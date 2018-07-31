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Балтика как мина замедленного действия

15:01. 31 июля 2018 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:

Химическое оружие, затопленное в Балтийском море более 70 лет назад, в любую минуту может аукнуться непредсказуемыми последствиями.

Шведские специалисты обнаружили в выловленных в Северном море креветках следы “горчичного газа” (иприт, ОВ кожно-нарывного действия) и дифенилхлорарсина (ОВ раздражающего действия). Как подозревают эксперты, это может быть утечка ОВ с затопленных после войны судов с химическими боеприпасами.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

То, что страны Балтийского моря как бы сидят на минах замедленного действия, стало известно еще в конце 80-х годов прошлого века, когда были рассекречены и преданы гласности данные о массовых захоронениях химических боеприпасов на морском дне. Тогда в СМИ (как российских, так и зарубежных) появились сообщения, что в случае разрушения оболочек контейнеров, снарядов и бомб море погибнет, а здоровью 30 млн человек, проживающих на берегах Балтики, будет нанесен непоправимый ущерб.

Еще тогда российские эксперты спрогнозировали возможность массовых выбросов отравляющих веществ из затопленных химических боеприпасов и заражения обширных акваторий Балтийского и Северного морей. Но их мало слушали. Послушайте, говоря словами нашего президента, сейчас.

КОНЦЫ В ВОДУ

Важное пояснение: тогда еще никто не только не ставил, но даже и не предлагал ставить вопрос о какой бы то ни было ответственности конкретных сторон за захоронения. Ибо они производились странами антигитлеровской коалиции в соответствии с рекомендациями науки 40-х годов. Поэтому все оказалось делом техники.

Подписав в 1946 году договор об уничтожении химических боеприпасов, СССР, Великобритания и США выбрали и оптимальный вариант их утилизации – вывезти в открытое море и затопить. Но сделать это в глубоком океане, как планировалось, помешал шторм. В итоге 42 судна со 130 тоннами химических запасов были отправлены на дно в проливах Скагеррак и Каттегат, соединяющих Балтику с Атлантикой. Что касается 35 тыс. тонн химических боеприпасов, доставшихся Советскому Союзу, то он рассеял их россыпью по морскому дну в районе острова Борнхольм и порта Лиепая.

Всего же союзники затопили после войны 270 тыс. тонн химического оружия – смертельную “подкормку” для рыб и людей одновременно. И хотя сразу после этой тайной операции на морских картах появились предупреждающие надписи-пояснения: “Затопление химического оружия”, “Полигон”, “Вылов рыбы запрещен” и т. п., подводные “сюрпризы” время от времени давали о себе знать, а люди, имевшие неосторожность однажды соприкоснуться с ними, долго лечились от незаживающих ран.

КТО БОЛЬШЕ?

У польских специалистов свой счет смертоносным болванкам. По их данным, в районе Малый Бельт в 1945 году вермахт затопил 69 тыс. тонн артиллерийских снарядов с табуном и 5 тыс. тонн бомб и артснарядов, содержащих табун и фосфин.

Очевидцы также свидетельствуют, что в 1946 году более 8 тыс. тонн химических боеприпасов было затоплено в районе к востоку от Борнхольма по приказу британских оккупационных сил. Предположительно есть затопления и у калининградского побережья в Гданьском заливе.

Несколько лет назад Вадим Пака, в то время директор Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова, называл мне такую цифру: всего на Балтике насчитывается около 60 химических свалок.

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Кстати, суда этого института не раз сталкивались с химическим наследием на дне Балтики. Работая у берегов Швеции в районе порта Люсечиль, НИС “Профессор Штокман” обнаружил большую концентрацию придонных скоплений веществ, образовавшихся при распаде отравляющих веществ вмещающих их оболочек, которые в сотни раз превышают нормативный уровень.

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ…

Исследования специалистов-генетиков разных стран показывают, что даже ничтожное количество содержащихся в воде отравляющих веществ типа иприта не фиксируются современными приборами, но при попадании в живой организм способны вызвать изменение генетического кода.

По мнению профессора Тарасова из Института общей генетики Российской академии наук, даже попадание отдельных молекул иприта в живой организм может привести к уродствам и эпидемиям раковых заболеваний. По данным английского генетика Шарлотты Ауэрбах, одна-две молекулы иприта или люизита могут сбить генетический код человека, что может вызвать мутации в двух-трех поколениях.

Свойства люизита аналогичны иприту, так что практически все продукты его трансформации экологически опасны. В мае 1990 года на берегу Белого моря были обнаружены десятки тысяч погибших крабов и мидий, свыше 6 млн морских звезд. Пробы показали, что почти все морские обитатели погибли от иприта. Дело в том, что в 1950 году в Белом и Баренцевом морях было затоплено несколько тысяч трофейных химических боеприпасов немецкой, румынской и японской армий.

