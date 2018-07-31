Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 июля 2018

Боевики на юге Сирии продолжают сдавать тяжёлое вооружение российским и сирийским военным.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Три танка Т-62, гаубицу Д-30, три зенитных установки (одна из них на пикапе), два тяжёлых миномёта и джипы сдали российским военнослужащим бандформирования из населенного пункта Уфания в приграничной с Израилем провинции Кунейтра.

Кроме того, незаконные вооружённые формирования передали различные боеприпасы иностранного и кустарного производства. Среди них патроны для огнестрельного оружия, миномётные и артиллерийские снаряды.

Перед этим отряды, ранее входившие в состав так называемой умеренной оппозиции, передали боевые разведывательные машины, БМП, РСЗО «Град», различные артиллерийские орудия.

Это стало возможным в результате переговоров офицеров Центра примирения враждующих сторон со старейшинами и лидерами боевиков из населённых пунктов, расположенных в Юго-западной зоне деэскалации.

Местные группировки считаются в Сирии произраильскими, долгие годы они получали различную помощь от Тель-Авива, создавая своеобразную буферную зону между оккупированными силами ЦАХАЛ Голанскими высотами и территориями, контролируемыми правительственными войсками САР.

Израиль предоставлял этим бандформированиям вооружение, медицинскую и материальную помощь, помогал в подготовке и так далее.

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15 июня 2017 года был обнародован доклад ООН, в котором сообщалось, что израильские власти регулярно финансируют и вооружают боевиков-исламистов, воюющих против силовиков официального Дамаска в районе Голанских высот.

Ранее сообщалось, что приграничные провинции Кунейтра и Дераа были сданы практически без боя после переговоров Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.

Отметим, что многие члены и целые отряды НВФ на юге Сирии принимают решение сражаться в рядах Сирийской Арабской Армии с террористическими группировками.

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