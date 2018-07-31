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Саммит БРИКС в Йоханненсбурге

20:07. 31 июля 2018 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Саммит БРИКС в Йоханненсбурге обернулся не то, что катастрофой, но хаосом с легким привкусом уныния. Все наблюдатели, не связанные обязательствами по прославлению сотрудничества между пятью лучшими странами мира, говорят о плохой организации, бессмысленности речей лидеров и общей нервной атмосфере. Главу КНР Си Цзиньпина принимали так, как будто он прибыл с государственным визитом, Владимира Путина — как будто он прибыл с официальным. Казалось бы, мелочь, но из-за этом мелочи президент РФ отказался выступать на бизнес-форуме БРИКС.

Еще более дикая история произошла в преддверии саммита с премьером Индии Нарендрой Моди. Ассоциация мусульманских адвокатов ЮАР в преддверии саммита решила, что самое время попросить прокуратуру ЮАР арестовать господина Моди за нарушение прав мусульман Кашмира. Премьер, как пишут знающие люди, был в бешенстве и угрожал не приехать на саммит. Прокуратуре ЮАР пришлось объявить, что арестовать его невозможно по Женевской конвенции, а также послать в Дели министра энергетики Джеффа Радебе, чтобы тот лично сообщил господину Моди, что ничего не происходит. Индийский лидер, конечно, поверил, но осадочек остался. На бизнес-форум он тоже не пошёл, оставив Си отдуваться за всех евразийцев.

Организация форума побила антирекорды: за нее пришлось извиняться перед коллегами новому президенту ЮАР Кирилу Рамафосе. Программу представители посольств получили за сутки до мероприятиязадержки между событиями составляли по три часа, в которые гости, включая самых высокопоставленных, были предоставлены сами себе. На выступлениях лидеров государств не работали машинки для перевода. Мировых лидеров практически не охраняли, и это при том, что у входа в здание, где проходила встреча,тусовалась огромная толпа противников БРИКС и (не спрашивайте) руандийского президента Поля Кагаме. 

Как саммит БРИКС в ЮАР растянулся для Владимира Путина на полночи

Behind the scenes diplomatic wrangling with Putin and Modi threatens to derail Brics summit

Конечно, это не имеет отношения к повестке мероприятия. Она осталась такой же прекрасной, как три, пять, десять лет назад. Йоханненсбургская декларация — пример того, как все страны мира должны подтверждать свою приверженность мультилатерализму, препятствовать возникновению препятствий и озабоченно обращать пристальное внимание. 

//РЛ

Полный текст ниже:

10th BRICS Summit Johannesburg Declaration
 
Опубликовано вБольшой передел мира
Источник: https://glav.su/blog/9642/1322319

Источник: pravosudija.net

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