Наследник “Майи”
07:09. 31 июля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Японии спущен на воду новый эсминец УРО "Майя" оснащенный системой "Иджис".
Корабль получил название в честь достаточно известного тяжелого крейсера Императорского флота Японской империи, потопленного в ходе сражения за Филиппины в 1944 году американской подводной лодкой.
"Майя" был одним из 4 тяжелых крейсеров типа "Такао" До конца войны дожил лишь головной корабль серии http://arsenal-info.ru/b/book/2414474991/6.
22 октября 1944 г. четыре крейсера типа «Такао» прошли через пролив Палаван — начиналось великое морское сражение в заливе Лейте. 23 октября в «Такао» попали две торпеды, выпущенные американской субмариной «Дартер». Через пробоины, проделанные в борту взрывом торпед, в котельные отделения крейсера начала поступать в больших количествах вода. Взрывы также повредили рулевое управление и гребные винты правого борта. На корабле начался пожар, крейсер получил крен в 10 градусов. Выроопять крейсер удалось затоплением отсеков противоположного борта, но теперь «Такао» сидел в воде слишком низко. Пожар удалось загасить, после чего медленно медленно «Такао» в сопровождении двух эсминцев пошел в Бруней. Субмарина «Дартер» также всадила четыре торпеды в систер-шип «Такао» крейсер «Атаго», через некоторое время крейсер затонул. Адмиралу Курите удалось спастись, он перенес свой флаг на линкор «Ямато». Примерно в это же время другая субмарина флота Соединенных Штатов атаковала крейсер «Майя», выпустив по нему четыре торпеды из носовых торпедных аппаратов. Торпеды попали в левый борт крейсера. 25 октября, когда японские Центральные силы перехватили соединение американских эскортных авианосцев контр-адмирала Клифтона Спрага, крейсер «Чокай» получил тяжелые повреждения от бомбы, сброшенной самолетом ТВМ-1, который взлетел с палубы легкого авианосца «Киткин Бэй». Повреждения оказались настолько серьезными, что крейсер пришлось добить японским эсминцам торпедами из-за невозможности буксировки. Бои в заливе Лейте в полной мере продемонстрировали крайнюю уязвимость крейсеров типа «Такао» от попаданий бомб и снарядов. Крейсера «Атаго», «Майя» и «Чокай» исключались из списков императорского японского флота в один день — 20 декабря 1944 г.
Тяжело поврежденный «Такао». единственный из уцелевших кораблей серии, благополучно достиг сначала Брунея, а затем Сингапура, где пошел в состав 1-го южного экспедиционного флота вместе с крейсерами «Миоко», «Ашигара» и «Хагуро». «Такао» ремонтировать не стали, он вместе с поврежденным «Миоко» был затоплен на отмели и использовался в качестве зенитной батареи. Не зная реального состояния крейсеров, англичане послали для их уничтожения две сверхмалые подводные лодки, которые 31 июля 1945 г. попытались атаковать корабли. По ошибке обе субмарины подошли к борту одного корабля — «Такао». Каждая миниподлодка несла подрывной заряд массой 1 тине менее шести 35- кг «липучих» мин. Подрывные заряды по каким-то причинам не взорвались, но липучие мины проделали значительную пробоину в корпусе. Странно, но затопленный на мелководье крейсер отказался тонуть дальше… окончательно крейсер затопили в Малаакском проливе англичане уже после окончания боевых действий — 27 октября 1946 г. Официально крейсер «Такао» был исключен из списков японского флота 3 мая 1947 г., тем самым была поставлена точка в истории этих японских крейсеров.
Это уже не первый случай восстановления в Японском флоте названий кораблей времен второй мировой войны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com