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Санкции за Крымский мост

10:56. 31 июля 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:


Европейский Союз с существенным тормозным путем в несколько месяцев ввел санкции против компаний участвовавших в строительстве Крымского моста.
8 компаний подверглись санкциям за реализацию проекта в Крыму, который продолжает отдалять Крым от Украины.







Забавно, что санкции против этих компаний были введены уже после завершения проекта, когда мост был запущен и машины по нему поехали, а не в процессе, когда санкции могли хоть как-то помешать проекту.
Можно также отметить, что структуры Ротенберга, как и он сам, уже попадали в другие санкционные списки.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, евросоюз, ес, крым, Крымский мост, Россия, Ротенберг, санкции, Украина
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