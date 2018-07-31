Мультфильм «Монстры на каникулах 3»: Информационное оружие против детей

Прошло то время, когда большинство детей воспитывались на сказках, бережно передававшихся от старшего поколения к младшему. На смену сказкам пришли мультфильмы, а дедушек и бабушек, на плечах которых ранее во многом и хранилась функция по воспитанию внуков и передаче мудрости, со всех телеканалов настойчиво убеждают, что их счастье совсем не в том, чтобы выйти на заслуженную пенсию и посвятить себя детям и семье, а в том, чтобы работать до последнего дня. Быть может, многим их профессиональный труд действительно приносит радость. Но каково это знать, что ты должен работать, чтобы выжить, в то время, когда наследников твоего рода будут в прямом смысле перекодировать с помощью таких мультиков как «Монстры на каникулах 3»?

Поэтапное принятие монстров

Когда-то вурдалак или вампир ассоциировался у большинства со злом, символизирующим паразитический образ жизни и желание жить за счёт других. Сегодня пришли новые времена, и вампиры превратились в милых созданий, которые умеют искромётно шутить, устраивать весёлые вечеринки, способны искренне любить и жаждут жить среди людей. Своими клыками они уже никого не убивают (как минимум в кадре), а лишь демонстрируют их для вспышек фотокамер. «Зачем бояться монстров? Они ведь ничем не хуже людей – их надо просто принять такими, какие они есть», – именно этот посыл проходит красной линией через серию мультфильмов «Монстры на каникулах».

Сюжет рассказывает зрителям о сыне Влада Дракулы – Дракуле-младшем, его взрослой дочери Мейвис и их постепенном вхождении в общество. В первой части мультфильма люди отвергали монстров, из-за чего те очень страдали. Бедному Дракуле даже пришлось спрятать свою дочь от окружающего мира в отеле «Трансильвания». Но чудесным образом в отель попал молодой парень Джон, который не только не испугался Мейвис, но и полюбил её. Как это ни парадоксально, но прикрываясь именно мотивацией «любви» сегодня чаще всего протаскивают в общество всевозможные отклонения. «Мальчик любит эту собаку в качестве своей второй половины – разве можно препятствовать их счастью?», – и это уже не глупая грязная шутка, а одна из сюжетных линий этого детского мультфильма, девизом которого стала фраза «Нельзя отрицать «дзынь»: монстр, человек, единорог – какая разница?» (в контексте мультфильма «дзынь» – это любовь с первого взгляда). Это фраза в различных вариантах озвучивается много раз за фильм практически всеми главными героями.

В конце первой части мультика люди помогают и поддерживают Дракулу, чтобы тот смог организовать семейное счастье своей дочери. Во второй части люди и монстры уже мирно сосуществуют, а Дракула даже воспитывает своего внука Дениса, который в дальнейшем и влюбится в девочку-собачку.

В третьей части, о которой и пойдёт речь в этой рецензии, Дракула побеждает последнего сумасшедшего среди людей, который по своей глупости и жестокости продолжает охотиться на монстров. В одной из последних сцен вампир проявляет высшие благородные качества своей души и спасает побеждённого соперника. В этот момент детский мозг должен навсегда усвоить, что монстры/вампиры/паразиты – они хорошие, и их просто незаслуженно оклеветали.

С подобной кашей в голове, формируемой такими мультиками, ребёнку очень сложно будет ориентироваться в жизни. Ведь в реальности всякому содержанию соответствует своя форма. А если вы в продукции для детей подменяете начинку и образ, то тем самым разрушаете навыки ребёнка отличать хорошее от плохого.

Конечно, и в том же советском детском кино зло нередко примеряло на себя овечью шкуру. Например, в мультфильме «Скорая помощь» 1949 года удав очень убедительно обещает выдать всем зайцам по новой шубе и даже проводит своеобразную рекламную кампанию с первым счастливчиком. Но всем остальным наивным ушастым жителям леса предстоит горько расплатиться за свою беспечность. Тем самым эта советская мультипликационная сказка учила быть бдительным, не доверять сладким и лживым речам тех, кто по своей природе представляет для тебя опасность. Здесь же посыл зрителю противоположный – открой сердце, впусти в него монстра, и будет тебе счастье.

Если копнуть глубже и взглянуть глобальней, то – монстры это своеобразное меньшинство, которое скрывается от злого большинства (людей). И этому злому большинству предстоит измениться и принять меньшинство, которое хоть и выглядит, как откровенное зло: скелеты, черепа, клыки, несдержанность, глупость, пошлость, уродства и т.д., но на самом деле – якобы милое и доброе. Ничего не напоминает из современных тенденций, продвигаемых западом в гендерной сфере?.

Глазурь из юмора

И именно эту толерантную идеологию такие сюжеты и закладывают в головы детей. А для того, чтобы она хорошо усвоилась, картинку наполняют бесконечным экшеном и юмором.

Смейтесь, расслабьтесь, получайте удовольствие. Вы ведь привели детей в кино, чтобы вместе с ними хорошо провести время и отдохнуть? Так зачем же вам напрягаться, думать и что-то анализировать – отдыхайте, мы развлечём и вас, и ваших деток.

Когда кадры мелькают с бешеной скоростью, и всё взрывается, падает, ударяется и кричит, что-то осмыслить сложно даже взрослому, не то что ребёнку. Хотя если у родителей осталась хоть капля бдительности, после десятой шутки на тему «давайте посмеёмся над тем, как кому-то откусили палец или сломали руку», где-то в голове всё же должна возникнуть мысль, что такое системное воспитание бесчувственности и смешливого отношения к чужой боли вряд ли будет полезно их чаду. Оттолкнуть должно и обилие брезгливых сцен, в которых кто-то пукает, пускает слюни, втыкает топор в голову или рожает себе ребёнка путём рвоты, вызванной качкой на море (это не бред и больная фантазия автора статьи, а опять же один из эпизодов мультфильма).

