж был типа их день, теперь опять? Стал разбираться. И вот что оказалось. Мама дорогая! Перечисляю (в календарной последовательности):

1.»День работников прокуратуры».
2.»День образования Следственного комитета».
3.»День транспортной полиции».
4.»День сил специальных операций в России».
5.»День эксперта-криминалиста МВД России».
6.»День работников органов наркоконтроля Россиии».
7.»День работников уголовно-исполнительной системы».
8.»День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел».
9.»День войск национальной гвардии России».
10.»День работников следственных органов МВД России» (второй раз что ли?!)
11.»День ветеранов (сука, ветеранам у них отдельный день. Хули тогда их на все концерты приглашают?) органов внутренних дел и внутренних войск МВД России».
12.»День образования спец частей Внутренних войск МВД России».
13.»День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России».
14.»День охранно-конвойной службы России».
15.»Всероссийский день посадки… леса». (А, это не то).
16.»День пограничника».
17.»День ветеранов таможенной службы России».
18.»День образования полиции России». (Ах вы ж хитрожопые…)
19.»День работника миграционной службы России».
20.»День кинологических подразделений МВД России».
21.»День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы министерства юстиции России».
22.»День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)» (Почему совместили? Надо было отдельно день образования ГАИ, образования ДПС, образования ГИБДД. а потом день ветеранов всего этого, но по отдельности).
24.»День сотрудника органов следствия РФ». (Это уже кажется третий).
25.»День речной полиции». (Ааааааа… А морской? Будет день морской полиции? Ну пожалуйста, пожалуйста, пусть он будет…)
26.»День Службы специальной связи и информации ФСО России».
27.»День патрульно-постовой службы полиции МВД России».
28.»День ОМОН в России».
29.»День работников уголовного розыска России».
30.»День образования штабных подразделений МВД Россиии». (Бляааа. Пожалейте).
31.»День таможенника Российской Федерации». (А я уже начал беспокоиться — день ветеранов таможни то уже был. Будет ли день «образования штаба таможенников»? Я волнуюсь).
32.»День работника вневедомственной охраны Росгвардии». (Кстати, день работника частных охранных предприятий тоже был. Но я его не упомянул — постеснялся).
33.»День работников СИЗО и тюрем в России». (Плачу от умиления).
34.»День судебного пристава в России».
35.»День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России». (Странно, почему решили совместить?)
36.»День сотрудника органов внутренних дел РФ». (АДАЭЕТАГА БЫЛИ ХТОООО???!!!)
37.»День специалиста по безопасности в России» (Цитата: «День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией». Вы поняли? Еще один день, когда они все вместе могут полирнуть!)
38.»День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России».
39.»День участковых уполномоченных полиции (День участкового) в России».
40.»День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России». (Пусть будет).
41.»День создания службы связи МВД России». (Логично).
42.»День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России».
43.»День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)». (Это святое).
Ну и всё — Новый год! (Кстати, есть отдельный «день рождения Деда Мороза России»).

п.с.: А вот день учителя в России один. Ни тебе дня учителя математики, ни дня учителя русской литературы. День медицинского работника тоже один. Нет, вру. Есть отдельный «день отоларинголога». Не знаю, может отоларингологи как то связаны с МВД?

п.п.с. Если кто думает я всё это придумал, вот вам ссылка http://www.calend.ru/holidays/russtate/
 

Источник: maxpark.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Эльдар Рязанов: Жить бы мне В такой стране, Чтобы ей гордиться. Только мне В большом говне Довелось родиться…
...или С легким паром" перед праздниками покажет телеканал "Россия 1", ... Эта странная пара — Женя и Галя Начну с того, что мне совершенно... он тоже сбежит. Даже скажу, когда. А вот прям...дрогнул и сбежал в Ленинград!» Как это все по-нарциссически! Идеализировать,...
Глава 4. Что и каким образом
.... К сожалению, иногда мне тоже приходится «вмешиваться»...запуска» Проекта «СветЛ». Скажу только то, что до...способность убивать). Это – именно праздник, до этого этой способностью обладали ТОЛЬКО... преимущества в этом не имеет какая-либо Страна, или территория...
О христианских праздниках
... с этим русским- не русским праздником. Пасха является древнейшим праздником как у...и трусливо бежал из страны -это такое еврейское спасибо Египетской... живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было...врагов и люди в этой стране живут в достатке честно......
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
... Победы. В связи с этим праздником спешу поделиться новым материалом.... как текст к готовому рисунку, и мне даже трудно представить, как это...абстрагированного (в плоскости "эпохи" страны и т. п.), а ...Короче, Чтоб не спорить, скажем так: Теркин нашим был ...
Люди! Ещё раз оцените масштаб той лжи, в которой мы все живём как в концлагере!
...за вопросы! Перво-наперво скажу, что истинное (изначальное... статьях: «Манипуляция разумом. Как это возможно?! (Строго +18... только не в праздник, чтобы не сделалось...прошу сначала написать мне сообщение на почтовый...всех учебных учреждениях страны. Спасибо всем"....
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... взгляд юноши, явившегося на праздник соседнего города и потерявшего рассудок... любовью и дружбой. Но, как это ни странно, симпатия, связывавшая двух столь...мрачных предчувствий. Лучше скажите мне, как вы могли спрятать эту страшную рукопись от масонских...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>