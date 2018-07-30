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ВМФ России: Калибры, Бореи и новая Арктика

17:29. 30 июля 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Вчера вся Россия отметила День Военно-морского флота

Историк Александр Широкорад рассказывает о современном состоянии российского флота. Какие негативные и позитивные тенденции можно отметить. В чём Калибры превосходят Томагавки, что это означает для ВМФ и для всей страны. Как обстоят дела с атомными подводными лодками типа Борей. В каких областях мы отстаём от США. Как мы контролируем наши моря. 

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Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения, Институт Национальной Стратегии

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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