ВМФ России: Калибры, Бореи и новая Арктика
17:29. 30 июля 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вчера вся Россия отметила День Военно-морского флота
Историк Александр Широкорад рассказывает о современном состоянии российского флота. Какие негативные и позитивные тенденции можно отметить. В чём Калибры превосходят Томагавки, что это означает для ВМФ и для всей страны. Как обстоят дела с атомными подводными лодками типа Борей. В каких областях мы отстаём от США. Как мы контролируем наши моря.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai