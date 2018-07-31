Санкции за Крымский мост

Европейский Союз с существенным тормозным путем в несколько месяцев ввел санкции против компаний участвовавших в строительстве Крымского моста.8 компаний подверглись санкциям за реализацию проекта в Крыму, который продолжает отдалять Крым от Украины.Забавно, что санкции против этих компаний были введены уже после завершения проекта, когда мост был запущен и машины по нему поехали, а не в процессе, когда санкции могли хоть как-то помешать проекту.Можно также отметить, что структуры Ротенберга, как и он сам, уже попадали в другие санкционные списки.

Источник: colonelcassad.livejournal.com