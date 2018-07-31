Саммит БРИКС в Йоханненсбурге обернулся не то, что катастрофой, но хаосом с легким привкусом уныния. Все наблюдатели, не связанные обязательствами по прославлению сотрудничества между пятью лучшими странами мира, говорят о плохой организации, бессмысленности речей лидеров и общей нервной атмосфере. Главу КНР Си Цзиньпина принимали так, как будто он прибыл с государственным визитом, Владимира Путина — как будто он прибыл с официальным. Казалось бы, мелочь, но из-за этом мелочи президент РФ отказался выступать на бизнес-форуме БРИКС.



Еще более дикая история произошла в преддверии саммита с премьером Индии Нарендрой Моди. Ассоциация мусульманских адвокатов ЮАР в преддверии саммита решила, что самое время попросить прокуратуру ЮАР арестовать господина Моди за нарушение прав мусульман Кашмира. Премьер, как пишут знающие люди, был в бешенстве и угрожал не приехать на саммит. Прокуратуре ЮАР пришлось объявить, что арестовать его невозможно по Женевской конвенции, а также послать в Дели министра энергетики Джеффа Радебе, чтобы тот лично сообщил господину Моди, что ничего не происходит. Индийский лидер, конечно, поверил, но осадочек остался. На бизнес-форум он тоже не пошёл, оставив Си отдуваться за всех евразийцев.



Организация форума побила антирекорды: за нее пришлось извиняться перед коллегами новому президенту ЮАР Кирилу Рамафосе. Программу представители посольств получили за сутки до мероприятия, задержки между событиями составляли по три часа, в которые гости, включая самых высокопоставленных, были предоставлены сами себе. На выступлениях лидеров государств не работали машинки для перевода. Мировых лидеров практически не охраняли, и это при том, что у входа в здание, где проходила встреча,тусовалась огромная толпа противников БРИКС и (не спрашивайте) руандийского президента Поля Кагаме.