В балтийской воде коррозия проедает в год 0,1 мм оболочки химического снаряда. За прошедшие 70 с лишним лет контейнеры с отравляющими веществами превратились практически в сито. Как считают специалисты, в морскую воду и донные отложения уже поступило около 4 тыс. тонн иприта.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Еще в прошлом веке вице-адмирал Тенгиз Борисов, руководитель действовавшей в рамках межведомственной комиссии по разоружению рабочей группы, высказывал мнение, что необходимо в срочном порядке провести работы по предотвращению химической смерти, которая лежит на морском дне. В противном случае она может затронуть все государства Балтийского бассейна, да и не только его. Водные потоки способны вынести ее через пролив Скагеррак в Северное море, воды которого омывают берега еще нескольких стран. Поэтому проблема обезвреживания захороненного химического оружия касается не одного или нескольких государств, а по меньшей мере всей Европы.

К сожалению, до сих пор у специалистов нет единого мнения насчет того, что необходимо сделать, чтобы избежать химической катастрофы на Балтике. Некоторые из них вообще считают, что не следует трогать химические боеприпасы и вмешиваться в естественный процесс их разложения.

Большинство же, полагая в целом, что подъем боеприпасов со дна действительно чреват опасными последствиями, ищут способ их нейтрализации. В этом плане дальше всех пошли российские ученые, которые в основу своего метода положили опыт изоляции атомной подводной лодки “Комсомолец”, потерпевшей катастрофу в Норвежском море.

Когда появилась опасность коррозии ядерного реактора атомохода и ядерных боеголовок, находящихся на ее борту, российские специалисты стали разрабатывать меры по изоляции подводной лодки. К тому времени было ясно, что ее подъем представляет собой трудоемкий процесс, а главное, не дает гарантии, что корпус лодки при этом не развалится. И тогда было принято решение накрыть “Комсомолец” специальным пластырем. Исследования последних лет показали, что никаких утечек радиоактивных элементов с атомохода нет. Обладая реальным ноу-хау и технологиями, Россия предложила применить такой же метод и в отношении химических боеприпасов.

20 лет назад в Осло на международной встрече экспертов по проблемам захоронения химического оружия российская сторона изложила представителям 13 стран свое видение проблемы захоронения химических боеприпасов на дне Балтики с акцентом на экологические аспекты. Российский метод был одобрен большинством специалистов. Но вопрос висит в воздухе из-за финансирования проекта.

Российский центр экологической безопасности еще в прошлом веке подготовил проект “Скаген” для ликвидации химических захоронений. Он также завис из-за финансирования. В СМИ я нашел информацию о том, что саркофаги для затопленных судов с химическими боеприпасами можно создать с помощью акваполимера, разработанного американскими учеными для космических нужд. Его гранулы могут, вобрав в себя воду, увеличиваться в 400 раз. В них можно ввести антикоррозийные вещества, затем засыпать в корпус, вытеснить воду и покрыть все стеклотканевой рубашкой. Но опять вопрос упирается в финансы.

Проблема ликвидации химического оружия на Балтике в 1998 году оценивалась специалистами в 2 млрд долларов. Сегодня, вероятно, все это стоит несколько дороже. Но это не препятствие для США и стран Балтийского моря, которые тратят баснословные суммы на военный бюджет.

Видимо, правительственные круги стран Балтийского моря не хотят терять миллиардные прибыли от туризма и рыбодобычи, потому и скрывают от населения истинное положение дел.

При этом скандинавские врачи все громче говорят о том, что в их странах участились случаи онкологических и генетических заболеваний. Например, одна из самых экологически чистых стран мира – Швеция – вышла на первое место по заболеваемости раком. Разве это не серьезное предупреждение о скрывающейся на морском дне опасности?!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Советские военные архивы содержат подробную информацию о том, что было обнаружено в химических арсеналах Восточной Германии и затоплено в Балтийском море:

71 469 снаряженных ипритом 250-килограммовых авиабомб;

14 258 снаряженных хлорацетофеноном, дифенилхлорарсином, адамитом и арсиновым маслом 500-килограммовых, 250-килограммовых и 50-килограммовых авиабомб;

408 565 артиллерийских снарядов калибра 75 мм, 105 мм и 150 мм, снаряженных ипритом;

34 592 снаряженных ипритом фугаса по 20 кг и 50 кг;

10 420 дымовых химических мин калибра 100 мм;

1004 технологические емкости, содержащие 1506 тонн иприта;

8429 бочек, в которых находилось 1030 тонн адамсита и дифенилхлорарсина;

169 тонн технологических емкостей с отравляющими веществами, в которых находились цианистая соль, хлорарсин, цианарсин и аксельарсин;

7860 банок “Циклона Б”, который гитлеровцы широко применяли в 300 лагерях смерти для массового уничтожения пленных в газовых камерах.

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 2806 2266
    Валерий 31 июля 2018 в 15:37 Ссылка Пометить
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    Так эта проблема не в первый раз поднималась: 1984 году СССР предлагал странам Балтики начать дезактивацию (на рыбе стали массово находить следы воздействия отравляющих веществ – язвы на коже), в 2004 на побережье Балтики было несколько случаев поражения купающихся предположительно ипритом. Мне кажется, снова поговорят, да забудут, ибо подъем со дна да дезактивация обойдется в копеечку, а международным правозащитным организациям давно уже ничего не нужно, они в политику заигрались. Пока массово не рванет с жертвами, никто чесаться не будет.

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