Новый закон о рекламе, или Ещё один повод отказаться от телевидения

ТАСС: Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий телеканалам увеличивать продолжительность рекламы в эфире до 20% от времени вещания в час, а также демонстрировать рекламу в детских и образовательных телепередачах.

По действующему законодательству, общая продолжительность рекламы не должна превышать 15% вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени. Теперь телеканалы получили возможность увеличить ее продолжительность до 12 минут в час.

Однако этот же документ устанавливает, что реклама должна занимать не более 15% времени вещания в течение суток, то есть не более 216 минут за 24 часа. То есть, по сути, сохраняется такой же суточный лимит рекламного времени, который действует сейчас. Вероятно, в дневное время количество рекламы значительно увеличиться, а в ночное уменьшится.

Кроме того, документ отменяет запрет на размещение рекламы в детских и образовательных телепередачах. Сейчас рекламу можно демонстрировать только перед началом и после окончания таких программ. Закон снимает эти ограничения, но при этом устанавливает запрет на рекламу в детских передачах алкоголя, лекарств и медицинских изделий, биологически активных добавок, оружия и продукции военного назначения, финансовых, брокерских и букмекерских услуг, а также основанных на риске игр и других товаров и услуг, не предназначенных для детей. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Совета Федерации.

По материалам ТАСС

Комментарий редакции:

Весьма показательно, что агентство ТАСС в своей публикации не упомянуло существовавший ранее запрет на рекламу в детских передачах. В результате из публикации ТАСС у читателя, не знакомого с подробностями вопроса, формируется впечатление, что законопроект просто ограничил спектр рекламируемых товаров в детских программах, в то время как на самом деле он снял существовавший ранее запрет, введя лишь некоторые ограничения. Решение об увеличении продолжительности рекламного времени на ТВ и использовании детей как целевой аудитории для рекламодателей (дети особенно беззащитны перед рекламой, так как в силу возраста у них ещё отсутствует критическое мышление), свидетельствует о том, что государственная система по-прежнему ориентирована на воспитание человека-потребителя.

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Источник: whatisgood.ru