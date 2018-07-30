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Украинцы – первооткрыватели космоса или как в Киеве пытаются переписать историю

14:57. 30 июля 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Положение дел в Незалежной с каждым днем становится все абсурднее. Киевские власти не только делают жизнь своих граждан по-настоящему чудовищной, но и выставляют свою страну посмешищем на мировом уровне.

Еще одним поводом посмеяться над фантазиями украинских политиканов стало то, что преподают на сегодняшний день в школах страны, в частности, речь идет о курсе географии. Накануне депутат Верховной Рады Вадим Рабинович высказал свое мнение касательно учебника для школьников 8-го класса. По его словам, то, что он там прочитал, повергло в шок. Оказывается, ученикам пытаются вбить в голову понятия, которые совершенно не вписываются в концепцию современного мироустройства.

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«Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям. Просто бреда!», — заявил политик.

В тот момент, когда он прочитал, что хлеб, музыка и технологии для освоения космоса появились благодаря украинцам, Рабинович вообще усомнился в адекватности тех, кто написал эту ересь.

Также авторы украинского «шедевра» Петр Масляк и Светлана Капирулина нашли сходство «мовы» с английским и немецким языками, поэтому с легкостью сделали вывод, что жители Незалежной произошли именно от этих народов.

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Депутат с иронией заявил, что, наверно, и Борисполь назван в честь Бориса Ельцина, и родиной мамонтов тоже была Украина. Впрочем, и пользователи Сети не стали серьезно относиться к написанному в учебнике по географии и лишь посмеялись над глупостью авторов.

Однако повод для беспокойства все же есть, уверяют эксперты. Какими же вырастут дети, если их знания будут состоять из откровенной лжи и маразма? В необозримом будущем Украина, похоже, превратится в необразованное государство, а власти будут на это закрывать глаза, еще больше усугубляя сложившуюся в Незалежной патовую ситуацию. 

Метки: незалежная, новости / украина
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