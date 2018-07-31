Пользующиеся смартфонами или планшетами студенты учатся хуже – учёные

Студенты хуже сдают экзамены, если они пользуются смартфонами или планшетами во время лекций, сообщил 27 июля портал научных новостей Taylor & Francis Group.

Студенты, не использующие устройства сами, но присутствующие на лекциях, где использование электронных устройств разрешено, также показывают снижение показателей из-за разрушения среды обучения.

Исследователи Ратгерского университета в США провели эксперимент, с целью проверить, как влияет отвлечение на электронные устройства во время лекций на результаты текущих тестов и итоговые экзамены. В эксперименте приняли участие 118 студентов университета.

Половине из них ноутбуки, телефоны и планшеты были запрещены, а второй половине – разрешены. Студентов, которым использование электронных устройств было разрешено, попросили указать, пользовались ли они во время лекций устройствами в не учебных целях.

Исследование показало, что использование устройств не снижает текущей успеваемости студентов. Но баллы в итоговом экзамене оказались ниже на 5%, чем у второй группы. Из этого следует вывод, что разделение внимания отрицательно сказывается на долгосрочном запоминании.

Кроме того, в классе, где было разрешено использование электронных устройств, успеваемость падала даже у тех, кто их не использовал.

Ведущий автор исследования, профессор Арнольд Гласс, добавил: «Эти результаты должны предупредить студентов и преподавателей о том, что разделение внимания имеет коварный эффект, который ухудшает их производительность и итоговый результат».

Исследователи отмечают, что это первое исследование в реальном классе, показывающее связь между отвлечением на электронные устройства и результатами экзамена.

Отметим, что о вреде гаджетов говорится давно, и не только о вреде в жизни, но и в учебе. Что лишний раз подтверждает это исследование: оно, в частности, показало коварность отвлекающих факторов в долгосрочной перспективе.

За рубежом в ряде учебных заведений гаджеты просто запрещены. Причем, в элитных учебных заведениях, куда не так-то просто попасть. В некоторых отечественных школах, колледжах, ВУЗах ограничивают использование телефонов и планшетов на уроках, но эти ограничения пока не обязательны. И учащиеся находят способы их обойти.

С другой стороны, есть масса доказательств неэффективности и даже опасности электронных устройств непосредственно для обучения. Работа с электронными материалами сильно отличается от работы с бумажными учебниками, например, внимание рассеивается гораздо сильнее. Насколько сильнее и как это повлияет на успеваемость – вопрос открытый.

Но в России, несмотря на многочисленные предостерегающие голоса экспертов, идет внедрение электронных учебников в школы. С сентября на них перейдет Москва, а затем – и вся страна. Получается, что наши дети будут деградировать, а не учиться.