Ведь надо понимать, что далеко не на все темы можно смеяться, и уж тем более не всякий юмор полезен детям. Потому что каждая шутка привлекает внимание к какому-то вопросу и оставляет свой след в психике человека: глупый юмор делает человека глупее, добрый и тонкий юмор может наоборот принести пользу. Если как в мультфильме «Монстры на каникулах», камера регулярно акцентирует внимание на пятой точке героев, и сами персонажи ей уделяют повышенное внимание через те же шутки или двусмысленные жесты, то именно эта часть тела начнёт привлекать повышенное внимание ребёнка. Неужели кто-то из родителей вправду считает это полезным для своих детей? А ведь эта маленькая, но показательная своей аморальностью закладка, присутствует в большей части современной голливудской продукции.

Не будем мелочиться?

Конечно, кто-то скажет, что всё перечисленное выше – просто мелочи, а главная сюжетная линия, мол, посвящена проявлениям взаимоподдержки, самоотверженности, любви монстров и так далее. Но то, что для одних мелочи, – для других профессиональная работа, потому что они прекрасно понимают, какой совокупный эффект образует регулярное внедрение этих «мелочей».

Например, случайно ли в серию мультфильмов «Монстры на каникулах» вставлен крайне отталкивающий образ многодетной семьи? У мамы и папы волка несколько десятков волчат, которые не дают им спокойно жить, а только бесконечно орут, всё крушат и издеваются над своими родителями, которые показаны вечно забитыми, замученными и несчастными. В третьей части этим самым родителям, наконец, удалось избавиться от своих детей, и это стало для них высшей радостью. Они начинают жить в своё удовольствие, играть, веселиться. Когда дети их наконец находят, они от них в ужасе убегают. В конце мультфильма они планируют повторить свой отпуск на лайнере, потому что только здесь им удалось хоть на время избавиться от детей и пожить счастливо. Какую идею доносит до зрителей этот пример многодетной семьи? А ведь это тоже всего лишь «мелочь», которая раскрывается по ходу мультфильма через несколько коротких эпизодов, никак не связанных с главной сюжетной линией.

А другая «мелочь» заключается в том, что у главного героя Дракулы всего одна дочь, и у них очень трогательные отношения друг с другом. И у Мейвис с Джоном тоже всего один ребёнок, и в семье всё хорошо. Любитель скажет «мелочь», «случайность», «совпадение», а профессионал скажет «программа по сокращению населения». А вы думали, так называемые «развитые цивилизованные страны» сами по себе стали устойчиво вымирать?

Есть и другие «мелочи»: абсурдное поведение главных героев, вроде как теряющих голову от «любви», постоянные дискотеки и танцы, азартные игры, пошлые эпизоды, грубый сленг и так далее. Вот только, чтобы увидеть все эти «мелочи», нужно анализировать мультфильм, что подразумевает не отдых, а определённый труд. Просмотр же подобных мультиков в формате развлечения – это очень дорогое удовольствие: не в плане денег за билет, а в плане последствий для психики. Поэтому планируя свой поход в кино, тем более с детьми, лучше лишний раз подумать о том, какой эффект вы планируете получить.

Наркотики

В нескольких эпизодах показаны танцы и дискотеки, на которых на заднем фоне фигурируют бокалы и бутылки. Внимание на алкоголе не акцентируется.

Секс

Несколько пошлых шуток, недопустимых в детском мультфильме. Регулярное привлечение внимания к пятой точке персонажей (шлепки, соответствующий юмор, демонстративные жесты и т.д.).

Насилие

В мультфильме не меньше сотни эпизодов, в которых предлагается посмеяться над тем, как кто-то падает, ударяется, умирает и т.д. Многие положительные персонажи обладают тягой к разрушению.

Мораль

Мультфильм «Монстры на каникулах 3» транслирует толерантную идеологию, нацеленную на смешение понятий добра и зла. Продвигается идея, что любить (в смысле отношений полов) можно кого угодно: монстра, единорога, человека или собачку. Показан положительный образ семьи с одним ребёнком и крайне отрицательный образ многодетной семьи. Большинство героев ведут себя глупо и несдержанно. Картинка изобилует сценами насилия, уродства и мерзости.

В картине присутствуют следующие признаки вредного мультфильма:

– Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко, калечат, убивают, причиняют вред. Причем все подробности этого «смакуются», даже если всё это подано под маской юмора.

– В сюжете демонстрируется опасное, в случае попытки его повторения в реальной жизни, для здоровья или жизни поведение.

– В сюжете присутствуют сцены неуважительного поведения по отношению к людям, животным, растениям. Это может быть глумление над старостью, немощностью, слабостью, физическими недостатками, социальным и материальным неравенством.

– Герои фильма несимпатичны и даже уродливы. Для детского восприятия, для более легкой ориентации в том, кто «плохой», а кто «хороший», необходимо, чтобы положительный герой был симпатичным и внешне приятным. Тогда ребенку будет проще понять, кому из героев следует подражать, а кому напротив.

– В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь — вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже обманом.

– В фильме присутствуют сюжетные линии, порочащие и презрительно, брезгливо описывающие всё, что связано с материнством и рождением, воспитанием детей. Материнские образы выглядят отталкивающе, их образ жизни показан как ущербный и неполноценный.

Дмитрий Раевский

Источник: whatisgood.ru