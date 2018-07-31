Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 июля 2018
- 15:46 Боевики на юге Сирии отрезаны от Израиля.
- 15:06 Сирия: Произраильские боевики сдают российским военным танки, «Грады» и гаубицы (+ФОТО, ВИДЕО).
- 01:22 Кадры атаки: «Панцирь» отразил налёт на базу ВКС России в Сирии (ВИДЕО).
- Вчера 23:49 Кровавая атака: ИГИЛ убивает туристов из США и Европы в Таджикистане (ВИДЕО, ФОТО 18+).
Боевики на юге Сирии отрезаны от Израиля
Примечательный день. Сегодня САА полностью восстановила контроль над довоенной линией разграничения с Израилем, заняв всю территорию к востоку от Голанских высот согласно линии 1974 года, которую не так давно в Хельсинки обсуждали Трамп и Путин.
Сопротивление "зеленых" на границе с Израилем прекратилось несколько ранее, хотя еще не во все поселки на границе вошла сирийская армия, там процесс разоружения боевиков и фильтрации продолжается. Но в целом, всякое организованное сопротивление Дамаску на границе с оккупированными Голанскими высотами прекратилось.
Оставшиеся боевики ИГИЛ теперь полностью отрезаны от Израиля и прижаты к границе с Иорданией. Боевики пытались договориться о том, чтобы их выпустили в пустыню, но им в этом было отказано – условия выживания ровно одно – безоговорочная капитуляция.
У границы осталось порядка 400-500 боевиков ИГИЛ, большинство из которых в ближайшие 1-2 недели будут либо убиты, либо взяты в плен. Тем кому повезет, получится убежать в Иорданию или затеряться среди беженцев, дабы пробраться в пустыню Сувейды или же осесть в крупных городах Сирии в составе местных ячеек ИГИЛ.
Стоит отметить, что некоторые боевики из "зеленых" группировок принимают участие в зачистке ИГИЛ совместно с сирийскими ополченцами. Участие в боях против ИГИЛ дает им право на амнистию и последующее встраивание в сирийское общество.
Как и в Восточной Гуте, нашлось немало таких, кто решил личным участием в борьбе с терроризмом искупить свою вину перед страной. Запоздалое решение конечно, но это один из способов достижения национального примирения, которое последовательно реализуется сирийским правительством. Тем, кто не запятнал себя кровавыми преступлениями, дается шанс встать на путь исправления.
Само наступление сирийской армии развивается успешно, преодолевая спорадическое сопротивление боевиков ИГИЛ. Единая система обороны и командования "черных" фактически находится в состоянии распада. Авиация ВКС РФ продолжает методично добивать остатки командно-логистической инфраструктуры ИГИЛ. В ходе наступления взяты различные трофеи, включая бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы. После завершения операций у границы с Иорданией будет официально объявлено о полном освобождении провинций Дераа и Кунейтра и победном завершении южной кампании. Ну а далее сирийские войска ждет поход в страну "зеленых автобусов".
Празднование освобождения Навы.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: Произраильские боевики сдают российским военным танки, «Грады» и гаубицы (+ФОТО, ВИДЕО)
Боевики на юге Сирии продолжают сдавать тяжёлое вооружение российским и сирийским военным.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Три танка Т-62, гаубицу Д-30, три зенитных установки (одна из них на пикапе), два тяжёлых миномёта и джипы сдали российским военнослужащим бандформирования из населенного пункта Уфания в приграничной с Израилем провинции Кунейтра.
Кроме того, незаконные вооружённые формирования передали различные боеприпасы иностранного и кустарного производства. Среди них патроны для огнестрельного оружия, миномётные и артиллерийские снаряды.
Перед этим отряды, ранее входившие в состав так называемой умеренной оппозиции, передали боевые разведывательные машины, БМП, РСЗО «Град», различные артиллерийские орудия.
Это стало возможным в результате переговоров офицеров Центра примирения враждующих сторон со старейшинами и лидерами боевиков из населённых пунктов, расположенных в Юго-западной зоне деэскалации.
Местные группировки считаются в Сирии произраильскими, долгие годы они получали различную помощь от Тель-Авива, создавая своеобразную буферную зону между оккупированными силами ЦАХАЛ Голанскими высотами и территориями, контролируемыми правительственными войсками САР.
Израиль предоставлял этим бандформированиям вооружение, медицинскую и материальную помощь, помогал в подготовке и так далее.
Читайте подобнее: «Без Израиля мы бы не выжили»: откровения исламистов, воюющих в Сирии (ФОТО)
15 июня 2017 года был обнародован доклад ООН, в котором сообщалось, что израильские власти регулярно финансируют и вооружают боевиков-исламистов, воюющих против силовиков официального Дамаска в районе Голанских высот.
Ранее сообщалось, что приграничные провинции Кунейтра и Дераа были сданы практически без боя после переговоров Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.
Отметим, что многие члены и целые отряды НВФ на юге Сирии принимают решение сражаться в рядах Сирийской Арабской Армии с террористическими группировками.
Читайте также: Сирия: «Танковый спецназ» получил «ракетного монстра» на базе Т-72 (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кадры атаки: «Панцирь» отразил налёт на базу ВКС России в Сирии (ВИДЕО)
Террористы запустили очередной ударный беспилотник, пытаясь атаковать российскую авиационную базу Хмеймим, расположенную в сирийской провинции Латакия. Об этом в понедельник вечером сообщили в Минобороны РФ.
С территории зоны деэскалации «Идлиб» уже месяц не прекращаются запуски боевиками БПЛА в направлении российского военного объекта. Раз за разом вражеские дроны сбивают расчёты ЗРПК «Панцирь».
«В тёмное время суток 29-го июля средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат, запущенный с подконтрольной НВФ территории. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на безопасном удалении от авиабазы», — рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал Цыганков.
Он уточнил, что пострадавших в результате этой атаки нет, материального ущерба военному объекту нанесено также не было. Российская база продолжает функционировать в штатном режиме.
«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — подытожил генерал-майор Алексей Цыганков во время брифинга.
Читайте подробности: Сирия: Армия России отражает атаки врага на авиабазу «Хмеймим» — подробности (+ФОТО, КАРТА)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кровавая атака: ИГИЛ убивает туристов из США и Европы в Таджикистане (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Террористы ИГИЛ* взяли на себя ответственность за кровавую атаку на группу иностранных туристов в Таджикистане.
Соответствующее заявление распространило их «информагентство».
Днём в воскресенье в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана автомобиль, в котором находились четыре человека, въехал в группу туристов, ехавших вдоль трассы на велосипедах. Водитель старался причинить велосипедистам возможно больший ущерб.
В итоге трое туристов скончались на месте, еще один умер от полученных травм в больнице. Среди погибших — двое граждан США, гражданин Швейцарии и гражданин Голландии.
Сегодня в МВД Таджикистана заявили, что все злоумышленники, подозреваемые в наезде на иностранных туристов, были ликвидированы во время задержаний, так как оказали сопротивление правоохранителям.
Читайте также: Бывшие боевики при поддержке ВКС РФ взяли последнюю крепость ИГИЛ на юге Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
* запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su