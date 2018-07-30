Восстановлен “Главпур”

Путин подписал указ о восстановлении системы Главпура, которая будет называться Главным Военно-Политическим управлением ВС РФ (Главвоенпур?). Возглавит новую структуру генерал Картаполов, который получил широкую известность в ходе операции по освобождению Пальмиры и хорошо проявил себя в ходе сирийской кампании.По сути, за вычетом идеологического содержания, восстанавливается единый механизм политической и идеологической воспитательной работы в армии с целью поддержания выского уровня дисциплины и актуальной политической грамотности военослужащих в свете идущего противостояния с "западными партнерами".Как и ранее, до личного состава будут доводить "генеральную линию партии" (только "партия" ныне иная), повышать мораль и дисциплину в войсках, разоблачать пропаганду противника, доводить "полит.информацию" и т.д. и т.п. Как и в СССР, это вертикально-интегрированная структура, которая должна охватить всю структуру вооруженных сил, сделав процесс политической и психологической подготовки войск более системным и организованным. В какой-то мере это калька с тех задач, которые решал позднесоветский Главпур и с учетом того, что у власти находятся выходцы из позднего СССР, нет ничего удивительного в том, что решая поставленные задачи, они обращаются к уже известным организационным механизмам, предлагая лишь иное идеологическое содержание для намеченной работы. По всей видимости все прочие эксперименты по ведению воспитательной работы признаны недостаточными и решили вернуться к той форме органиазации, от которой отказались в 1991 году на волне борьбы с "проклятым советским прошлым". Все новое это хорошо забытое старое.В принципе, логичный шаг, так как те войны, в которых участвует и еще будет участвовать Россия, неизбежно будут вестись и в информационно-психологическом ключе, что будет требовать усиления внимания к этому направлению военной подготовки, особенно с увеличением кол-ва частей и соединений создаваемых для купирования угрозы на западном направлении. Отсюда и появление современных аналогов "политруков" с иным идеологическим наполнением.Стоит отметить, что в СССР эту должность занимал целый ряд весьма известных военно-политических деятелей, среди которых стоит выделить Брежнева, Голикова, Мехлиса, Антонова-Овсиенко, Гамарника и Смилгу.

Источник: colonelcassad.livejournal.com