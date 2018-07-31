Лучше сжечь, чем продать: зачем бренды кремируют одежду

Компании, производящие дорогую модную одежду, каждый год сжигают остатки своей продукции на десятки миллионов долларов. Так, британский бренд роскошной одежды Burberry в этом году отправил в огонь модных изделий почти на 30 миллионов фунтов. Стоимость этих изысканных отходов у него за два года возросла на 50%. А за пять лет он сжег своих дизайнерских изделий на 90 миллионов фунтов.

Люди удивляются, почему нужно было обязательно так варварски расправляться с одеждой, ведь ее можно было предложить хотя бы держателям акций компании.

Однако компания Burberry объяснила, что намерена и дальше пользоваться услугами мусоросжигателей, чтобы избавиться от нереализованных остатков. А такой одежды с каждым годом становится все больше, так как даже богатые люди не видят смысла отдавать деньги за престижную бирку и выставлять напоказ свою состоятельность.

Бренды, производящие предметы роскоши, занимаются ликвидацией плодов своего труда, чтобы, как они объясняют, не утратить ауру изысканности и исключительности. Они не желают продавать свою одежду и обувь по сниженной цене, чтобы эти изделия не попали в пользование не тем людям, для которых они предназначены. Простая публика не должна носить костюмы и платья, изготовленные для высших слоев общества.

Действия британской компании возмутили не только борцов за социальное равенство, но и экологов, вопрошающих, зачем таким образом загрязнять окружающую среду.