ВМФ России: Калибры, Бореи и новая Арктика

Концептуал СМИ Вчера вся Россия отметила День Военно-морского флота

Историк Александр Широкорад рассказывает о современном состоянии российского флота. Какие негативные и позитивные тенденции можно отметить. В чём Калибры превосходят Томагавки, что это означает для ВМФ и для всей страны. Как обстоят дела с атомными подводными лодками типа Борей. В каких областях мы отстаём от США. Как мы контролируем наши моря.

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